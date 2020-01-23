Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?

23.01.2020 16:00

В 2020 году украинцев ждет немало изменений: от роста зарплат – к новым номерным знакам на авто. Часть из них вступила в силу уже с 1 января, еще ряд запланирован на ближайшие месяцы. О главных экономических и социальных преобразованиях узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Рост соцвыплат

Согласно госбюджета на 2020 год, с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла на 550 грн и достигла 4723 тыс. грн. В пересчете на один трудовой час в этом году оплата труда составит 28,3 грн. При этом впервые за время независимости Украины уровень минимальной зарплаты превысил показатели в соседних Беларуси и России.

Минимальная пенсия теперь – 1638 грн, а с июля возрастет до 1712 грн. Также 1 марта состоится автоматическое перечисление пенсий. К ним добавят 50% от роста фонда зарплат и еще 50% – от уровня инфляции.

Прожиточный минимум составляет 2027 грн, а до конца года дорастет до 2189 грн. Кроме того, в 2020 году молодые учителя получат разовую выплату в десятикратном размере прожиточного минимума – 21000 гривен. Интересно, что от прожиточного минимума отвязали зарплаты госслужащих высокого ранга, и теперь их рост не будет происходить автоматически.

Также в конце прошлого года президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу повышения выплат для пенсионеров в зависимости от их возраста. По словам главы государства, украинских пенсионеров поделят на группы по возрасту, и для каждой из групп будут предусмотрены различные повышения. Сейчас власть готова повысить пенсии гражданам, которым 80 лет и больше. На это из госбюджета выделят 13 млрд грн. Выплаты вырастут на сумму от 400 до 1100 грн.

«Потом мы хотим идти и снижать этот показатель: старше 75 лет, старше 70 лет и так далее», – пояснил президент план дальнейшего роста пенсий.

Фиксированная цена на газ

С 1 января начал действовать фиксированный оптовый тариф на газ для населения – 5500 грн за 1000 м3 (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Такая цена была определена на основании котировок крупнейшей европейской газовой биржи. Это на 12% дешевле, чем в январе 2019-го. По данным Нафтогаза, новая цена на газ для населения является рекордно низкой за последние два года.

Как пояснил министр энергетики Алексей Оржель, после учета затрат на поставку и распределение конечная стоимость газа для населения будет около 8 грн/м3. Фиксированный тариф является страхованием украинцев от колебания цен на газ зимой.

Стоит добавить, что в этом году в подземных хранилищах накоплено рекордный объем запасов природного газа –21,7 млрд м3. Это на 30% больше, чем обычно.

Отмена депутатской неприкосновенности

В январе вступили в силу изменения в Конституцию, которые предусматривают отмену неприкосновенности народных депутатов Верховной Рады. Соответствующий закон президент Владимир Зеленский подписал 27 декабря 2019 года, выполнив свое предвыборное обещание. Ведь снятие депутатской неприкосновенности было одним из приоритетов политической программы Зеленского.

Согласно изменениям, решение о следственных действиях против депутатов: прослушивание, слежка, обыски, вручение подозрения или задержание– будет принимать только Генпрокурор или главный прокурор САП. Отныне не нужно брать разрешение в Верховной Рады.

Приватизация убыточных предприятий

В 2020 году запланирована масштабная кампания по приватизации. В частности, в этом году завершится приватизация пяти крупных предприятий – «Чайки», «Техностроя», «Центр-сервиса», «Украинских информационных и телекоммуникационных сетей», а также гостиницы «Днепр». Госкомпании продадут через электронную систему «ProZorro.Продажи».

Кроме того, в этом году будут приватизированы не менее 300 малых и средних предприятий. Их также можно будет приобрести на электронных аукционах «ProZorro.Продажи».

«На следующий год у меня есть KPI продать крупных госкомпаний на сумму не менее 6 мрд грн. Плюс малая приватизация – также 6 млрд грн. От аренды планируем получить 3-4 млрд грн. Будем очень стараться, чтобы все получилось», – сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Все средства от приватизации поступят в государственный бюджет.

«Зеленые» номера

В этом году на электрокарах начнут появляться «зеленые» номера. 1 января вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Теперь к электрокарам будут применять другие технические условия для номерных знаков. Для идентификации ТС без двигателя внутреннего сгорания его оборудуют номерами с зеленым шрифтом.

Кроме того, в 2020 году места для парковки электромобилей оборудуют специальными знаками. Если на таком месте будет оставлен топливный или бензиновый автомобиль, то нарушитель будет вынужден заплатить штраф в размере 340-510 грн.

Кредиты для микробизнеса

С 1 февраля 2020 года заработает программа поддержки малого предпринимательства «Возвращайся и оставайся», предусматривающая доступное кредитование под 5%, 7% или 9% годовых. Кредиты будут выдавать до 1,5 млнгрн сроком на 5 лет. Заем будет доступен как для начала нового дела, так и под уже работающий бизнес. Чтобы претендовать на поддержку государства, нужно будет предоставить бизнес-план и кредитную историю.

По словам главы государства, программа прежде всего предназначена для тех, кто хочет вернуться в Украину из-за границы.

Медицинские гарантии для всех

С 1 апреля стартует следующий этап медицинской реформы. Программа медицинских гарантий для населения будет работать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

«Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена. Для этого медицинские учреждения вторичного уровня должны заключить договора с Национальной службой здоровья Украины. С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи», – пояснил премьер-министр Алексей Гончарук.

Таким образом медицинская реформа, стартовавшая три года назад, наконец вошла в финальный этап внедрения.