Все рубрики раздела
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса
Предприятия, замершие на время карантина, возвращаются к жизни. Открываются рынки, магазины и супермаркеты. Рестораны и кафе готовят летние террасы для посетителей. Парикмахерские и салоны красоты снова обслуживают клиентов. Как бизнес выходит из карантина, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Рынки и магазины
По данным Госпродпотребслужбы, на конец мая в Украине заработало 748 продовольственных рынков. Как уточнили в правительстве, это примерно 90% всех заведений. Также начали работать непродовольственные магазины – около 1,5 тысячи. Все эти заведения прошли проверку на соответствие противоэпидемическим требованиям: работа сотрудников в индивидуальной защите, наличие антисептиков, обеспечение 1,5 м дистанции между покупателями, «масочный» режим и тому подобное.
По словам экспертов, многие продуктовые заведения во время карантина не пострадали, так как не закрывались. Что касается магазинов с товарами первой необходимости, то часть из них перешла в онлайн-продажи. Однако только те, кто заранее позаботился о сайте или странице в интернете.
«При возможности, компании пытаются адаптироваться и переориентироваться в соответствии с ситуацией. Конечно, есть в этой ситуации и бизнес, которому посчастливилось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности. Например, маленькие продуктовые магазины, в которых выросло количество посетителей за те же ограничения в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов», – отметила координатор инициативы UnlimitUkraine Елена Эро.
Рестораны и кафе
Ресторанный бизнес также начал выходить из карантина. По подсчетам «Опендатабот», по состоянию на 1 июня к работе вернулись 73% кафе и ресторанов. Пока они работают в режиме летних площадок или заказов на вынос с соблюдением рекомендаций Минздрава. Владельцы отмечают, что пока их оборот достигает половины от докарантинных объемов.
«Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно концепцию, цены, порции и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, вероятнее всего смогут выйти на показатели начала 2019-го не раньше следующего года», – считает соучредитель компании по автоматизации ресторанов Poster Родион Ерошек.
Владельцы ресторанов пока предполагают, что через дополнительные расходы могут повысить стоимость блюд на 10-15%.
Транспорт
С 1 июня возобновляется пассажирское сообщение между городами, в том числе и железнодорожное. Первыми запускают пригородные электрички, а затем скоростные экспрессы и ночные поезда. В регионах с большим количеством больных COVID-19 пассажиров будут высаживать, но не будут брать новых.
По информации Укрзализныци, из-за карантина компания уже потеряла 7 млрд грн, и теперь должна искать пути компенсации убытков. Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, депутат «Слуги народа» Владимир Крейденко считает, что покрыть убытки железнодорожников можно за счет удешевления ренты.
«Ежегодно Укрзализныця оплачивает ренту земли. Возможно, им следует либо снизить рентную плату, или отменить ее, например, на год. Иначе в Укрзализныце не остается средств на модернизацию подвижного состава, вагонов, на индексацию заработных плат работникам и т.д.», – отметил депутат.
Между тем министр инфраструктуры Владислав Криклий уверяет, что проезд для населения не подорожает.
Что нужно?
По результатам опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), 20% компаний смогут восстановиться за полгода. Около года необходимо 39% компаний, два года – 17%, более двух лет – 7%. При этом большинству предпринимателей удалось сохранить заработную плату своим работникам (62%), а также избежать увольнений (82%). Часть даже ищет новых специалистов и повышает зарплату.
Чтобы вернуться на докарантинные показатели, предприниматели просят снизить налоговую нагрузку, отменить штрафы за нарушение до конца года и предоставить доступ к дешевому кредитованию. Собственно, власть уже сделала некоторые шаги в этом направлении.
Прежде всего государство ввело временный мораторий на проведение проверок по пожарной безопасности, экологии, охране труда и т.д. (более 80 сфер) до 30 июня. Парламент освободил от уплаты ЕСВ ФЛП пенсионного возраста и тех, которые работают в сфере науки, литературы, культуры, медицины. До 30 июня за налоговые нарушения не наказывают.
Депутаты также запретили банкам начислять пеню, повышать процентыили штрафовать за просроченные потребительские кредиты до 30 июня. Более того, правительство ввело несколько кредитных программ для поддержки небольших предпринимателей.
«Отдельно есть программы поддержки малого и микробизнеса. В частности, 4 млрд в программе «5-7-9», которая сейчас стала программой «0», что позволит рефинансировать более 30 млрд кредитного портфеля, что составляет до 40% всего кредитного портфеля микро и малого бизнеса в Украине», - отметил в интервью «Интерфакс-Украина» премьер-министр Денис Шмыгаль.
Государственный ПриватБанк уже снизил все кредитные ставки на 25%, чтобы помочь малому бизнесу восстановиться после карантина.
Минэкономики вместе с Минфином и депутатами сейчас разрабатывают план антикризисных инициатив для поддержки малых и средних предпринимателей. Это – улучшение доступа к ресурсам и рынкам, а такжедерегулирование и развитие инфраструктуры.
Теги: Украина, бизнес, карантин
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности
- Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину
- Треть украинцев хотела бы покинуть страну
- Дешевая гривна сделала Украину привлекательной для туристов
- ТОП-10 нестандартных антикризисных решений для бизнеса
- Посол США: В Украине нет надежной защиты как физической, так и интеллектуальной собственности
- В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-1916:00
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-1917:00
- В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 40017:00
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся16:00
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки13:00
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- "Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны17:00
- В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-1916:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД14:00
- Премьер-министр Армении заразился коронавирусом13:00
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня10:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина09:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время
- В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая
- В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 400
- Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 мая