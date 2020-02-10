5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов

10.02.2020 18:00

4 февраля Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о сокращении количества депутатов. Документ предлагает уменьшить их численность до 300 и закрепить пропорциональную избирательную систему. Почему это решение назрело уже давно и каковы главные аргументы за него, узнавали наши эксперты.

1. Мощный общественный запрос

Социологические исследования свидетельствуют – украинцы поддерживают сокращение количества депутатов с 450 до 300. Результаты опроса, проведенного Центром Разумкова осенью, показали 87% поддержки в этом вопросе, исследования социологической группы «Рейтинг» – 92%.

Сократить численность парламента обещала почти каждая политическая сила последние 20 лет. Ведь общественный запрос определился еще в 2000 году, когда 90% украинцев высказались за уменьшение количества парламентариев на референдуме. Однако политической воли воплотить это решение в жизнь до сих пор не хватало.

«Можно по-разному относиться к всеукраинскому референдуму по народной инициативе 16 апреля 2000 года, но народ Украины сказал свое слово, что он хочет видеть в парламенте именно 300 народных депутатов. И потому принятием этого закона мы фактически имплементируем волю украинского народа», – отметил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский во время выступления в сессионном зале.

2. Устаревшие расчеты

В мировой практике парламентаризма по-разному определяют численность депутатов. Как правило, она зависит от количества населения. Цифра в 450 депутатов перекочевала в современный парламент из Верховной Рады УССР – именно столько депутатов избиралось с 1989 по 1991 год.

Однако украинцев уже давно не 52 миллиона. С тех пор население уменьшилось из-за отрицательных показателей прироста населения и выезда людей за границу. По последним оценкам правительства, в Украине проживает 37,2 миллиона граждан. Поэтому эксперты уверены: осовременивание расчетов назрело уже давно.

«При советской власти Верховная Рада Украины состояла из 650 парламентариев. Уменьшили эту цифру лишь в 1989-м. На этом похвальное движение к минимизации было завершено. А жаль. В нынешнем количестве депутатов Верховная Рада не нуждается. Если отнять всех прогульщиков и тех, кто за весь период работы не показал ни одной законодательной активности, получится как раз оптимальная цифра», – уверен Председатель Фонда муниципальных реформ «Магдебургское право»Михаил Поживанов.

3. Меньше депутатов – меньше затрат

Еще один аргумент за сокращение депутатов – это возможность уменьшить расходы из бюджета и повысить производительность парламента. Депутат «Слуги народа» Ольга Совгиря уверяет, сокращение количества парламентариев –общеевропейская практика.

«В прошлом году Италия при росте численности населения за последние 10 лет на 8 миллионов уменьшила количество своих парламентариев с 945 до 600. Может ли считаться опыт Италии опытом демократической страны? Думаю, да. То же самое в Литве. В прошлом году Литва уменьшила количество депутатов по сравнению с тем, которое существовало до того», – подчеркивает Совгиря.

В то же время ее коллега по фракции РоксоланаПидласапредлагает задуматься, действительно ли Украина может себе позволить расходы на действующее количество депутатов.

«Количество депутатов не означает их качество. Давайте будем честными. Не все депутаты чрезмерно работают: блокирование трибуны, драки в зале, тысячи бессмысленных поправок в законы, которые внедряют важные реформы. Является ли это тяжелой работой? Может ли Украина удерживать такое количество народных депутатов?» – спрашивает депутат.

4. Без мажоритарки, а значит без «гречки»

Помимо сокращения количества депутатов, законопроект содержит норму о переходе к пропорциональной избирательной системе, а значит отмене мажоритарных округов. Это означает, что на следующих выборах депутатов будут избирать исключительно по партийным спискам.

Представляя закон, Федор Вениславский заметил: «Идя на выборы многие политические силы критиковали существующую в Украине мажоритарно-пропорциональную смешанную избирательную систему именно в части мажоритарной составляющей. Потому что, как показывает практика проведения выборов, именно мажоритарная составляющая избирательной системы является наиболее коррупционно опасной, именно из-за фактов массового подкупа избирателей отдельные кандидаты очень часто становились депутатами».

Эксперты говорят, что к сожалению, о мажоритарных округах обычно вспоминают только перед выборами, засевая их «гречкой» и ставя детские площадки с именем кандидата. Поэтому мажоритарку стоит отменить не столько из-за сокращения количества депутатов, а сколько из-за ее коррупционной природы.

5. Депутат должен владеть государственным языком

Еще одна важная новация закона – это конституционное обязательство для депутатов владеть государственным языком. Статью 76 Конституции Украины предлагают изложить следующим образом: «Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов двадцати одного года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком». Эта норма позволит ликвидировать позорные попытки депутатов пренебрегать государственным языком во время выступлений за трибуной.

«Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык», – считает спикер парламента Дмитрий Разумков.

Эксперты и сами депутаты соглашаются, что количество народных депутатов не является показателем их эффективности. В общем сокращение численности парламента является только частью масштабного обновления власти наравне с принятием нового избирательного кодекса, отменой неприкосновенности и штрафами за «кнопкодавство».