Как мир противостоит угрозе коронавируса?

02.03.2020 18:00

По состоянию на начало марта число инфицированных коронавирусом в мире достигло 89 тысяч человек, вылечились от болезни более 45 тысяч человек, почти 3 тысячи – умерли. За пределами Китая вирус обнаружили уже в 65 странах. Самая крупная вспышка наблюдается в азиатском регионе: Южной Корее, Японии и Сингапуре. В то же время вирус добрался и до Европы, где по количеству подтвержденных случаев лидирует Италия. Учитывая глобальное распространение вируса, Центр общественного мониторинга и контроля решил исследовать, как разные страны справляются с эпидемией и угрожает ли она Украине.

Ситуация в Азии и на Ближнем Востоке

Как и раньше, большинство больных коронавирусом зафиксировано в Китае. По состоянию на 2 марта в стране было более 80 тысяч больных. В то же время с начала вспышки из больниц были выписаны 44 тысячи человек, которые полностью выздоровели.

В четырех регионах страны продолжает действовать карантинный режим. Самые жесткие меры безопасности в эпицентре вируса –провинции Хубэй. Ограничено движение пешеходов и транспорта, кроме полицейских автомобилей и экстренных служб. Выходить из дома разрешено только в экстренных случаях: для пополнения запасов продуктов и предметов первой необходимости.

Несмотря на напряженную ситуацию, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что эпидемия коронавируса в Китае достигла своего пика в начале февраля и пошла на убыль.

На данный момент из-за коронавирусастраны Азии усилили меры безопасности. Так, Южная Корея, которая вторая в мире по количеству больных, повысила уровень опасности до самого высокого уровня. В стране запретили общественные собрания и закрыли школы. В общем заболело 4112 человек, из которых 26– умерли.

В Японии медики диагностировали коронавирус уже в 256 человек. Большинство инфицированных – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера DiamondPrincess. Все больные находятся в строгом карантине.

На Ближнем Востоке самая сложная ситуация в Иране, где заболел 978 человек. Чтобы помешать предполагаемому распространению вируса, Иран ввел в аэропортах меры безопасности относительно рейсов, прибывающих в страну. По распоряжению местных медицинских учреждений временно запрещено проводить религиозные собрания. Границы с Ираном перекрыли пять соседних стран – Ирак, Турция, Афганистан, Пакистан и Армения.

Вспышка в Италии и выздоровления во Франции

Эпицентром распространения вируса в Европе является Италия. Всего за три дня количество больных вирусом в стране достигло 320 человек, а за неделю выросло до 1694. В связи с этим итальянская власть ввела беспрецедентные меры безопасности и контроля. Был закрыт на карантин ряд городов в северных провинциях Ломбардия и Венето. На подъездах к городам установили пропускные пункты, а местных жителей попросили не покидать дома. В стране отменили футбольные матчи, досрочно закрыли Венецианский карнавал, ограничили посещение зрителями показов моды в Милане. Для туристов закрыли Миланский собор и ряд музеев, приостановила работу опера Ла-Скала. Сейчас итальянская власть продолжает искать «нулевого пациента», который завез вирус в страну. Это должно помочь понять пути распространения эпидемии и локализовать ее.

Кроме Италии, в Европе вирус зарегистрирован в Германии, Франции, Испании, Бельгии, Финляндии, Швеции, Румынии, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Норвегии. Однако в этих странах о вспышке речь не идет, ведь количество пациентов колеблется от 1 до 20 на страну.

В целом в Европе пытаются сохранять спокойствие. Еврокомиссия не планирует закрывать границы в пределах Шенгенской зоны. А во Франции даже заявляют о выздоровлении инфицированных коронавирусом. Следует заметить, что именно Франция была первой европейской страной, где обнаружили опасную инфекцию в январе. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, 12 человек уже вылечились, и были отпущены домой.

Миллиарды на вакцину от Евросоюза и США

В Европе противостоят вирусу как на уровне национальных правительств, так и европейского содружества в целом. Так, 24 февраля, Европейская комиссия выделила 232 миллиона евро на мероприятия по сдерживанию распространения коронавируса. Эти средства помогут диагностировать заболевания, ухаживать заинфицированными людьми и предотвратить дальнейшую передачи. В частности, Еврокомиссия выделит ВОЗ 114 миллионов на повышение глобальной готовности в противостоянии вирусу, еще 9 миллионов – на разработку вакцины, почти 3 миллиона евро пойдет на организацию эвакуации граждан из Китая. В Евросоюзе отмечают, что главная задача – сдержать вспышку вируса на глобальном уровне.

«Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-нибудь еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь должна играть ведущую роль», – отмечает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Бороться с вирусом на глобальном уровне готовы в США. Администрация Дональда Трампа просит Конгресс выделить 2,5 миллиарда долларов: более 1 миллиарда долларов – на вакцины, остальные средства – на терапевтическое лечение и закупку средств индивидуальной защиты, таких как маски.

Сейчас в США подтверждено 86 случаевкоронавируса, 39 из них среди американцев на круизном лайнере DiamondPrincess, который стоит на карантине в Японии. В общем американские власти эвакуировали из Уханя более 900 своих граждан. Все эвакуированные прошли проверку на коронавирус, а также провели 14 дней в изоляции.

Украина готова к угрозе

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Нет коронавируса и в Новых Санжарах, где находятся в обсервации эвакуированные из Китая. По словам министра ЗоряныСкалецкой, которая находится вместе с эвакуированными, все чувствуют себя хорошо и никаких симптомов респираторных заболеваний нет.

В то же время Украина усиливает меры безопасности на границе, чтобы не допустить проникновения вируса. С 25 февраля пограничники и врачи проверяют температуру тела у всех граждан, которые возвращаются из-за границы самолетом, железной дорогой или на автомобиле.

«Сегодня ситуация полностью контролируется. По поручению президента есть четкое указание проводить контроль всех граждан, пересекающих границу Украины. Будь то самолетами, авто или другими видами транспорта. В случае необходимости все люди, которые будут иметь повышенную температуру, будут отправлены на дополнительное обследование», – отмечает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Между тем в правительстве уверяют, что даже при худшем сценарии, если вирус попадет в Украину, медицинская система готова.

«Медицинская система Украины абсолютно готова к оказанию помощи тем, у кого вдруг обнаружатся симптомы болезни. Подготовлены соответствующие инфекционные бригады – они снабжены всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими средствами», – отмечает премьер-министр Алексей Гончарук.

В ВОЗ признают, что ккоронавирусу следует относиться серьезно. Эпидемия в разных точках мира требует быстрого реагирования врачей и слаженной работы всех стран. В то же время поддаваться панике не стоит, достаточно часто мыть руки, избегать контакта с больными и доверять информации только из официальных источников.



