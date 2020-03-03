Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?

03.03.2020 14:00

Разваренная каша и «резиновая» котлета – это типичное воспоминание о школьной столовой для всех поколений украинцев. Система питания в наших школах очень устарела. В столовых до сих пор пользуются советским сборником рецептов, утвержденным в 1985 году, который не учитывает ни современные технологии приготовления, ни ингредиенты. Из-за невкусных и однообразных блюд дети отказываются обедать в школах, а несбалансированное меню приводит к желудочным заболеваниям. Чтобы решить эту проблему, первая леди Елена Зеленская инициировала реформу школьного питания. С чего планируют начать изменения, чтобы дети могли есть вкусную и полезную пищу в школах, узнавали наши эксперты.

Оценка детского питания

Первоочередная задача реформы – понять реальную ситуацию в области школьного питания. Для этого 13 февраля стартовало комиссионное обследование школ. Рабочая группа начала проверять техническое состояние и оснащение школьных пищеблоков, рецептуру блюд, калорийность и разнообразие меню, качество питьевой воды и общее санитарно-гигиеническое состояние. Всего планируют проверить 500 школ в разных областях Украины. Для сбора дополнительной информации запустят онлайн-анкетирование школьников и родителей.

В то же время Елена Зеленская вместе с министром образования и науки Анной Новосад начала лично посещать школы. Чтобы увидеть реальную картину, для визитов первой леди выбрали разные категории школ Черкасской области: в селах Иваньки Маньковского района и Дмитрушки Уманского района, а также школу №3 в Умани.

«Для эффективного воплощения проекта нужно понимание, что происходит в каждой самой маленькой и самой отдаленной школе страны. Аудит в процессе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу своими глазами увидеть ситуацию и услышать о проблемах непосредственно от вас», – отметила Елена Зеленская в разговоре с родителями и детьми.

Уже первые результаты проверок выявили немало проблемных моментов: от аварийного состояния пищеблоков до недостатка фруктов в рационе школьников. После окончания работы команда проекта представит подробный отчет.

Модернизация столовых

Материально-техническое состояние и организация работы столовых в школах Украины очень отличаются. Ведь школьным питанием занимаются местные органы власти – районные и городские администрации или руководство объединенных территориальных общин. Они закупают услуги по питанию у поставщиков на тендерах ProZorro, и от этого зависит цена, качество и разнообразие меню.

По словам директора Иваньковской школы Виктории Максимчук, их школе повезло, потому что с обеспечением школьного питания сельскому совету помогают местные предприниматели. Ежедневно школа получает свежие яблоки, а дважды в неделю – молоко. Однако не все имеют такие преимущества, в некоторых школах нет даже базового оснащения на кухнях.

Именно поэтому в рамках реформы планируют разделить школы в зависимости от объемов необходимой помощи. Зеленская объясняет: «Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть там будет больше финансирования».

Уже сейчас Кабмин выделил 400 млн гривен на переоборудование старых пищеблоков в школах. Местные власти могут получить деньги на условиях софинансирования, добавив к государственным инвестициям от 5 до 30%.

«Основа Новой украинской школы – безопасная образовательная среда. Сегодня мы имеем статистику, что за время обучения в школе почти на 40% увеличивается количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это сигнал для нас, что мы вместе с Минздравом должны обратить внимание на здоровое питание в школах. Эти 400 млн грн – наш первый шаг в этом направлении», – отметила Анна Новосад.

Новое меню

Важнейшая часть реформы – это введение в школах здорового и сбалансированного меню. В этом направлении уже несколько лет работает шеф-повар и консультант по кулинарным вопросам Евгений Клопотенко. В прошлом году он презентовал книгу с рецептами полезных блюд, разработанных специально для школьных столовых. В сборнике повар предлагает вместо каши с котлетой готовить для школьников наггетсы, бургеры и салаты. При этом в команде Клопотенка тщательно просчитали стоимость приготовления блюд, чтобы цена осталась такая же, как в столовых сейчас. Они уверяют, что с помощью базового набора продуктов: свеклы, лука, моркови и капусты вкусно можно приготовить и за 15 гривен.

Стоит заметить, что средняя стоимость школьного завтрака в Украине составляет именно 15-20 грн. Дети начальных классов (1-4 класс) питаются один раз в день бесплатно, остальные школьники могут покупать обеды.

Сейчас книга рецептов находится в открытом доступе на сайте cultfood.info, и любая школа может по желанию перейти на новое меню.

«Сейчас сборник рецептур утвержденГоспродпотребслужбой, а МОН и МЗ в письмах-разъяснениях подтвердили, что этого вполне достаточно, чтобы рецепты начали использовать повара в школах. Но новому больше всего противостоит инерция, сила привычки и страх», – говорит координатор проекта «Новое школьное питание» Андрей Отришко.

По подсчетам авторов проекта, рецептами из сборника пользуются более 2 тысяч учебных заведений, это примерно 10% от общего количества школ. Чтобы процент столовых со здоровым меню рос, нужно более системное реформирование со стороны государства и активное включение родителей.

Эксперты соглашаются, что реформа школьного питания – это долгий путь. Чтобы все украинские школьники имели вкусные и полезные обеды, следует не только модернизировать столовые, обновить меню, но и начать приучать детей к культуре питания с детства.