Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?

28.12.2019 14:00

В следующем году открыть бизнес в Украине станет проще. С 1 февраля 2020 года правительство запустит новую государственную программу кредитования малого предпринимательства. В Кабмине обещают, что ставки будут доступными, но будут отличаться для нового и действующего бизнеса. Кто и на каких условиях сможет получить кредит, узнавали наши эксперты.

Привлечь новых предпринимателей

В начале декабря Президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу «Возвращайся и оставайся». Ее цель – стимулировать появление новых предпринимателей и поощрять заробитчан возвращаться домой и открывать бизнес.

«Во время своей инаугурации я говорил, что нас, украинсцев, во всем мире 65 миллионов. И вы очень нужны нашему государству. Ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались», – сказал Зеленский.

Поддерживать появление новых предпринимателей решили кредитами под низкие проценты. С февраля следующего года их будут выдавать как для начала нового дела, так и для бизнеса, который уже работает. Обратиться за кредитом можно будет в государственные банки. Для того чтобы претендовать на поддержку государства, нужно будет предоставить бизнес-план и кредитную историю.

«Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес – только тот, что работает не менее 12 месяцев. При этом сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов», – объясняют в Кабмине.

Максимальная сумма кредита – 1,5 млн гривен на пять лет. Сферы деятельности разные: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или другие услуги. Ставки кредитования предусмотрены от 5% до 9%. Для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места, правительство предлагает кредит под 5%. Для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места, – 7%. Для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн и хочет расширить собственное дело, – 9%.

«Я думаю, что люди должны иметь возможность развивать свой бизнес. 1,5 млн – это не такие большие деньги, чтобы этим начал злоупотреблять существующий большой или средний бизнес, но это возможность для человека, который хочет что-то попробовать», –говорит министр экономики Тимофей Милованов.

Несмотря на то, что программа заработает только в феврале, заявку на участие уже можно подать на официальном сайте программы (http://smeprogram.guf.gov.ua). Необходимо оставить контактные данные и указать, вы уже имеете бизнес или только начинаете свое дело.

Поддержка и контроль

Эксперты говорят, что предложенные кредитные ставки дают возможность реально поддержать предпринимателей. Ведь сегодня банки выдают деньги под очень большой процент, в среднем – это 20-21%, и малый бизнес просто не может себе их позволить. В тоже время спрос на микрокредитование есть, и не в последнюю очередь благодаря заробитчанам.

«Большинство украинских трудовых мигрантов едет на полгода и все равно возвращается в Украину. Они получают европейский опыт, смотрят, как ведут бизнес там, а потом могут внедрить его в Украине. Например, поработав у польского фермера, украинец уже понимает, что он может и хочет сделать в Украине. Логично было бы в этом помогать. К тому же, часто у мигрантов есть стартовый капитал, который сейчас, как правило, вкладывают в недвижимость. Это хорошо, но не очень способствует экономическому развитию. Лучше, чтобы средства шли в бизнес», – говорит заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

Несмотря на упрощенные условия для получения кредита, государство будет тщательно следить за целевым использованием средств.

«Целевое использование является критически важным, человек будет брать деньги под конкретные вещи. К примеру, если вы хотите открыть кофейню, то деньги не просто будут выдаваться вам на счет, а вы напишете: я хочу купить это, заплатить за это, и банк будет следить за тем, чтобы вы использовали деньги так, как заявили. Будет агентство, которое застрахует кредит в случае, если банк не видит кредитной истории, или видит большие риски», – объясняет министр Милованов.

Эксперты говорят, что стране критически не хватает малого и микробизнеса. Поэтому любая поддержка новых предпринимателей пойдет экономике на пользу. Если благодаря новой государственной программе хотя бы часть заробитчан вернется и задумается открыть свой бизнес, это уже будет маленькая победа.