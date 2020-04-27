Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?

27.04.2020 17:00

Уже второй месяц украинцы сидят дома из-за пандемии коронавируса. Несмотря на продлении карантина до 11 мая, в правительстве обещают, что без социальной помощи не оставят никого. После принятия изменений в бюджет начались начисления дополнительной тысячи гривен для пенсионеров, а пособие по безработице выросло на 350 гривен. Большинство социальных выплат теперь можно оформить онлайн. Кто и как может претендовать на помощь государства, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Доплата к пенсиям и пересчет онлайн

Как известно, украинцы в возрасте старше 60 лет –главная группа риска коронавируса. Чтобы пожилые люди лишний раз не выходили из дома, Министерство социальной политики запустило несколько проектов, направленных на помощь пенсионерам.

Прежде всего следует знать, что на период карантина и 30 дней после его отмены пенсии и государственные социальные пособия будут переназначаться автоматически. Причем все вопросы, связанные с пенсионными выплатами, можно решить онлайн. Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) украинцы могут подать заявление о назначении пенсии или ее пересчете, получить справки о размере пенсии и страховом стаже, подать заявление, жалобу или предложение, а также активировать услугу бесплатного смс-информирования.

Кроме того, из-за карантина пенсионерам, чьи выплаты не превышают 5000 гривен, получателям социальных пенсий и людям с инвалидностью добавили тысячу гривен. Доплата засчитывается автоматически без обращения граждан.

Вопреки тому, что Президент Владимир Зеленский анонсировал «карантинную тысячу» еще в начале апреля, выплаты начались только после 20 числа. Ведь Пенсионный фонд ожидал принятия и вступления в силу изменений в госбюджет.

«После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек», – пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Также с апреля пенсионеры, старше 80 лет, начали получать ежемесячную доплату 500 грн.

«Мы сделали программу 80+. Начинаем в апреле уже ее выполнять. Это пенсионная поддержка людей, которым 80 лет и больше. Им трудно. Многие из них одиноки. Мы им добавили по 500 гривен. И это не в периодкоронавируса. Это уже навсегда», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме отдельных доплат, с 1 мая пенсионеров ждет индексация выплат на 11%. По информации Пенсионного фонда, гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом минимальная пенсия вырастет до 2097 гривен.

Автоматическое назначение субсидий

В Минсоцполитики говорят, что дополнительные доплаты к пенсии не будут учитываться как доход при назначении льгот. Всего на период карантина правительство существенно упростило процедуру предоставления жилищных субсидий.

Так, украинцы могут получить субсидию, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца. Раньше, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить льготу было невозможно.

На период карантина запрещено прекращать выплату жилищных субсидий, а на следующий период назначение происходит автоматически без обращения граждан. Также пока не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

«Населению гарантировано бесперебойное предоставление коммунальных услуг и отсрочка штрафных санкции за их несвоевременную оплату. Сейчас правительство упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина», – говорит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кабмин увеличил на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой. Это позволит 3 млн украинских семей получить дополнительную компенсацию около 300 грн.

Пособие по безработице с первого дня

Украинцы, которые потеряли работу в период карантина, также могут рассчитывать на помощь государства. Минимальный размер пособия по безработице увеличили с 650 грн до 1000 гривен. Повышение будет действовать в течение всего срока карантина и еще 30 дней после его завершения.

Чтобы получать материальную помощь достаточно стать на учет. Обычно для этого нужно обращаться в Центр занятости лично, но из-за карантина это можно сделать онлайн. Заявления о предоставлении статуса безработного и назначения пособия можно скачать на сайте Государственного центра занятости (dcz.gov.ua). Вместе с ними нужно предоставить копию паспорта, ИНН кода, трудовой книжки, документа об образовании, военного билета, при наличии – удостоверение УБД. Также нужно указать номер счета для получения помощи и контактный номер телефона. Документы нужно отправить на электронную почту Центра занятости.

Материальная помощь будет назначена с первого дня предоставления статуса безработного. Кроме финансовой поддержки, в Центре занятости также помогут найти новую работу.

«Самое главное сегодня –в базе вакансий ГСЗ есть большое количество незаполненных рабочих мест в сфере здравоохранения, медицинских учреждениях, социальной защиты и поддержки населения. Подавайтесь и помогите стране преодолеть коронавирус», –замечает директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Украинцы пережили уже не один кризис, поэтому хорошо знают, что в сложные времена даже небольшая финансовая поддержка помогает устоять на ногах. Остается надеяться, что Украина как можно быстрее сможет вернуться к нормальному ритму жизни.