Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?

24.12.2019 09:00

Украина наконец имеет шанс избавиться от советского подхода к управлению – и децентрализовать власть. В декабре президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующий проект изменений в Конституцию Украины. Этот документ завершает реформу децентрализации, расширяя права общин и упрощая местное управление. Что предлагает глава государства и как это изменит нынешнюю систему власти на местах, выяснили наши эксперты.

Общины – основная единица

Законопроект №2598 предлагает изменить систему административно-территориального устройства. В действующей Конституции сказано, что территория государства составляют Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села. В Основном законе перечислены названия всех областей, а Киев и Севастополь упомянуты как имеющие специальный статус.

По мнению экспертов, фиксация названий административных единиц необходима для федерации, а для унитарных государств, как Украина, является лишней. В частности, это создает сложности с переименованием (например, с Днепропетровской областью), ведь для этого необходимо менять Конституцию.

Президент Владимир Зеленский предлагает упростить административно-территориальное деление к такому перечню: общины, округа, области и АР Крым.

«Территорию Украины составляют общины. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины», – говорится в законопроекте.

Согласно документу, несколько смежных общин составляют округ. Правовой статус города Киева как столицы Украины определяется отдельным законом. Кстати, этот закон Верховная Рада приняла в первом чтении осенью (в нем разделяются обязанности мэра и председателя Киевской ОГА).

Префекты, как во Франции

Новацией законопроекта также является появление института префектов вместо председателей районных, областных и киевской администраций. По словам эксперта по конституционному праву Александра Москалюка, подобная система успешно действует во Франции, поэтому поможет упорядочить систему власти и в Украине.

«В законопроекте Зеленского глобальная стратегическая цель такова, что префекты будут только осуществлять контроль за деятельностью местных органов власти, а также координировать деятельность территориальных и центральных органов исполнительной власти», – пояснил юрист.

Согласно документу, префекта назначает и освобождает от должности президент по представлению правительства. Срок пребывания префекта в должности не может превышать 3 лет. Как отмечают эксперты, префекты станут предохранителем против сепаратизма, ведь будут следить за конституционностью решений местных депутатов.

Без особого статуса для Донбасса

Фиксация децентрализации в Конституции является одним из условий выполнения Минских соглашений. Нынешний документ на 90% повторяет проект №2217а, предложенный бывшим президентом Петром Порошенко. Впрочем, в нем нет острого пункта – об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

Именно это положение в законопроекте Порошенко привело сначала к конфликту в парламенте, а затем к массовым столкновениям между активистами и силовиками под Верховной Радой в 2015 году. Тогда в результате взрывов гранат погибло трое нацгвардийцев.

В новом проекте нет ни одного упоминания об особом статусе для Донбасса. Между тем АР Крым остается в составе Украины. А Севастополь теряет свой специальный статус, который был обусловлен базированием российского флота в Украине.

«Единственные особенности по Конституции имеют два региона – это Республика Крым... и столица Украины Киев», – отметил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Поэтому любые упреки оппонентов по этим пунктам безосновательны, считают эксперты.

Больше свободы общинам

Как утверждают политологи, принятие реформы расширит полномочия местных общин. Они смогут самостоятельно принимать решения, касающиеся их развития. Более того, они получат деньги на реализацию этих решений.

В частности, проект на конституционном уровне закрепляет право общины на проведение местных выборов и референдумов. В собственность общин передается земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы и другие объекты коммунальной собственности. В бюджет общины поступают все местные налоги и сборы, часть общегосударственных налогов и иные доходы местных бюджетов.

Децентрализация устранит дублирование полномочий между органами местного самоуправления и местными государственными администрациями. Вся полнота власти перейдет к советам общин, а префекты будут только наблюдать, чтобы они не нарушали законодательство. Ненужные районные советы будет ликвидированы, а количество депутатов будет сокращено. На местах будет меньше чиновников, а значит – меньше ненужной бюрократии.

«Децентрализация приближает к гражданам центры принятия решений, которые напрямую влияют на их жизнь. Большинство людей не имеют влияния на правительство или президента. Но могут спрашивать с мэра или главы села. Это усиливает вероятность, что люди на должностях будут служить общественным интересам», – убежден эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

Чтобы на местах не образовывались «феодальные вотчины», срок полномочий главы общины и депутатов сокращается до четырех лет. А срок полномочий председателя окружного и областного советов ограничивается только одним годом.

В случае принятия изменений в Конституцию новая система заработает с марта 2021 года. Сейчас Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал направить законопроект на проверку в Конституционный Суд.