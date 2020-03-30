Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?

30.03.2020 20:00

Украина, как и остальной мир, закрылась на карантин. Самолеты почти не летают, поезда и автобусы не ходят между городами. Не работают школы, детсады и вузы, закрыты кафе, рестораны и большинство магазинов. Такие строгие меры президент Владимир Зеленский вместе с правительством и парламентом ввел лишь с одной целью – избежать массового распространения короновируса в государстве. Как каждый украинец может помочь предотвратить эпидемию? Центр общественного мониторинга и контроля собрал основные советы.

1. Не выходите из дома без надобности.

Задача карантина – уменьшить контакты между людьми. Именно поэтому не нужно ходить в гости, встречаться с друзьями или посещать родственников, которых вы давно не видели. Медики отмечают, что карантин – это не каникулы. Если вы можете работать дистанционно, не ходите в офис. Если такой возможности нет, оформите ежегодный оплачиваемый отпуск, в крайнем случае– отпуск за свой счет.

Согласно исследованиям международных ученых, если бы Китай ввел жесткий карантин в начале января, когда появились первые больные COVID19, то больных было бы лишь 5% от нынешнего количества. Города, которые запретили массовые собрания, закрыли развлекательные заведения и остановили работу общественного транспорта до того, как там обнаружили больных накоронавирус, в итоге имели на 37% меньше случаев заражения.

2. Самоизолируйтесь, если вы контактировали с больными или вернулись из-за границы.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса заставили вернуться домой почти полмиллионаукраинцев. На пограничном контроле им измерили температуру, и некоторым сделали быстрые тесты на инфекцию. Впрочем, отсутствие симптомов не гарантирует, что человек не заражен. Ведь инкубационный период, когда вирус никак себя внешне не проявляет, продолжается до 2 недель.

Если вы были в марте за рубежом или контактировали с больными на коронавирус, самоизолируйтесь на 14 дней, даже если вы чувствуете себя вполне здоровым. Не выходите на улицу, не общайтесь с семьей. Будьте сознательным и не давайте возможность распространиться инфекции дальше. Это подчеркивают врачи и к этому призывает президент Владимир Зеленский: «Сегодня существует два важных момента – это самоизоляция и преодоления паники».

3. Позаботьтесь о ваших стареньких родственника и соседях.

Коронавирус страшен людям старшего возраста, поскольку смертность таких пациентов очень высока. Пенсионеры в первую очередь должны придерживаться карантина и не выходить из дома. Позаботьтесь о ваших родителях и дедушек с бабушками– обеспечьте их продуктами и лекарствами, чтобы они не покидали дом. Также предложите помощь вашим пожилым соседям. Но не контактируйте с ними лично, чтобы случайно не заразить инфекцией. Если решили принести им продукты, оставьте их у двери.

4. Покупайте все необходимое онлайн.

Переведите вашу привычную активность в интернет, чтобы не выходить лишний раз из дома. Оплачивайте коммунальные платежи через мобильные сервисы (например,Приват24), пополняйте телефонный счет на сайте оператора, а главное – покупайте необходимые товары онлайн, в том числе и продукты.

Если вы живете в большом городе, можно заказать адресную доставку продуктов в супермаркете. Если живете в Днепропетровской области, можно заказать один из продуктовых наборов от АТБ на сайте Rozetka. Их доставит «Новая почта».

5. Доверяйте проверенной информации и не распространяйте фейков.

МЗ ежедневно публикует актуальную информацию на сайте Центра общественного здоровья phc.org.ua, а также в телеграмм-канале @ COVID19_Ukraine и официальномViber-сообществе Коронавирус_инфо. Там можно найти самые свежие новости о коронавирусе в Украине.

«Украинцы, пожалуйста, к каждому сообщению или перепосту относитесь очень ответственно и критически, так как вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус. Доверяйте официальным источникам информации и сохраняйте спокойствие», – отмечает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

6. Если чувствуете симптомы простуды, сразу обращайтесь к врачу.

Если у вас повышенная температура, кашель и вам тяжело дышать, не занимайтесь самолечением. Следует немедленно позвонить вашему семейному врачу. Телефон можно найти в декларации или на сайте больницы. Или позвоните в регистратуру медучреждения.

Если у вас нет семейного врача, можно воспользоваться мобильным приложением DoctorOnline для бесплатных онлайн-консультаций с врачами. Также можно попробовать позвонить на горячую линию МЗ (0 800 505 201) и Центра общественного здоровья (0 800505840). В каждой области есть местные горячие линии, номера которых опубликованы на сайте Минздрава. Впрочем, если у вас высокая температура, лучше сразу вызывать скорую (103).

7. Следуйте правилам гигиены и сохраняйте спокойствие.

Помните, что коронавирус боится дезинфекции. Не забывайте почаще мыть руки с мылом в течение 20 секунд или дезинфицировать раствором из 60% содержанием спирта. Обеззараживайте поверхность телефона, компьютера и т.д. Не прикасайтесь к лицу, глазам, носу и рту. Кашляйте и чихайте только во внутреннюю часть локтя. Используйте маску, чтобы не заразить других.

Врачи отмечают, что не стоит употреблять антибиотики или противовирусные препараты для «профилактики». Лучше пейте много воды и регулярно проветривайте помещение. А еще – не паникуйте, потому что персональный иммунитет сильно зависит от уровня стресса.