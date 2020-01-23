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Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?
В конце года президент Владимир Зеленский поручил правительству снизить тарифы на тепло и горячую воду для украинцев. В ответ Кабмин утвердил постановление, позволяющее местным предприятиям уменьшить суммы платежек за декабрь. Как происходит перерасчет цены за тепло, и жители каких городов уже получили меньшие платежки за отопление, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Как считают цену на тепло?
Предприятия, которые поставляют горячую воду и тепло, имеют четкую формулу расчета тарифов: (тепловые потери + себестоимость генерации + прибыль) / объем потребления. Более 80% себестоимости услуг составляет цена на газ. Остальные факторы, влияющие на формирование тарифов, менее существенные. На зарплаты работников предприятия приходится 7%, электроэнергию – 5%, амортизацию и налоги – 4%, прибыль компании – только 1%. Соответственно, чем меньше цена на газ, тем ниже тариф для населения.
В Украине цена на газ в течение 2019 года уменьшилась на 30,5%. В декабре 2018 года тысяча кубометров газа стоила 7482 грн, а через год – 5132 грн. Несмотря на это, в ноябре украинцы заплатили за тепло по тарифам, не меньшим, чем в 2018 году. А иногда даже высшим. Поэтому в декабре президент Владимир Зеленский обратился в Кабмин, чтобы исправить ситуацию.
«Цены на газ уменьшились, а тарифы – нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление», – отметил глава государства и добавил:«Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором, и человек не может отдавать 50, 60 (есть случаи – 70) процентов от своей заработной платы».
На сколько уменьшится сумма в платежке?
В ответ на требование президента Кабмин 24 декабря 2019 года принял постановление №1082 «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа». Документ позволяет изменить объем начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в соответствии с изменением цены природного газа, используемого для их производства.
«Раньше не было механизма, который позволял бы сделать такой перерасчет, теперь он есть. Правительство приняло постановление, дает такое право органам местной власти», – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.
По предварительным расчетам правительства, сумма в платежке за декабрь может быть снижена на 30%. То есть в зависимости от региона украинцы смогут сэкономить на отоплении от 300 до 400 гривен.
«Осуществление пересчета позволит уменьшить платежку потребителя задекабрь 2019года в среднем на 300-400 грн. Так, например, за отопительный сезон 2019/2020 гг. семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м, получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000грн», – сообщили в Министерстве развития общин и территорий.
Важно заметить, что правительство не может обязать местные власти уменьшить тарифы. Постановление носит лишь рекомендательный характер. Стоимость услуг для населения рассчитывает местная власть, а утверждает –Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКП). В правительстве надеются, что региональные теплоэнерго пойдут навстречу потребителям.
Кто получил более дешевые платежки?
К инициативе Кабмина по снижению тарифов уже присоединились не менее 20 городов. Среди них – Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Винница, Запорожье и Киев.
Наиболее существенно тариф упал в Житомире – аж на 34%. По информации городских властей, владельцы однокомнатных квартир заплатили за теплоснабжение в декабре на 241,06 грн меньше, двухкомнатных – на 340,8 грн меньше, а трехкомнатных – на 440 грн меньше.
Большую скидку на теплоснабжение получили также жители Кропивницкого – 28,7%. Виннечанам власти пообещали уменьшить отопительный тариф в декабре на 26%, а стоимость горячей воды – на 23%. В Запорожье тариф на тепло снизили на 24%, а на горячую воду – на 22%. А жители столицы получили платежки, дешевле на 22-28%.
В Мариуполе стоимость теплоснабжения уменьшилась на 15%. Впереди также перерасчет тарифов на горячую воду. Почти на 10% меньше будет сумма в платежке для черниговцев, которые пользуются горячей водой и централизованным отоплением.
По словам экспертов, многие города начали пересчет, но еще не назвали точных цифр. А в некоторых городах скидки будут несущественными, поскольку их тарифы уже были скорректированы ранее.
Специалисты призывают не волноваться, если кто-то не получит дешевую платежку уже в январе. Некоторые теплоэнерго могут перенести скидку на следующие месяцы, ведь мониторинг этого процесса продлится до мая.
Теги: тариф, понимание, теплоснабжение
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