Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?

06.04.2020 17:00

Верховная Рада 30 марта собралась на внеочередное заседание, чтобы принять законы для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями. Согласно условиям карантина, все депутаты в сессионном зале были в защитных масках, перчатках, а некоторые даже в очках. Впервые в истории Рада провела три внеочередных заседания, ведь на повестке дня было немало критически важных вопросов – от кадровых назначений до законов, необходимых для получения кредита МВФ. Больше о важных решениях узнали наши эксперты.

Льготы для бизнеса и социальная защита граждан

Первым делом депутаты поддержали закон о социальных и экономических гарантиях на время карантина. Закон №3275 направлен на защиту предпринимателей и сотрудников, недопущение неконтролируемого роста цен, обеспечения населения и медиков необходимыми товарами.

Условно закон можно разделили на несколько блоков. Первый – это поддержка бизнеса. Так, до 30 июня продлен мораторий на проведение неналоговых проверок, а до 31 мая предприниматели освобождаются от штрафов и пени по ЕСВ. В то же время арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом из-за карантина, освобождаются от арендной платы. Также закон предусматривает увеличение лимитов для ФЛП, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Так, для предпринимателей первой группы максимальный объем доходов увеличен с 300 тыс. до 1 млн грн, для второй группы – с 1,5 млн до 5 млн грн, для третьего – с 5 до 7 млн грн.

Второй блок закона касается социальной защиты населения. Отныне карантин является основанием для получения пособия по безработице, которое будет назначаться с первого дня предоставления этого статуса. На период карантина социальные выплаты будут продолжаться автоматически. Кроме того, закон предусматривает освобождение от штрафов и пени по потребительским кредитам, взятым до 2017 года, а также запрещает банкам повышать процентные ставки.

Многие положения закона предусматривают дополнительную защиту работников. Если по независящим от него причинам сотрудник не может выполнять свою работу – за ним сохраняется средний заработок. Эта норма, например, касается учителей и воспитателей в детских садах.

«Украинское законодательство оказалось неподготовленным и для урегулирования работы из дома. Поэтому внесли ряд норм, которые упростят предпринимателям организацию дистанционной работы и гибкого графика работников. Чтобы уменьшить риск увольнений или отпусков за свой счет, поручили Кабинету министров срочно подготовить кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов, а также системную экономическую программу выхода из кризиса, чтобы поддержать бизнес и приоритетные отрасли», – объясняет глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Помощь для медиков и штрафы за спекуляции

Антикризисный закон предусматривает ряд мер для медицины. В частности, профильные лекарства и медсредства, направленные на борьбу с коронавирусом освобождаются от НДС, а производители дезинфекторов временно освобождаются от обязательной регистрации продукции в Минздраве. Медики, которые занимаются борьбой с коронавирусом, получат значительные доплаты.

«Сейчас едва ли не самую большую поддержку государства требуют врачи. Поэтому, приняв сегодня соответствующие законы, мы ввели доплату медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезни. Она будет составлять 300% заработной платы», – отмечает заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Одна из проблем карантина – это резкое повышение цен на маски и продукты первой необходимости. Согласно закону, правительство получило возможность контролировать цены и наказывать штрафами за их завышения. В ближайшее время Кабмин должен разработать и утвердить перечень социально значимых товаров, на которые будут установлены предельные цены: отдельно для оптовой и розничной торговли. За необоснованное завышение цен гражданам придется платить штраф 1700 грн, а должностным лицам – 2550 грн.

Вместе с усилением защиты населения Рада провела несколько важных кадровых изменений. Вместо Ильи Емца должность министра здравоохранения занял экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов, а министром финансов вместо Игоря Уманского стал Сергей Марченко. Именно им теперь предстоит возглавить борьбу с эпидемией коронавируса в Украине.

Предпосылки сотрудничества с МВФ

Третье за день заседания Рады было посвящено законам, необходимым для получения Украиной помощи от международных партнеров. Речь идет о законе о невозвращении обанкротившихся банков, который является одним из важнейших условий МВФ и открытии рынка земли. В начале заседания к депутатам обратился Президент Владимир Зеленский.

«Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ, и вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон. Вы прекрасно знаете суммы, которые мы можем получить через меморандум с МВФ. Сегодня важно поддержать нашу экономику. Это кровь для нашей экономики», – подчеркнул глава государства.

В итоге закон о банковском регулировании приняли в первом чтении 267 голосами «за». Он предусматривает неотвратимость процесса вывода банков с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

Уже в ночь на 31 марта состоялось решающее голосование по земельной реформе. Депутаты окончательно утвердили открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. Из-за более 4 тысяч поправок на второе чтение этого законопроекта депутатам понадобилось почти два месяца.

Эксперты говорят, что благодаря принятым законам Украина может получить от Международного валютного фонда увеличенное финансирование до 10 млрд долларов, которое будет включать 5,5 млрд по трехлетней программе и 4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

Несмотря на карантин для всей страны, украинские депутаты провели в сессионном зале почти десять часов, закончив последнее заседание после полуночи. Итогом этой экстремальной работы стало не только усиление социальной защиты украинцев, но и решения, которые позволят стабилизировать экономику