Цены под государственным контролем

24.05.2020 15:00

До конца карантина государство будет контролировать цены на продукты, лекарственные средства и медицинские изделия первой необходимости. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 18 мая.

В перечень социально значимых продуктов попали: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, куриная тушка, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

Под государственное регулирование также подпадают лекарства, которые используют для симптоматического лечения Covid-19. В частности, парацетамол, азитромицин, амоксициллин, ампициллин, цефтриаксон, моксифлокацин. Также антисептики: хлоргексидин, этанол, повидон-йод, средства на спиртовой основе и хлорсодержащие продукты.

Цены зафиксированы также на средства индивидуальной защиты: медицинские маски, шапочки, халаты, защитные костюмы, медицинские перчатки, маски для лица, защитные очки, респираторы, фартуки, бахилы, резиновые сапоги.

Контроль за ценами на продовольственные товары в период карантина осуществляет Госпродпотребслужба.

«Если цена на определенные продукты продавцом планируется повышаться, то учреждение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в службу. Государство будет выяснять причины роста цен в розничной торговле и иметь возможность влияния на цены, которые растут без экономического обоснования», – объясняет депутат «Слуги народа», член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Олег Тарасов.

Декларированию подлежит изменение розничных цен, и происходит оночерез официальный сайт Госпродпотребслужбы. Согласно постановлению, задекларировать повышение цен необходимо будет за 30 дней, если цена повышается на 15% и более, за 15 дней – в случае повышения на 10-15%, за три дня при повышении на 5-10%. В случае повышения цен без уведомления предпринимателей ожидает штраф.

Государственное регулирование цен будет действовать до окончания карантина. В правительстве уверяют, что стоимость самых необходимых продуктов больше не будет прыгать.