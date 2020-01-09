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Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев
«Государство в смартфоне» понемногу становится реальностью. За последние годы государственные учреждения оцифровали и выложили в свободный доступ почти 20 000 различных наборов данных. И теперь записаться в садик, проверить регистрацию авто, передать показания счетчиков, выбрать удобный общественный транспорт можно только несколькими кликами в телефоне. Как политика открытых данных изменяет жизнь общества, выяснил Центр общественного мониторинга и контроля.
Прозрачность и доверие
В Украине вся публичная государственная информация собрана на Едином портале открытых данных (data.gov.ua). О своей деятельности отчитываются парламент, министерства, государственные службы, агентства и инспекции, национальные комиссии, органы исполнительной власти и государственные предприятия. Также там содержатся данные от местных советов и администраций, государственных учреждений образования, культуры и тому подобное. В частности, на портале можно найти информацию о расходах бюджета, аренде и продаже госимущества, разрешительную документацию и многое другое. Всего на портале собрано 23 993 наборов данных.
«Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что буду лично «обращаться» к тем государственным служащим, которыесопротивляются на местах», – подчеркнул президент Владимир Зеленский во время обсуждения концепции«Государство в смартфоне».
По словам экспертов, обнародование открытых данных облегчает взаимодействие между различными госорганами и позволяет общественности контролировать работу чиновников.
«Открытые данные это, в первую очередь, вопрос открытости, весомый шаг к борьбе с коррупцией и прозрачная работа государственных органов», – убежден председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александр Рыженко.
Открытые данные одинаково отражают как успехи, так и неудачи госорганов. И именно на этом, по мнению аналитика Богдана Тышкевича, «строится доверие между обществом и бизнесом».
Комфортная жизнь в городах
Украинские города активно обнародуют информацию, соревнуясь за звание самого «прозрачного» муниципалитета. Лидером по открытости является город Дрогобыч, который создал портал открытых данных и активно использует публичную информацию для улучшения жизни горожан.
«Самый главный эффект – жители чувствуют, что могут влиять на непрозрачные процессы, могут решать проблемы и делать жизнь в городе комфортной», –поделился опытом инициатор Дрогобычского портала открытых данных Станислав Гайдер. По его словам, открытые данные – это «щит от популизма» для городского совета.
Наиболее «открытыми» на уровне областных центров, согласно исследованию Государственного агентства по вопросам электронного управления, является Хмельницкий, Львов и Тернополь. Они лидируют по количеству и качеству обнародованной информации.
Одним из самых успешных примеров использования открытых данных является приложение «Сити-бот Назар». Чат-бот информирует жителей Мариуполя и Дрогобыча о работе коммунальщиков, предупреждая об авариях и отключениях. Также он собирает данные счетчиков и сообщает о тарифах. В этом году проект выиграл национальный конкурс инноваций OpenDataChallenge, и в будущем разработчики планируют привлечь к сервису еще несколько городов и добавить новые функции в чат-бот, в частности, мониторинг незаконно размещенных МАФов.
В целом, благодаря доступности данных появилось много удобных е-сервисов. Например, электронный ресурс «Открытая школа» (open-school.uspishnemisto.com.ua) объединяет информацию об около 17 тысяч школ по всей Украине. Приложение EasyWay позволяет отслеживать общественный транспорт в реальном времени и выбирать наиболее удобные маршруты. Портал «Открытый бюджет» (openbudget.in.ua) показывает, как местные власти распоряжается средствами.Сайт Monitor.Estate дает возможность быстро проверить законность новостроек в Киеве, Львове, Житомире, Харькове и Одессе.
Борьба с коррупцией и мошенниками
Открытые данные позволят не только создавать прикладные приложения для улучшения комфорта, но и бороться с коррупцией и мошенничеством. Удачным примером является Антикоррупционная карта ремонтов (map.shtab.net). Она отражает все ремонтные работы, которые происходят в населенных пунктах - в домах, дворах, школах, на дорогах и тому подобное. В режиме реального времени каждый может узнать, что ремонтируется и за какие средства. Если это не соответствует действительности, то пользователь может сразу пожаловаться. По данным активистов, благодаря активности граждан за почти 2 года работы этого сервиса удалось вернуть 2 млн грн бюджетных средств.
Другим примером является интерактивная карта разрешений на вырубку лесов, которую осенью презентовало Государственное агентство лесных ресурсов Украины (lk.ukrforest.com/map/general). Проект охватывает Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую и Тернопольскую области.
«Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт lk.ukrforest.com и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок», – отметили в Кабмине.
Среди важных инициатив также Вебсервис мониторинга коррупционных связей между чиновниками и политиками «Открытая власть», вебрейтинг чиновников на основе деклараций и бизнесзвьязкив «Знай своего чиновника (Запарканом)», мониторинг незаконной рекламы и тому подобное.
По словам экспертов, экономический потенциал открытых данных очень велик. Ведь они помогают центра и регионам экономить бюджетные средства. В правительстве уверяют, что будут продолжать политику открытых данных.
«Моя цель – чтобы Украина за три года вошла в топ-3 мировых стран в сфере открытых данных. Сейчас Министерство цифровой трансформации работает одновременно над запуском более 90 проектов в сфере диджитализации, значительная часть из которых – часть земельной реформы», – сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров.
Таким образом, скоро в Украине появится еще больше электронных ресурсов на основе открытых данных.
Теги: Украина, смартфон, данные, государство
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