Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?

28.12.2019 13:00

Уходящий год был очень насыщенным на политические события. Украинцы пережили двое выборов, полное обновление государственной власти, принятие ряда важных законов и дипломатических решений. Об основных политических вехах этого года узнали наши эксперты.

Перезагрузка государственной власти

Первая половина 2019 года прошла под знаком избирательной гонки. Весной украинцы выбирали главу государства, летом – парламент. Новый президент Владимир Зеленский одержал убедительную победу во втором туре, набрав более 73% голосов. Уже в июле президентская партия «Слуга народа» смогла закрепить успех, получив более 43% голосов украинцев.

После выборов состав Верховной Рады обновился на 80% и стал моложе на 7,5 лет. Большинство новых лиц вошло в парламент в составе партий «Слуга народа» и «Голос». Среди политсил, которые были в предыдущем парламенте, остались ВО «Батькивщина», ЕС (бывший БПП) и Оппозиционная платформа – За жизнь (бывший Оппоблок).

В первый рабочий день Рады депутаты сформировали новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком. Состав нового Кабмина сократился с 19 до 15 министерств. Как отдельная организация исчезло Министерство аграрной политики и продовольствия, зато появилось Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министерство экологии объединили с энергетическим ведомством и образовали министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Также появилось объединенное Министерство культуры, молодежи и спорта. Вместо двух ведомств, посвященных вопросам ветеранов и оккупированных территорий, образовалось единственное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Появилось новое Министерство цифровой трансформации.

Таким образом, менее чем за полгода с момента победы Владимира Зеленского на выборах в Украине состоялась полная перезагрузка как на уровне парламента, так и правительства.

Принятие резонансных законов

Первый месяц работы нового парламента отметился активным принятием законов, за что журналисты окрестили его «турборежимом». По словам спикера Дмитрия Разумкова, за 100 дней работы парламент успел принять 100 законов. Это на треть больше, чем смогли проголосовали нардепы предыдущего созыва за аналогичный период.

«Если мы говорим о скорости и качестве работы, то много законопроектов и постановлений Верховная Рада принимала большинством голосов (более 226 голосов), часто конституционным (более 300). Максимальный рекорд – 34 голосования более чем 300 голосами за один пленарный день. Я не помню, чтобы это было в любой другой Раде. Есть вещи, которые объединяют», – подчеркнул Разумков.

Среди законов, которые прежде всего приняли депутаты, был закон о перезагрузке власти, который предусматривает упрощение порядка принятия на работу и увольнения чиновников и вводит контрактную государственную службу.

18 декабря Рада окончательно поддержала закон о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Раньше для того, чтобы привлечь нардепа к уголовной ответственности, требовалось согласие парламента, теперь – решение генерального прокурора.

Также парламент принял во втором чтении закон, вводящий штрафы за кнопкодавство в Раде. Голосование вместо другого народного депутата будет караться штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 000 гривен).

В этом году парламент также сделал большой шаг к открытию рынка земли, приняв в первом чтении соответствующий закон. Документ вызвал жаркие дискуссии в Раде и настоящие баталии под ее стенами. Второе чтение закона ожидается в следующем году.

Еще один важный документ, который приняли в этом году, – закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам. Государственные социальные льготы и гарантии распространяются на добровольцев и членов их семей. Статус участников боевых действий позволяет получить жилье вне очереди, иметь льготный проезд в общественном транспорте, а также скидку в 75% на коммунальные услуги. Кроме того, государственная служба занятости предоставляет участникам боевых действий возможность бесплатного переобучения. Закон начинает действовать с 1 января 2020 года.

Дипломатические усилия

В этом году состоялся громкий обмен пленными по формуле «35 на 35». Украина освободила 24-х военных моряков, взятых в плен Россией в Керченском проливе, а также ряд политических заключенных Кремля. 7 сентября после пяти лет плена в Украину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк и Павел Гриб.Согласно опросам «Рейтинга», сентябрьский обмен пленными украинцы считают главным событием 2019 года.

С июня по ноябрь также состоялось разведения войск на трех участках линии разграничения: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Эти шаги стали фундаментом для нормандского саммита, в рамках которого Президент Украины встретился с лидерами Франции, Германии и России. Это был первый «нормандский саммит» с осени 2016 года и также первая встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. В совместном коммюнике «нормандской четверки» стороны согласились обеспечить полное прекращение огня, обновить план по разминированию и провести обмен пленными по принципу «всех на всех».Собственно, новый обмен должен состояться 29 декабря этого года.

Освобождение пленных украинцев, как и «нормандский саммит», дают надежду на продолжение диалога по установлению мира.