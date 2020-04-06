«Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?

06.04.2020 16:00

Жесткий карантин из-за коронавируса – настоящий стресс для украинской экономики. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», на данный момент 32% украинцев находятся в отпуске по собственному желанию, 4% – потеряли работу. Многие из тех, кто оказался в трудном положении из-за карантина имеют кредитные обязательства. Чтобы пойти навстречу заемщикам, Президент Владимир Зеленский поручил НБУ разработать программу «кредитных каникул». Какие банки уже предлагают отсрочку и как ею воспользоваться, узнавали наши эксперты.

Кто может получить отсрочку?

До конца апреля украинские банки не имеют права применять штрафы за просрочку выплат по потребительским кредитам. Такая норма предусмотрена антикризисным законом в период карантина, который в марте приняла Верховная Рада. Следующий шаг на помощь заемщикам – установление «кредитных каникул».

В соответствии с разъяснениями НБУ, «кредитные каникулы» – это возможность отсрочить платежи по кредитам на период после карантина. Такая возможность предусмотрена только для добросовестных заемщиков, которые исправно платили по займам до 1 марта 2020 года. На «каникулы» могут рассчитывать граждане и бизнес, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина – частично или полностью потеряли доход.

По словам заместителя главыНацбанка Екатерины Рожковой, программа задумана для тех, кто существенно пострадал от остановки бизнеса, остальные компании должны продолжать обслуживать кредиты.

«Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита», – отмечает Рожкова.

Сейчас «кредитные каникулы» своим клиентам предлагают: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк и ПУМБ. Большинство из них предусмотрели льготный период в три месяца.

В Нацбанке говорят, что не могут заставить все банки объявить «каникулы», а лишь рекомендуют. При этом банки сами должны быть заинтересованы проявить клиентоориентированность в трудные времена.

Как оформить?

«Кредитные каникулы» не работают автоматически. Чтобы воспользоваться этой возможностью, заемщик должен обратиться в банк, объяснить ситуацию и подтвердить, что полностью или частично потерял доход.

«Заемщик должен обсудить дальнейшее обслуживание кредита с кредитором и, в частности, воспользоваться кредитными каникулами, возможность которых предоставил регулятор», – отмечает директор по развитию бизнеса Международного бюро кредитных историй Андрей Каминский.

Что именно будут предусматривать «каникулы», зависит от каждого банка и конкретного случая кредитования. Есть несколько основных сценариев. Банк может освободить клиента от возврата основной суммы кредита на время карантина, при этом насчитывая и взимая проценты. Возможна отсрочка и по процентам, и по основному кредиту, то есть проценты будут начислять, но взимать начнут после карантина. Еще один вариант – это реструктуризация кредита на более длительный срок. Например, заем на 6 месяцев могут пересчитать на 12 месяцев, что позволит сократить ежемесячную сумму.

Важно знать, что на период карантина банкам запрещено повышать ставки по кредитам. Также банки не должны требовать комиссий за проведение реструктуризации.

Физические лица могут договориться с банком об отсрочке дистанционно, без посещения отделения. Это можно сделать по телефону или в чате, а также на сайте банка можно заполнить заявку. Что касается среднего и крупного бизнеса, каждое дело должно рассматриваться индивидуально на основе финансового отчета и текущего состояния.

«Чтобы защитить свой интерес, но при этом, сохранить хорошие отношения с кредитором, нужно действовать на опережение. Не ждите, когда вам позвонят из банка и сообщат о просрочке. Свяжитесь заранее со своим менеджером и сообщите, что вас уволили или отправили в отпуск за свой счет. Если вы предприниматель – расскажите, что бизнес пострадал из-за карантина, роста курса доллара, массовых неплатежей контрагентов, гибели скоропортящегося товара на таможне», – советует юрист Андрей Степаненко.

В НБУ надеются, что «кредитные каникулы» помогут украинцам легче пережить кризисный период, а после окончания карантина быстрее встать на ноги.