Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP

05.02.2020 10:00

Британское предприятие AZMOL BP, территориально расположено в городе Бердянск, в производстве масел, СОЖ и смазок использует только европейское сырье и британские технологии. Поэтому украино-британская компания уверенно занимает лидирующие позиции на рынке промышленной смазочной продукции Украины. Причем, как заявляют представители AZMOL BP, их вектор партнерства не просто продажи, а индивидуальные разработки, промышленные испытания, экспертизы по итогам которых, продукцию AZMOL BP признают и выбирают базовой, отдавая предпочтение ее качествам и отказываясь от поставок конкурентов.

“Технический директор AZMOL BP - Терри Дикен, более 20 лет занимает пост президента ELGI (Европейский институт смазочных материалов) - одной из самых авторитетных организаций среди экспертов на европейской арене смазочных материалов. Естественно, для мистера Дикена на первом месте всегда есть и будет качество, за которое он отвечает не только репутацией предприятия, но и своей собственной. Соответственно, продукт, который изготавливает Азмол - это симбиоз европейского сырья и британских технологий, а производство выгодно расположено в самом центре Европы. При этом прослеживается очевидная экономическая выгода для украинских предприятий за счет сокращения логистических затрат”, - рассказал и. о. директора AZMOL BP Михаил Тарасенко.

По словам самого технического директора компании Терри Дикена, для того, чтобы создать необходимые для промышленных процессов украинского производства смазочные материалы, проводилась кропотливая научно-инженерная работа. Команда британских инженеров тщательно изучала непосредственно индустриальные аспекты и другие важные моменты, имеющие прямую корреляцию со свойствами необходимых смазочных материалов.

“Мне приятно отметить, что европейское сырье, британские наработки производства масел, СОЖ и высокий профессионализм украинских сотрудников AZMOL BP дали в совокупности продукт, соответствующий по своим характеристикам мировым аналогам. Я всегда знал, что залогом успеха нашей товарной группы станут именно эти три ключевых момента. AZMOL BP — это действительно продукт, которого достойны наши партнеры”, - отметил Терри Дикен.

В 2019 году компания получила отчет, о результатах использования СОЖ Azmol Delta Cuttana-SM на предприятии «Гидросила Тетис».

Здесь смазочно-охлаждающая жидкость применяется уже два года, и за это время показала себя значительно лучше, чем более дорогие аналоги. Delta Cuttana-SM используется как базовая СОЖ на постоянной основе. Работники предприятия отмечают, что она обладает отличными антикоррозийными свойствами, а также безопасна для сотрудников, так как не имеет резкого запаха и не вызывает раздражения дыхательных путей.

А вот представитель ММК им. Ильича Андрей Ларионов, рассказал, что во время испытаний эмульсола продукт компании Азмол применялся наравне с конкурентами. В результате оказалось, что заявленной концентрации эмульсий со стороны конкурентов AZMOL BP было недостаточно, и в процессе их испытаний на оборудовании линий появлялась точечная коррозия. СОЖ Azmol Delta Cuttana SM проявила себя совершенно иначе.

“Еженедельно в течение пяти месяцев персонал цеха проводил отбор проб рабочей эмульсии для анализа в экспресс лаборатории. Рекомендованная Azmol концентрация эмульсии полностью соответствовала нашим требованиям обеспечения коррозионной стойкости”, - отметил Андрей Ларионов, начальник отделения №1 цеха производства сварных труб ММК им. Ильича.

“В настоящее время смазочно-охлаждающая жидкость «Azmol Delta Cuttana SM» используется на ММК им. Ильича как базовая, то есть основная”, - добавил Андрей Ларионов.

“2019 год принес нам ряд новых партнеров. По итогам промышленных испытаний, которые полностью подтвердили качество и эффективность продукции Азмол, такие украинские гиганты как предприятия Группы Метинвест: Азовсталь, Авдеевский коксохимический завод, ЧАО "ММК имени Ильича", а также “Гидросила Тетис”, Днепровский металлургический комбинат, Харьковский тракторный завод, Харьковский завод имени Малышева, агроходинг UkrLandFarming PLC отдали предпочтение именно нашим маслам, смазкам и смазочно-охлаждающим жидкостям. Мы уверены, что в 2020 году этот список обязательно пополнится достойными украинскими промышленниками”, - добавил и.о. директора Михаил Тарасенко.

Также, сегодня партнерами компании AZMOL BP уже являются агрохолдинг HarvEast Holding, агрохолдинг LANDFORT, ОДО “Днепрокоммунтранс”, ООО “Весташляхбуд”, ГП “Конструкторское бюро “Южное” имени М.К. Янгеля”, ООО “Завод стальных профилей”, ЧАО “Марганецкий рудоремонтный завод”, КП “Днепровский Электротранспорт”, ООО “Мелитопольский завод автоконструкторных запчастей”, ООО “Мелитопольский завод турбокомпрессоров”, ПАО “Запорожьеоблэнерго”, ООО “Одесское дорожно-строительно управление” и многие другие компании.