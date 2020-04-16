Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?

16.04.2020 18:00

Коронавирус внес свои коррективы в жизнь каждого украинца и страны в целом. Из-за замедления темпов экономики в условиях карантина уже сейчас понятно, что госбюджет, принятый в конце прошлого года, выполнить нереально. Чтобы Украина смогла работать в новых условиях и эффективно противостоять эпидемии, правительство пересмотрело основные показатели бюджета. Как перераспределили средства, анализировали наши эксперты.

Общие показатели

Согласно закону, доходы бюджета сократятся до 975,8 млрд гривен, что на 119,7 млрд грн меньше, чем было запланировано ранее. В то же время расходы вырастут на 82,4 млрд грн до 1 266,4 млрд грн. Предельный дефицит бюджета рассчитан на уровне 298,4 млрд гривен. Покрывать его планируют за счет кредитов на сумму 296,7 млрд грн, а также поступлений от приватизации в размере 0,5 млрд грн.

Согласно новым расчетам, правительство ожидает падения ВВП на 3,9%. Уровень безработицы – 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а среднегодовой курс гривны 29,5 грн/ долл. вместо 27 грн/долл. Инфляция ускорится до 8,7%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже назвал принятый закон «бюджетом чрезвычайной ситуации». Но несмотря на ухудшение прогноза по основным экономическим показателям, в правительстве надеются на возобновление экономического роста уже во второй половине этого года. Основаниями для этого называют высокий спрос на украинскую аграрную продукцию в мире, снижение цен на импортные энергетические товары.

В то же время оппозиция критикует принятие госбюджета за учет внешних займов без принятия банковского законопроекта, который позволит привлечь деньги МВФ.

Сокращение и компромиссы

Несмотря на горячую дискуссию вокруг урезания финансирования культуры и образования, чиновникам и депутатам удалось достичь компромисса. Финансирование культуры все-таки уменьшится, но не так существенно, как в предыдущей версии проекта. Так, Министерство культуры получит 7,7 млрд грн. Эти средства пойдут на Украинский культурный фонд, финансовую поддержку театров, сохранение историко-культурного и архитектурного наследия, поддержку кинематографа, финансирование Украинского института книги и Украинского института национальной памяти.

Так же удалось сохранить финансирование ключевых программ Министерства образования и науки. В частности, 1 миллиард гривен субвенции на «Новую украинскую школу». В полном объеме сохранены средства на выплату заработных плат учителям и стипендий студентам. Наибольшее сокращение коснулось грантовых образовательных программ. Отказались от Фонда президента по поддержке образования, откуда давали стипендии одаренным студентам, создания Фонда развития учреждений высшего образования и поддержки научных разработок. В депутатском большинстве говорят, что не отменяют эти программы навсегда, ведь их можно отсрочить и после кризиса – восстановить.

Больше всего оппозиция критикует бюджет за сокращение финансовой поддержки регионов. Так, полностью отменены субвенции на развитие ОТО, хотя в предыдущем бюджете на них было предусмотрено 2,1 миллиарда гривен. Кроме того, уменьшено финансирование Фонда регионального развития на 2,6 млрд грн до 4,9 млрд грн. В Минрегионе говорят, что оставленные расходы позволят закончить уже начатые строительства и сохранить рабочие места. Но в перспективе реализовывать крупные инфраструктурные проекты на местах будет сложно.

В то же время, как и планировалось, в Украине продлится проект «Большое строительство» в рамках которого на дороги местного значения направят 22,2 млрд грн. Так же будет сохранена программа дотаций аграриям на уровне 4 миллиардов гривен.

Фонд борьбы с коронавирусом

Новый бюджет предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом с финансированием в объеме 64,6 млрд грн. Эти средства пойдут на дополнительные выплаты медикам, закупку медицинского оборудования: тестов для выявления COVID-19 аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты.

«Аккумулированные в стабилизационном фонде деньги пойдут на закупку лекарств, медицинских средств, на надбавки для медиков, зарплаты всех, кто борется с COVID-19. Фонд также будет работать над преодолением последствий эпидемии», – отметил председатель бюджетного комитета Рады Юрий Аристов.

Через фонд будут выплачивать помощь украинцам, которые из-закоронавируса потеряли работу, и предоставлять денежную помощь семьям медицинских работников, которые погибли от COVID-19.

Еще одна важная антикризисная мера – это увеличение расходов Пенсионного фонда на 29,7 млрд грн.

«Это необходимо для того, чтобы уже в мае провести индексацию пенсий, а также выплатить пенсионерам, получающим меньше 5 тыс. грн, помощь в размере 1 тыс. грн», – пояснил Денис Шмыгаль.

Вместе с социальной поддержкой украинцев депутаты поддержали ограничение зарплат чиновников на время карантина. Они не могут превышать 10 минимальных зарплат, а именно 47 тысяч гривен. Ограничение будет касаться всех госслужащих, в том числе судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка и антикоррупционных органов.

Медицина и оборона – в приоритете

Расходы на оборонную и медицинскую отрасль не сокращать будут. Реформа Вооруженных сил будет продолжаться. Причем 125 млрд гривен, предусмотренных на оборону, – это самая большая сумма за годы войны. Более 22,7 млрдгрн пойдет на закупку, модернизацию, ремонт вооружения и военной техники.

«Ни одна гривна, заложенная на оборону Украины, не будет срезана. Все реформы армии, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции будут продолжены», – заверил в видеообращении Президент Владимир Зеленский.

Национальная служба здоровья также получит дополнительное финансирование в размере 15,8мдрдгрн для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Отдельно предусмотрено 900 млн грн на экстренную медицинскую помощь.

Экономисты говорят, что борьба с эпидемией изменила не только Украину, но и всю мировую экономику. Принятые изменения в бюджет просто зафиксировали новую реальность. Насколько реалистичными будут эти цифры – покажет время.