Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?

24.12.2019 09:30

7 декабря Украина и МВФ договорились о новой трёхлетней программе сотрудничества на 5,5 млрд долларов. Она стала результатом долгих переговоров и тщательной оценки темпов украинских реформ. Что предусматривает программа, на каких условиях Украина берет кредит и почему она должна стать последней, узнавали наши эксперты.

Обязательства проводить реформы

В течение 2019 года Украина сотрудничала с МВФ на условиях программы stand-by. Она предусматривала экономическую поддержку сроком на 14 месяцев и объемом 3,9 млрд долларов. Этот заем был подушкой для украинской экономики, которая помогла пережить стране двое выборов и не допустить кризиса.

Уже после смены власти правительство Алексея Гончарука начало переговоры с МВФ о программе расширенного финансирования. Она нужна для ускорения экономических реформ и дальнейшего выхода из программ кредитования.

Этой осенью эксперты фонда дважды приезжали в Украину, чтобы оценить темпы экономических реформ и провести переговоры с чиновниками. В начале декабря пресс-служба Президента сообщила о том, что стороны наконец достигли договоренности по новой программе сотрудничества.

«Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом нацелена на то, чтобы ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца», – отметил Владимир Зеленский после сообщения о новом соглашении.

Эксперты отмечают, что продолжение сотрудничества с фондом стало возможным только благодаря проведению Украиной ряда реформ. В частности, страна уже выполнила домашнее задание по принятию закона о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, формированию независимых наблюдательных советов в государственных банках, реформе налоговых и таможенных органов. Также в сотрудничестве с МВФ большое значение имеют продолжение земельной, антикоррупционной и судебной реформ.

«Президент и я согласились, что экономический успех Украины решающим образом зависит от укрепления верховенства права, роста добродетели судебной власти и уменьшения роли заинтересованныхсторон в экономике. Также прежде всего необходимо защитить достижения, достигнутые в процессе очистки банковской системы, за счет санации банков компенсировать расходы, понесенные налогоплательщиками», – подчеркнула директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, несмотря на договоренность с украинским правительством, программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, и после этого будет подписан меморандум. Поэтому первый транш от кредитора Украина может получить ориентировочно в феврале 2020 года.

Зачем Украине деньги МВФ?

Кредитные деньги – это средства на случай экономических проблем, они не используются и уходят в резервы Национального банка Украины. Кредиты помогают пополнить золотовалютные резервы и тем самым укрепить систему государственных финансов. Чтобы отказаться от займов и иметь собственные резервы, Украина должна добиться роста экономики.

«При сценарии, если программы МВФ не будет, Украине потребуется 7 миллиардов долларов, чтобы закрыть потребности во внешнем финансировании, это создаст значительное девальвационное давление на гривну», – отмечает заместитель главного экономиста Международного института финансов Элина Рыбакова.

Министр финансов Оксана Маркарова уверяет, что сейчас состояние украинской экономики стабильно, и в условиях привлечения достаточного количества инвестиций через несколько лет страна сможет больше не нуждаться в помощи МВФ.

«Стоимость займов снижается, но все же мы еще не там, где мы можем сказать, что мы полностью самодостаточны. Поэтому эта программа на 3 года, это, как мы у себя называем, последняя программа, которую мы не закончим на полпути, а мы ее завершим, и уже наше сотрудничество с МВФ – будет в качестве страны-участника, которая не требует нового кредитования», – сказала министр финансов.

Эксперты соглашаются, что при должном темпе экономических реформ, с 2023 годаУкраина сможет обеспечивать себя сама. В то же время следует помнить, что поддержка международных организаций – это не только деньги, но и репутационная составляющая.

«Экономические эксперты и инвесторы говорят, что программа с МВФ нужна. Но одновременно многиенеэкономисты предлагают «послать» МВФ. По моему мнению, предложения «послать» МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины. На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. Есть поддержка МВФ –есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие – инвестиции и международная торговля», – отмечает министр экономики Тимофей Милованов.

Сотрудничество с МВФ – это возможность для украинской экономики крепче встать на ноги. Поэтому эксперты советуют не искать зраду там, где ее нет.