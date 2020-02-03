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Евро-2020: памятка болельщика
Футбольные болельщики всего мира с нетерпением ждут лета. Ведь с 12 июня по 12 июля в Европе будет идти чемпионат по футболу. В честь 60-летия турнира Евро-2020 состоится сразу в 12 странах. Украинская сборная при поддержке Украинской ассоциации футбола также будет бороться за чемпионский титул. Все, что нужно знать об играх украинцев, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Соперники и арены
Украинская сборная, которую тренирует Андрей Шевченко, сыграет три матча в групповом этапе. Первый состоится 14 июня в Амстердаме на «Йохан Кройфф арене». Сине-желтые встретятся с национальной командой Нидерландов. Голландцы являются очень серьезными соперниками, однако спортивные обозреватели прогнозируют украинцам достаточно высокие шансы на успех.
Вторая игра украинцев состоится 18 июня в Бухаресте. Подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле против победителя плей-офф группы A или D. Соперником Украины может стать Румыния или Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония. Результаты плей-офф украинская сборная, как и болельщики, узнают в марте. А пока точно известно, что 22 июня в Бухаресте сине-желтые сыграют с австрийцами.
Главный тренер украинцев Андрей Шевченко предсказывает своей команде высокие шансы на выход из группы.
«Все будет зависеть, в каком состоянии наши игроки подойдут к чемпионату Европы. Самое главное – чтобы не было травм», – отметил тренер.
Тренировочная база и товарищеские матчи
По информации Украинской ассоциации футбола, наша сборная будет готовиться к матчам Евро-2020 в Бухаресте. Как рассказал президент УАФ Андрей Павелко, организация рассматривала варианты размещения в Амстердаме, Будапеште и Мюнхене, однако, в конце концов, остановилась на Бухаресте.
«У нас было определенное преимущество, потому что мы еще до жеребьевки точно знали, в какой группе играть. Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов», – отметил Павелко и добавил, что на отель, в котором будет жить украинская команда, также претендовала сборная Австрии.
По словам президента УАФ, в Бухаресте планируется также открыть фан-посольство, в котором болельщики смогут получить ответы на любые вопросы.
В рамках подготовки к групповому турниру украинцы также традиционно сыграют товарищеские матчи. В марте наша команда встретится со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув). А 26 мая сыграет со сборной Кипра.
Билеты
Продажа билетов на Евро-2020 началась летом 2019 года. Поскольку желающих посетить чемпионат было гораздо больше, чем билетов, УЕФА устроила электронную лотерею. Впрочем, шанс приобрести билеты еще есть. В марте УЕФА позволит тем, кто уже приобрел билеты, их перепродать. Перепродажа будет происходить на официальном сайте euro2020.com/tickets. Чтобы купить билет, сначала нужно зарегистрироваться на веб-портале.
Цены на матчи зависят от раунда соревнований, мест проведения и сектора на стадионе. Так, билеты на 1/8 финала в Баку, Будапеште и Бухаресте стоят 30, 75 и 125 евро, в других городах – 50, 125 и 185 евро. На матчи 1/4 финала – от 75 до 225 евро. На полуфинал – от 195 до 595 евро. Самые дорогие билеты на финал – от 295 до 945 евро.
Организаторы призывают болельщиков быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников. И отмечают, что купить билеты с рук невозможно. Следует также помнить, что УЕФА не выдает копии бумажных билетов. Поэтому если владелец билета потеряет его или повредит, то уже никак не сможет попасть на игру.
Дорога и жилье
Поединки в рамках Евро-2020 будут принимать 12 городов в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.
Для болельщиков, которые планируют посетить матчи сине-желтых, уже стоит позаботиться о жилье. Ведь ближе к датам гостиницы и апартаменты будут стоить гораздо дороже. Сейчас можно найти варианты проживания в Амстердаме от 1,5 тыс. грн заночь, а в Бухаресте – от 500 грн за ночь.
Из Украины в Амстердам можно добраться разными путями: автомобилем, автобусом или самолетом. Самый удобный и быстрый – прямой авиаперелет, однако он – и самый дорогой. Чтобы попасть на игру украинцев 14 июня, придется заплатить от 20 тыс. грн за билет в обе стороны. Автобус обойдется примерно в 6 тыс. грн, но дорога в Амстердам займет полтора суток.
В Бухаресте доехать можно также на автомобиле или на автобусе за 1200 грн. Самолетом получится быстрее, но дороже. В зависимости от даты и рейса цены на билеты колеблются от 6 тыс. грн.
Групповой этап Евро-2020 завершится 24 июня. В 1/8 финала выйдут две лучшие команды и четыре третьих места. Чтобы поощрить украинских игроков, УАФ уже пообещала выплатить рекордные премиальные для членов сборной. Впрочем, для фанатов украинские футболисты уже являются победителями.
Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, болельщик
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