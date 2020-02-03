Реформа высшего образования: что ждет студентов?

03.02.2020 19:00

В 2020 году в Украине стартует реформа высшего образования. Изменения в высшей школе назрели уже давно, ведь образовательные программы зачастую не соответствуют потребностям рынка труда, а лишние бюрократические процедуры осложняют жизнь как учебным заведениям, так и студентам. Изменить ситуацию призван новый закон о высшем образовании и отдельные новации при поступлении. Что именно предусматривает реформа, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

KPI для ректоров и упрощенное лицензирование вузов

13 января президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании высшего образования. Документ предусматривает изменения в работе высших учебных заведений, в частности, в аспектах лицензирования и требований к эффективности ректоров.

Теперь вузы будут иметь меньше бюрократических процедур при лицензировании. Так, будет отменено лицензирование для почти 100 специальностей, кроме «регулируемых профессий», которые предусматривают особенно ответственную работу, например, в юридической сфере, атомной энергетике или медицине. Процесс лицензирования должен стать электронным, чтобы каждый этап проходил через прозрачные онлайн базы.

По замыслу авторов закона, статусы «национальный» высшим учебным заведениям теперь будут присваивать реже. Как отмечает председатель комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, сегодня 110 вузов являются национальными, что несколько обесценивает этот статус. Забирать звание в университетов не будут, но будут присваивать меньше – только как почетное звание.

Еще одной новацией для учебных заведений станет внедрение ключевых показателей эффективности (KPI) для ректоров. Формированием KPI будет заниматься Министерство образования на базе программ кандидатов в ректоры. Со всеми руководителями подпишут контракты с указанием показателей эффективности, сроками и механизмами проверки. Их невыполнение может стать основанием для увольнения.

Согласно закону, теперь не будет понятия «диплом государственного образца». ЗВО смогут выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом.

«Мы просто переходим на европейскую практику, когда каждый вуз выдает свой диплом в плане дизайна. Но у них остается уникальный номер», – объясняет член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

В то же время остается обязательным степень защиты дипломов. Подлинность каждого документа можно будет проверить, сверившись с реестром Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Льготы и мотивационные письма

Одна из резонансных новаций закона для студентов – введение мотивационного письма для поступления. Абитуриенты будут писать его еще до внешнего независимого оценивания. В письмах они смогут объяснить, почему хотят учиться именно в этом университете и на этой специальности. Пока нововведение не будет обязательным и будет вводиться университетами по своему усмотрению с 2021 года. Вес балла за мотивационное письмо будет составлять лишь 1% от конкурсного балла. Через мотивационное письмо МОН стремится стимулировать будущих студентов к обдуманному выбору специальности.

«Мотивационное письмо будет иметь небольшой вес, то есть оно не будет критически важным при вычислении балла при поступлении. Но все же это новация, которая, по нашему мнению, позволит университетам выбирать лучших студентов, а самым абитуриентам думать, зачем им то или иное заведение», – отмечает министр образования и науки Анна Новосад.

Еще одно важное изменение – это законодательное закрепление льгот на поступление для участников Революции достоинства, людей с инвалидностью, полученной на войне, ветеранов и их детей. Также проще станет процесс поступления для участников боевых действий.

В то же время закон предусматривает увеличение ответственности для студентов за несоблюдение академической добродетели. Выявление плагиата в работах может стать причиной невыдачи диплома или основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Чиновники и эксперты соглашаются, что новый закон – это только первый шаг, и система высшего образования нуждается в дальнейшей либерализации. Так, президент Зеленский предлагает МОН рассмотреть упрощение процедуры перевода студентов со специальности на специальность по европейскому образцу.

«Сейчас такой мир, что образование должно быть совсем другим. Оно должно быть либеральным: ты можешь выбирать предметы, которые ты хочешь изучать, иногда ты можешь учиться по одной профессии, а потом сделать так, чтобы перейти на другую профессию. Мне кажется, что это правильно», – считает президент.

Поступление-2020

Вместе с глобальными изменениями в системе высшего образования абитуриентов ждут отдельные новации при поступлении. МОН уже обнародовал условия и календарный план вступительной кампании-2020. В этом году порог для поступления на бюджет составит не менее 125 баллов, а на отдельные специальности будут действовать повышенные пороговые баллы. Так, 150 баллов ВНО по второму и третьему конкурсным предметам нужно иметь для поступления на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Также со 130 до 140 баллов повысился конкурсный балл на специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения».

В этом году впервые будут принимать сертификаты ВНО за четыре года (2017-2020 годы). Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации, выбрав лучшие свои результаты. Например, подав в одном пакете сертификат 2017 и 2019 годов. Абитуриенты смогут подать 5 заявлений на любые специальности.

Регистрация электронных кабинетов и загрузка в них документов начнется 1 июля, а прием заявлений и документов – 13 июля. Подача заявлений закончится 22 июля – для поступающих только по сертификатам ВНО, 16 июля – для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Реформа высшего образования только делает первые шаги. МОН еще предстоит поработать над увеличением финансовой и управленческой автономии учебных заведений и качеством высшего образования, которое будет готовить студентов в соответствии с требованиями рынка труда.