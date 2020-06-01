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Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі

01.06.2020 18:00
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Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі

В часи кризи професія журналіста набуває більшого значення. Читачі, глядачі, слухачі потребують правдивої інформації – такої, яку можуть дати лише медіа. Цю інформацію шукають, збирають, перевіряють і готують журналісти. Часто – з ризиком для здоров’я і навіть для життя, але завжди – вчасно і точно.
Багато розвинених країн під час епідемії коронавірусу надали журналістам статус «ключових працівників» – нарівні з лікарями, поліцейськими і працівниками комунальних служб. Уряди різних країн звільняють медіа від податків, замовляють соціальну рекламу в ЗМІ і видають громадянам ваучери на передплату газет.
В Україні журналісти не отримали допомоги від влади, хоча працюють в екстремальних умовах.
За оцінками Національної спілки журналістів України, до 20% вітчизняних медіа можуть не пережити карантин та економічну кризу. Уже сьогодні багато редакцій згортають проекти і звільняють працівників. І це – в той час, коли увага до газет, радіо-, телепрограм, до онлайн-ЗМІ збільшується в усьому світі.
#Журналісти_Важливі. Саме вони відіграють ключову роль в інформуванні суспільства в ці кризові місяці.
#Журналісти_Важливі. Саме їм довіряють українці – більше, ніж владі.
#Журналісти_Важливі. Саме вони часто – єдине джерело правдивої інформації для своєї аудиторії.
Закликаємо підтримати українську журналістику та українських журналістів! Використовуйте символіку акції, ставте хештег #Журналісти_Важливі, поширюйте ваші фото із гаслами на захист журналістів!
Здоров’я суспільства залежить і від здорової інформаційної сфери.



Теги: кризис, журналист, карантин, COVID-19
 
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