Социальная защита врачей, которые борются с COVID-19

19.05.2020 16:00

Сегодня медики – одно из первых звеньев передачи коронавируса в Украине. Об этом свидетельствует статистика распространения COVID-19. Каждый пятый из заболевших – медицинский работник. Чтобы мотивировать врачей и медсестер работать, несмотря на опасность, государство ввело премии, а недавно – и страхование медицинских работников. Какую социальную защиту гарантируют медикам, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Трехкратные надбавки к зарплатам

В одном из первых «антикризисных» законов, которые парламент принял из-за эпидемии COVID-19, государство гарантировало медикам прибавки к зарплатам за борьбу с коронавирусом.

«Сейчас едва ли не самой большой поддержки государства требуют врачи. Поэтому, приняв сегодня соответствующие законы, мы ввели доплату медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезнью. Она будет составлять 300% заработной платы», – заявила тогда заместитель председателя фракции «Слуга народа»Евгения Кравчук.

Однако до сих пор далеко не все врачи получили обещанные властью прибавки. По данным Минздрава, за март доплаты в 300% к зарплатам выплатили в 14 областях. Президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова проконтролировать этот процесс и ускорить выплаты медикам, в частности за апрель.

По информации Минздрава, выплаты за апрель были задержаны из-за позднего принятия изменений в госбюджет-2020. Поскольку средства для дополнительных выплат врачам предоставляет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), то сначала она должна заключить контракты с соответствующими больницами. Сейчас этот процесс продолжается. А вот кому выплачивать надбавки непосредственно в заведении, определяет уже главный врач.

«Если мы говорим о медицинских работниках, работающих с коронавирусом, то персональный состав этих медицинских работников определяет конкретный главный врач. Он непосредственно, как руководитель медицинского учреждения, получает средства за лечение больных коронавирусом, в котором учтены 300% заработной платы медработника», - отметил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, доплаты должны получить даже внештатные врачи, которые сейчас работают с больными COVID-19.

Страхование жизни и здоровья

В начале мая парламент назначил страховые выплаты медикам, которые пострадали, работая с больными коронавирусом. В Верховной Раде были зарегистрированы 3 альтернативные законопроекты: два от «Слуги народа» и один от «Европейской Солидарности». Парламент проголосовал за проект №3376-1, авторами которого были депутаты монобольшинства.

Согласно закону, медики, которые заразились коронавирусом во время работы и в течение года получили из-за этого инвалидность, могут рассчитывать на компенсацию. Сумма страховки составляет не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас 630 600 грн) и зависит от степени утраты трудоспособности.

«Ведь мы с вами знаем, что 90% больных COVID-19 переносят его или бессимптомно, либо без последствий», – пояснил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Также закон предусматривает страхование на случай смерти медика в результате инфицирования коронавирусом. В такой ситуации семья погибшего получит помощь в объеме 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас 1 576500 грн). Сумму выплачивают разово и в равных частях членам семьи умершего в течение месяца.

Более того, смерть медика приравняли к смерти военнослужащего, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с несением военной службы. Таким образом, родственникам такого медработника государство гарантирует такие же права, что и семьям погибших военных.

Стоит заметить, что это положение было раскритиковано оппозицией и некоторыми юристами.

100% выплаты на самоизоляции

Верховная Рада также повысила объем помощи медицинским работникам, находящимся на больничном из-за COVID-19. Это касается случаев, когда врачи заболели коронавирусом или же находятся на самоизоляции через контакт с больным на COVID-19. В таком случае медикам выплачивается 100% средней заработной платы независимо от трудового стажа.

Кроме того, депутаты разрешили привлекать к борьбе с эпидемией волонтеров среди врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

Для повышения безопасности медиков и уменьшенияраспространения болезни внутри учреждений здравоохранения, вводится обязательное тестирование работников в больницах, оказывающих помощь инфицированным коронавирусом.

Депутаты надеются, что повышение социальной защиты медработников поможет избежать увольнений из больниц и обеспечит достойное вознаграждение за риск.