Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса

01.06.2020 15:00

Предприятия, замершие на время карантина, возвращаются к жизни. Открываются рынки, магазины и супермаркеты. Рестораны и кафе готовят летние террасы для посетителей. Парикмахерские и салоны красоты снова обслуживают клиентов. Как бизнес выходит из карантина, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Рынки и магазины

По данным Госпродпотребслужбы, на конец мая в Украине заработало 748 продовольственных рынков. Как уточнили в правительстве, это примерно 90% всех заведений. Также начали работать непродовольственные магазины – около 1,5 тысячи. Все эти заведения прошли проверку на соответствие противоэпидемическим требованиям: работа сотрудников в индивидуальной защите, наличие антисептиков, обеспечение 1,5 м дистанции между покупателями, «масочный» режим и тому подобное.

По словам экспертов, многие продуктовые заведения во время карантина не пострадали, так как не закрывались. Что касается магазинов с товарами первой необходимости, то часть из них перешла в онлайн-продажи. Однако только те, кто заранее позаботился о сайте или странице в интернете.

«При возможности, компании пытаются адаптироваться и переориентироваться в соответствии с ситуацией. Конечно, есть в этой ситуации и бизнес, которому посчастливилось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности. Например, маленькие продуктовые магазины, в которых выросло количество посетителей за те же ограничения в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов», – отметила координатор инициативы UnlimitUkraine Елена Эро.

Рестораны и кафе

Ресторанный бизнес также начал выходить из карантина. По подсчетам «Опендатабот», по состоянию на 1 июня к работе вернулись 73% кафе и ресторанов. Пока они работают в режиме летних площадок или заказов на вынос с соблюдением рекомендаций Минздрава. Владельцы отмечают, что пока их оборот достигает половины от докарантинных объемов.

«Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно концепцию, цены, порции и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, вероятнее всего смогут выйти на показатели начала 2019-го не раньше следующего года», – считает соучредитель компании по автоматизации ресторанов Poster Родион Ерошек.

Владельцы ресторанов пока предполагают, что через дополнительные расходы могут повысить стоимость блюд на 10-15%.

Транспорт

С 1 июня возобновляется пассажирское сообщение между городами, в том числе и железнодорожное. Первыми запускают пригородные электрички, а затем скоростные экспрессы и ночные поезда. В регионах с большим количеством больных COVID-19 пассажиров будут высаживать, но не будут брать новых.

По информации Укрзализныци, из-за карантина компания уже потеряла 7 млрд грн, и теперь должна искать пути компенсации убытков. Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, депутат «Слуги народа» Владимир Крейденко считает, что покрыть убытки железнодорожников можно за счет удешевления ренты.

«Ежегодно Укрзализныця оплачивает ренту земли. Возможно, им следует либо снизить рентную плату, или отменить ее, например, на год. Иначе в Укрзализныце не остается средств на модернизацию подвижного состава, вагонов, на индексацию заработных плат работникам и т.д.», – отметил депутат.

Между тем министр инфраструктуры Владислав Криклий уверяет, что проезд для населения не подорожает.

Что нужно?

По результатам опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), 20% компаний смогут восстановиться за полгода. Около года необходимо 39% компаний, два года – 17%, более двух лет – 7%. При этом большинству предпринимателей удалось сохранить заработную плату своим работникам (62%), а также избежать увольнений (82%). Часть даже ищет новых специалистов и повышает зарплату.

Чтобы вернуться на докарантинные показатели, предприниматели просят снизить налоговую нагрузку, отменить штрафы за нарушение до конца года и предоставить доступ к дешевому кредитованию. Собственно, власть уже сделала некоторые шаги в этом направлении.

Прежде всего государство ввело временный мораторий на проведение проверок по пожарной безопасности, экологии, охране труда и т.д. (более 80 сфер) до 30 июня. Парламент освободил от уплаты ЕСВ ФЛП пенсионного возраста и тех, которые работают в сфере науки, литературы, культуры, медицины. До 30 июня за налоговые нарушения не наказывают.

Депутаты также запретили банкам начислять пеню, повышать процентыили штрафовать за просроченные потребительские кредиты до 30 июня. Более того, правительство ввело несколько кредитных программ для поддержки небольших предпринимателей.

«Отдельно есть программы поддержки малого и микробизнеса. В частности, 4 млрд в программе «5-7-9», которая сейчас стала программой «0», что позволит рефинансировать более 30 млрд кредитного портфеля, что составляет до 40% всего кредитного портфеля микро и малого бизнеса в Украине», - отметил в интервью «Интерфакс-Украина» премьер-министр Денис Шмыгаль.

Государственный ПриватБанк уже снизил все кредитные ставки на 25%, чтобы помочь малому бизнесу восстановиться после карантина.

Минэкономики вместе с Минфином и депутатами сейчас разрабатывают план антикризисных инициатив для поддержки малых и средних предпринимателей. Это – улучшение доступа к ресурсам и рынкам, а такжедерегулирование и развитие инфраструктуры.