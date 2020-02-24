«100 достижений» правительства Гончарука: самое важное

24.02.2020 16:00

В пятницу, 21 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в Верховной Раде о результатах деятельности Кабмина под его руководством. Документ с детальным отчетом по всем министерствам занял более 300 страниц и зацепил каждую сферу жизни украинцев. Главные акценты в правительственном отчете расставил Центр общественного мониторинга и контроля.

Аудит государства и инфраструктура

Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что правительство начало свою работу с важной задачи – аудита государства, который позволил создать инфраструктурную карту Украины.

«Правительство работает с 1 сентября. Начали с аудита государства, он состоял из многих частей», – отметил Алексей Гончарук.

По его словам, Кабмин провел оценку имеющегося населения, чтобы понимать количество людей, их возрастной и гендерный состав. Также аудит задел государственные кадастры природных ресурсов. Впервые карты всех кадастров были объединены.

В планах Кабмина– оцифровать всю территорию Украины, чтобы иметь возможность проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы. Правительство уже начало съемку двух пилотных областей – Волынской и Львовской.

Премьер-министр отметил, что стратегическая задача правительства – удешевление ресурсов.

«Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в инфраструктуру. Возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию – это возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места», – пояснил он.

Также в рамках инфраструктурных проектов на 2020 год правительство запланировало масштабный дорожный ремонт – более 5 тыс. Км дорог.

ВВП, зарплаты, пенсии и цены

Согласно правительственному отчету, в 2019 году экономика Украины была одной из лидеров Европы по темпам роста. С сентября по декабрь показатель прироста ВВП был больше 4%. На это повлиял рост потребительского и инвестиционного спроса как на внутреннем, так и внешнем рынках.

По данным Кабина, в прошлом году доходы украинцев выросли на 15% благодаря государственным гарантиям и соцпомощи. В частности, минимальная зарплата увеличилась на 13,2%, а средняя номинальная – на 18,4% (до 10497 грн).

Минимальный размер пенсий поднялся на 9,4%. По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия достигла 3083 грн, что на 16,5% больше, чем в начале 2019 года. В Украине стало меньше безработных и больше– занятого населения. В целом уровень бедности снизился на 6,2%.

При этом цены не подскочили вверх. Благодаря укреплению гривны и снижению мировых цен на газ в декабре цены снизились на 0,2%.

Таможня, кредиты и приватизация

Среди достижений, о которых отчиталось правительство, создание новых налоговой и таможенной служб. В частности, количество таможен была оптимизировано с 25 до 16, было создано «единое окно» для международной торговли. Кроме того, были приняты законодательные изменения для внедрения электронной транзитной системы.

Отчитываясь перед депутатами, премьер-министр отметил также создание программы дешевых кредитов для малых предпринимателей. В бюджете на 2020 год предусмотрено 2 млрд грн на компенсацию ставок и гарантии по кредитам. Это позволит банкам выдавать кредиты на сумму 30 млрд грн. Бизнес сможет брать займы под 5-7-9% годовых. По мнению чиновников, это поможет создать 90тысч новых рабочих мест за 5 лет.

В правительстве также похвастались прогрессом в приватизации госпредприятий. В частности, в прошлом году в Фонд госимущества было передано рекордное количество объектов – 530. Чиновники ожидают, что приватизация принесет в бюджет 12 млрд грн.

«В этом году мы наконец разблокировать большую приватизацию. Первый такой заметный объект, который мы готовим, гостиница «Днепр» тут недалеко на Европейской площади, – отметил Алексей Гончарук в Раде. – «Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже с этой весны туда зашел нормальный частный собственник».

Медицинские гарантии, скорая и опорные больницы

Одним из приоритетов работы правительства было здравоохранение украинцев. Согласно отчету, в этом году расходы на медицину были увеличены на 13%. В частности, вдвое больше было выделено на программу «Доступные лекарства» – 2,1 млрд грн. Также с 1 апреля должна начаться Программа медицинских гарантий, в рамках которой украинцы будут получать бесплатные медуслуги. Среди прочего государство профинансирует лечение инсульта и инфаркта на 4,13 млрд грн.

В правительстве также отчитались об оптимизации экстренной помощи. В прошлом году было определено 212 опорных больниц, которые будут полностью укомплектованы для оказания экстренной помощи. Государство уже закупило 433 авто скорой, которые будут переданы в Винницкую, Донецкую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую области иг. Киеву.

Также в Кабмине похвастались, что впервые за 11 лет Украина достигла наивысшего уровня вакцинации. В каждом пункте прививок есть бесплатные вакцины против дифтерии, кори, краснухи и паротита, которые позволяют прививать всех, кто в этом нуждается. Всего в 2020 году ожидается 1,2 млн доз вакцин.

Автономия вузов, сертификация учителей и новые детские сады

Среди достижений в образовании правительство отметило принятие закона «О среднем образовании» и изменений в закон «О высшем образовании». Обновление законодательства позволило продолжить активные реформы в этой области. Так, с 2020 года вузы получат финансовую автономию и будут иметь государственное финансирование не по количеству студентов, а по результатам в образовательной и научной деятельности.

В прошлом году была проведена пробная сертификация учителей, запущена Служба образовательного омбудсмена, а также проведена масштабная кампания по противодействию буллинга в образовательных учреждениях. По данным правительства, 40 тысяч учителей повысили квалификацию. В 2020 году 74 тысячи педагогов со стажем до 10 лет получат денежное поощрение (21 тыс. грн).

Также, по информации Кабмина, в прошлом году было открыто 17 новых детсадов, реорганизовано 51 учебное заведение с дошкольными отделениями, создано 135 частных детсадов и реконструировано 37 детсадов.

Количество опорных школ в регионах выросло на 139 заведений и достигло 887-ми. Чиновники утверждают, что это улучшит качество обучения и уменьшит непродуктивные расходы государства.

В целом, по словам премьер-министра, прошлой осенью «абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины». По мнению Алексея Гончарука, если правительство сохранит свой курс, то этот процесс продолжится и весной.



