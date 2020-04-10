Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?

10.04.2020 14:00

В этом году украинцы будут праздновать Пасху в необычных условиях. Жесткий карантин из-за коронавируса запрещает все массовые мероприятия и религиозные собрания. Касаются ограничения и пасхальных обрядов, которые традиционно собирают в церквях много людей. Чтобы обезопасить украинцев от эпидемии, Президент Владимир Зеленский инициировал государственный проект «Пасха дома». Что предлагает глава государства и как реагируют в церквях, узнавали наши эксперты.

Меры безопасности и богослужения онлайн

По прогнозам МОЗ, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается именно на период пасхальных праздников. Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что количество больных может резко возрасти 14-15 апреля.

Согласно календарю, христиане западного обряда будут праздновать Пасху уже 12 апреля, восточного – 19 апреля. Ввиду угрозы здоровью украинцев, Всеукраинский совет церквей, в который входит 16 крупнейших конфессий, призывает верующих ответственно отнестись к требованиям карантина. Украинцев старшего возраста, которые находятся в группе риска, настойчиво просят оставаться дома.

На Пасху храмы закрывать не будут, но внутрь будут пускать не более 10 человек. Чтобы больше украинцев осталось дома, богослужения будут транслировать в прямом эфире по телевидению. Об этом с главами церквей договорился Президент Владимир Зеленский.

«Руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим», – отметил глава государства.

Украинцев, которые все равно планируют пойти в церковь, будут ожидать дополнительные меры безопасности. В частности, Президент обсудил с руководителями областных центров возможность размещения патрулей возле храмов. Они будут следить за тем, чтобы люди не собирались вместе.

Как и положено во время карантина, на Пасху будут запрещены массовые гуляния и пикники, также не рекомендуется ходить в гости. Будет действовать режим усиленного контроля за ношением масок.

Позиция церквей

Несмотря на общие правила, большая ответственность за безопасность украинцев во время пасхальных праздников возлагается на местные власти и каждую церковь отдельно.

«Священник должен обратиться к своим прихожанам с просьбой соблюдать законодательство. Если десять человек зашли в храм, то должны быть дежурные храмовые», – настаивает председатель во Всеукраинском совете церквей Василий Райчинец.

Большинство церквей понимает свою ответственность и уже сейчас подготовили рекомендации для своих прихожан, а также внесли изменения в определенные обряды. Так, Римско-католическая церковь позволила во время карантина главе семьи проводить благословение пасхальных блюд.

«В этом году исключительно разрешено главе семьи благословить пасхальные блюда. Это, конечно, исключительное дело. Мы пошли на это, чтобы люди не были лишены этого знака и для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию», – говорит епископ Киево-Житомирский Виталий Кривицкий.

В Украинской греко-католической церкви призвали верующих сохранять социальную дистанцию и выполнять предписания по санитарным нормам.

«Очень прошу вас отнестись с пониманием к тому, что в Вербное воскресенье и на Пасху мы все не сможем быть вместе в храме. Мы будем объединяться в молитве через трансляцию. А тем, кто придет, придется молиться на улице, во дворе возле собора. В храм смогут попасть только священнослужители и те, ктопомогает совершать богослужения», – пояснил глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

В Синоде Православной церкви Украины дали собственные рекомендации для духовенства и мирян на Пасху, подчеркнув, что поддерживают карантинные меры государства и будут проводить богослужения с соблюдением всех норм. Рассматривается вариант богослужения на улице – с соответствующей дистанцией для верующих. Поскольку храмы закрыты не будут, в одиночку можно будет прийти и благословить пасхальную корзину. Но в ПЦУ советуют украинцам лучше приобщиться к обряду через телетрансляцию.

«Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верные могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, величественный праздник пришел к нам», – отметил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Православная церковь Московского патриархата также обещает проводить богослужения, в соответствии с карантином. Правда, главная святыня – Киево-Печерская Лавра – до 24 апреля будет закрыта на карантин.

Украинцы не останутся без праздника

Украинцам обещают, что, несмотря на ограничения, государство и церковь сделают все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома. Большинство украинских церквей обещают своим прихожанам возможность приобщиться к пасхальному таинству в формате онлайн-трансляции. За месяц карантина уже почти все церкви настроили онлайн-площадки для богослужений на Youtube или Facebook. Кроме того, на Пасху церквям будут предоставлять эфир национальные и региональные телеканалы.

В то же время в Житомире придумали интересное решение. Городская власть договорилась с хлебозаводами об освящении пасок на производстве. Таким образом, местные жители смогут избежать необходимости идти в церковь и смогут приобрести освященные паски в торговых сетях. Такую идею уже поддержали в ПЦУ.

«Это – нормальная практика, в прошлые годы церковь накануне праздника освящала паски, которые затем отправляла на фронт», – рассказывает архиепископ ПЦУ владыка Евстратий.

В церквях говорят, что особые обстоятельства требуют переформатировать традиционные вещи. Поэтому просят верующих о понимании и призывают оставаться дома.