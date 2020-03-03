Все рубрики раздела
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
Ковшовые элеваторы: виды и классификация
Для обеспечения непрерывной подачи или погрузки значительного объёма сыпучих материалов используются ковшовые элеваторы (нории). Их работа основана на принципе водяного колеса, который в течение долгих веков применялся на мельницах.
Основными сферами применения ковшовых элеваторов является химическая, комбикормовая, металлургическая, цементная промышленности, а также сахарные и пищевые комбинаты, зернохранилища.
Особенности конструкции
Ковшовые элеваторы позволяют непрерывно вертикально подавать мелкие материалы. После захвата внизу ковшами материала посредством конвейерной ленты или цепи груз поднимается вверх по прямоугольной шахте на необходимую высоту. После прохождения по горизонтальному патрубку, ковшовая нория поворачивается, содержимое в ней высыпается, а сам элеватор возвращается вниз в опрокинутом состоянии.
Ковшовые конвейеры состоят из таких конструктивных частей:
• привод;
• приводная головка;
• цепь или резинотканевая лента;
• ковши;
• промежуточные секции;
• натяжная секция.
Привод состоит из муфты, электродвигателя, редуктора и останова, который предотвращает вращение ленты в противоположном направлении. Приводная головка, которая приводит в действие барабан, расположена вверху конвейера.
Чтобы ковшовый элеватор безотказно служил на протяжении продолжительного времени, требуется следить за равномерностью подачи сыпучих материалов, чтобы не перегружать конструкцию.
Разновидности подъемных механизмов
Ковшовые нории для подачи сыпучих материалов классифицируются по нескольким признакам:
• тип тяговых элементов: ленточный, цепной элеватор;
• скорость перемещения: тихоходный или быстроходный;
• расположение ковшей: расставленные, сомкнутые.
Тихоходные нории способны развивать скорость до 1 м/сек. Быстроходные модели могут развивать скорость до 4 м/сек, а в их конструкцию входят расставленные мелкие или глубокие ковши. Вне зависимости от типа конструкции и скорости передвижения ленты, элеваторы могут иметь высоту до 60 метров.
Теги: реклама, элеватор, ковш
- Актер, рекламировавший сигареты, умер от рака горла
- Блоггер "вырубил" рекламу Google. «Суицид» помог
- В России перестанут рекламировать вредную детскую еду
- Google AdWords обвинили в "неразборчивости"
- Папарацци засняли Тома Круза полуголым
- Колесников: рекламная кампания, посвященная Евро-2012, начнется в октябре
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Рада назначила нового премьер-министра Украины19:00
- Jerry Heil раскритиковали за поддержку российских участников Евровидения-202016:00
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус14:00
- ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса13:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/2111:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше09:30
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для жителей ОРДЛО
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России