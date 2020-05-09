ВНО во время карантина: как сдавать?

09.05.2020 16:00

Из-за карантина учебный год для учеников завершится дома. И если девятиклассники радуются отмененным экзаменам, то одиннадцатиклассники волнуются. Ведь им еще сдавать ВНО и поступать в университеты. Президенту даже написали петицию с просьбой отменить нынешнее внешнее независимое оценивание. Впрочем, ВНО состоится, как и когда, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Даты – в зависимости от карантина

Сейчас в Министерстве образования и науки озвучили две версии, когда может состояться ВНО, в зависимости от продолжительности карантина. В частности, если карантин завершится в начале июня, то основная сессия ВНО будет проведена 25 июня – 17 июля. В таком случае, отмечают в МОН, результаты государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания будут известны к 31 июля. Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 1 августа, а прием документов от поступающих продлится с 13 до 22 августа.

Если карантин будет продлен до начала августа, то основная сессия ВНО состоится 17 августа – 4 сентября. Соответственно, результаты тестирования будут обнародованы до 17 сентября.

При этом те, кто не сможет попасть на основную сессию из-за болезни или по другим причинам, смогут пройти тестирование на дополнительной сессии ВНО. Она может состояться 28 июля – 11 августа по первому сценарию, и 22 сентября – 6 октября по второму.

Пробное ВНО будет

В ведомстве утверждают, что карантин не помешает провести пробное ВНО. Все, кто зарегистрировался, смогут это сделать после завершения карантина до проведения основного тестирования. Пробное ВНО может состояться в июне (предварительно 15-17 июня), если к тому времени завершится карантин, или в первой половине августа.

При этом пробное ВНО будет идти, как обычно, в течение двух дней. В первый день – тестирование по украинскому языку и литературе. Во второй– по другому предмету, входящему в ВНО.

Место сдачи можно изменить

Из-за карантина МОН позволило изменить указанный при регистрации пункт прохождения ВНО для учеников, проживающих в другой области или в более 150 км от места обучения. Это можно сделать с 6 до 18 мая, обратившись к руководителю своего учебного заведения.

«Ученики школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом к населенному пункту, указанному ими ранее при регистрации. Поэтому мы даем им возможность пройти тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО», – отметила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Тесты не будут перепечатывать

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) не будет пересматривать содержание тестов ВНО в этом году. По мнению руководителя центра Валерия Бойко, это совершенно нецелесообразно.

«Во-первых, в cодержании тестовых тетрадей очень мало задач, основанных на учебном материале, который изучается в 11 классе в апреле-мае. Во-вторых, подготовка тестовой тетради длится три года – задачи разрабатываются различными авторами, проходят экспертную оценку, апробацию. Это обеспечивает высокое качество тестового инструмента, и мы не готовы этим пренебречь. В-третьих, верстку и макетирование сигнальных экземпляров украиноязычных тестовых тетрадей УЦОКО завершил это в начале января, и уже напечатано более 70 процентов», – пояснил он.

Кроме того, овладеть школьной программой за апрель-май дистанционно могут все учащиеся 11 классов. Специально для тех, кто не имеет доступа к интернету, по инициативе президента Владимира Зеленского были запущены ежедневные трансляции онлайн-уроков на украинских телеканалах.

Формат – с социальным дистанциированием

В 2020 году участники ВНО будут проходить тестирование по 3-4 предметам, в зависимости от их выбора. По данным МОН, массовыми будут тестирования по трем обязательным предметам. Украинский язык и литературу будут сдавать почти 370 тыс. человек, историю Украины – почти 264 тыс. человек и математику – более 186 тыс. Тестирование по выборочных предметах будут не такими многочисленными.

По правилам, во время ВНО в аудитории находятся максимум 15 участников и 2 инструктора. В этом году, по словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, это требование может измениться до 9-12 человек в аудитории. Ведь между участниками должна быть обязательная дистанция 1,5 м. Если участников в аудиториях будет меньше, то понадобится больше помещений и инструкторов для проведения тестирования.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиком. Помещения будут проветриваться и дезинфекции», – отметил на своей странице в Facebook заместитель и.о. министра образования Егор Стадный.

Информацию об изменениях в проведении ВНО-2020 можно найти на сайте Украинского центра оценивания качества образования testportal.gov.ua.