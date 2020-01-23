Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация

23.01.2020 17:00

В январе Верховная Рада внесла изменения в налоговый кодекс, которые повышают предельные объемы доходов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и способствуют деофшоризации экономики. Эксперты заявляют, что новации помогут не только развивать малый бизнес в Украине, но и бороться с олигархами. Что именно изменится для бизнеса и как это повлияет на национальную экономику, исследовали наши эксперты.

Широкие перспективы для ФЛП

Перед вторым чтением депутаты внесли в законопроект №1210 поправку, которая повышает лимиты для физических лиц-предпринимателей I, II, III групп упрощенной системы налогообложения. За нее проголосовали 340 народных избранников.

Изменения предусматривают увеличение объемов годовых доходов ФЛП I группы с 300 тыс. грн до 1 млн грн; II группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн; III группы – с 5 млн грн до 7 млн грн.

«Размер лимитов для ФЛП давно не соответствует реальному состоянию экономики и должен быть хотя бы проиндексирован, не говоря уже о том, что предприниматели требуют большего пространства для развития», – прокомментировала законопроект лидер межфракционного объединения «За ФЛП» Роксолана Пидласа.

Поддержала коллегу также заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Мы понимаем, что предприниматели должны развиваться, а не прятать свои доходы и переводить бизнес в тень», – написала она на своей странице в Фейсбуке.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства объясняют, что такой шаг был жизненно необходимым для оздоровления экономики. Ведь за последние 5 лет размер минимальной зарплаты увеличился в 3,4 раза (с 2019 грн до 4173 грн). Кроме того, ставки налога для плательщиков III группы выросли с 2 до 3% (для плательщиков НДС) и с 4 до 5% (для неплательщиков НДС). А цены выросли на 201,1%.

По мнению экспертов, расширение лимитов на доходы ФЛП положительно отразится на малом бизнесе. Для предпринимателей – это возможность масштабировать свою деятельность. А для государства – это европейский путь развития, ведь именно на малых предпринимателях держатся прогрессивные экономики.

Кроме того, Верховная Рада одобрила создание Фонда развития предпринимательства. На это у бюджет-2020 было заложено 2 млрд грн. Эти средства помогут предпринимателям модернизировать производство или расширить рынок сбыта.

Антиоффшорные законы

Среди налоговых изменений, которые приняли депутаты, также антиоффшорные законы – №1210 и №1209-1. Они приобщают Украинук мировому Плану по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода доходов от налогообложения (BEPS), вводя правила анти-BEPS в украинское законодательство.

«Эти правила не позволят крупному бизнесу и тем, кого мы называем олигархами, в будущем направлять прибыль, полученную в Украине, за границу, чтобы избежать налогообложения», – рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.