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«Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?
В Украине заработал онлайн-инструмент для поиска аптек, работающих по правительственной программе «Доступные лекарства». Сервис показывает все аптеки госпрограммы в радиусе 7 километров от медицинского учреждения. Как работает карта, какие преимущества дает и какие изменения ожидают госпрограмму следующем году, узнавали наши эксперты.
Интерактивный поиск аптек
Правительственная программа «Доступные лекарства» работает в Украине с весны 2017 года. Согласно ей, пациент, который заключил декларацию с семейным врачом, может по его рецепту получать отдельные лекарства бесплатно или со скидкой. По данным Национальной службы здоровья (НСЗУ), по состоянию на 1 ноября к программе «Доступные лекарства» присоединились уже более 7700 аптек.
Однако найти такую аптеку не всегда просто. В сельской местности аптеки программы есть не в каждом населенном пункте, а в больших городах нужную аптеку сложно определить из-за обилия различных предложений и названий. Именно для того, чтобы найти и определить, какие из аптек работают по программе, правительство запустило интерактивную карту (http://texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky).
Ее разработало агентство журналистики данных Texty.org.ua в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации при поддержке USAID. Онлайн-инструмент работает на основе информации из Национального портала открытых данных.
Разработчики карты говорят, что в 66% случаев аптеки программы расположены в радиусе не более 7 километров от медицинского учреждения. С помощью таблицы поиска и интерактивной карты пользователь может найти необходимую аптеку на территории, прилегающей к медицинскому учреждению. Также можно добавить фильтры для поиска –названия аптек, улицы, на которых они расположены. Таблица автоматически обновляется и подсказывает оптимальные варианты.
«По данным Минздрава, каждый четвертый рецепт по программе погашается пациентом в течение часа. Поэтому благодаря новой карте аптек, где есть «Доступные лекарства», человек сможет проложить маршрут до нужной аптеки просто из кабинета врача. А находясь в других городах, не волноваться, что не сможет приобрести необходимые лекарства – карта с ближайшей аптекой всегда доступна в смартфоне», – рассказывает премьер-министр Алексей Гончарук.
Расширение программы в 2020 году
Интерактивная карта – не единственная новация программы. В общем в следующем году украинская медицина получит 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем в 2019 году. Несмотря на опасения украинцев относительно возможного сворачивания медицинской реформы, президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что трансформация медицины является одним из главных приоритетов власти на последующие годы.
Сейчас в реестре есть более 250 лекарственных средств по программе «Доступные лекарства», в частности от сердечно-сосудистых заболеваний, от диабета 2 типа, от бронхиальной астмы. В Реестр входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и препараты из стран ЕС. Бесплатными для пациентов являются 78 из них, остальные предусматривают небольшую доплату. Ежегодно же количество лекарств, которые пациенты могут получить бесплатно, растет.
В 2020 году финансирование программы «Доступные лекарства» увеличат вдвое до 2,1 млрд гривен. Плюс еще 1,2 млрдгрн выделят на лечение инсулинозависимого и несахарного диабета. Поэтому пациенты, которые живут с инсулинозависимым диабетом, смогут получить препарат в аптеке бесплатно или со скидкой.
«С 1 апреля в программу будут добавлены инсулины. В регионах есть недостаток средств для закупки инсулина. В следующем году этой проблемы не будет. Мы ее решаем включением в программу «Доступные лекарства», – объясняет глава министерства здравоохранения ЗорянаСкалецкая.
В Минздраве говорят, что проблема нехватки инсулина часто связана с отсутствием возмещения аптекам стоимости лекарств со стороны местных властей. Благодаря включению препаратов в госпрограмму эта проблема исчезнет.
«Государство за год покрывает большую часть потребности в инсулинах из государственного бюджета, остальные должны профинансировать органы местного самоуправления. В тех областях, в которых местная власть выполняет свою часть обязательств, программа работает бесперебойно, и все пациенты вовремя получают нужные лекарства. Подавляющее большинство проблем с отсутствие инсулинов сегодня возникают именно из-за невозмещения местными властями аптекам стоимости нужных пациентам препаратов», – объясняют в Минздраве.
Несмотря на изменения в финансировании и перечне препаратов, схема получения «доступных лекарств» остается такой же. Их можно получить по рецепту врача, с которым у вас подписана декларация. Забрать лекарства можно в любой аптеке, которая работает по госпрограмме.
Теги: Интернет, поиск, лекарства, аптеки
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