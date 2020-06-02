Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?

02.06.2020 13:00

Бесснежная зима нанесла непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Больше всего пострадали Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. По оценкам Министерства экономики, в этом году потери урожая ожидаются на около 400 тыс. га площади. Гибнут озимые культуры: пшеница, рапс, ячмень, горох, а также свекла, кукуруза и подсолнечник. В таких сложных условиях аграрная отрасль нуждается в дополнительном финансировании. На какую поддержку могут рассчитывать фермеры, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Общее финансирование остается

Эпидемия коронавируса заставила правительство пересмотреть показатели государственного бюджета. Несмотря на сокращение некоторых программ, поддержку аграриев сохранили в полном объеме на уровне 4 млрд гривен. По словам уполномоченного Президента по земельным вопросам Романа Лещенко, эти средства изначально были заложены в поддержку малых сельхозпроизводителей и фермеров, и их урезание было бы неправильным.

«Агропромышленный сектор – это уверенность в будущем Украины. Именно поэтому Президент Владимир Зеленский обещал сохранить полное финансирование отрасли, которое заложено в бюджете на этот год в размере 4 миллиардов гривен. Эти ресурсы пойдут на поддержку животноводства, садоводства, компенсацию стоимости техники и процентов кредитов», – заявил Лещенко.

Так, на удешевление кредитов заложена сумма 1,2 млрд грн. Эти средства должны облегчить доступ сельхозпроизводителей к льготным кредитам и уменьшить их стоимость до 5%. В поддержку животноводства предусмотрено 1 млрд грн. В частности, на дотации владельцам пасек, частичное возмещение стоимости животных и строительства коровников, птичников.

«Поддержка будет направлена, в частности, на стабилизацию поголовья скота, количества пчелосемей и улучшения их генетического потенциала, стимулирование увеличения производства продукции животноводства и пчеловодства, а также для создания новых мощностей для хранения зерна», – объясняет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Еще 1 млрд грн предусмотрено на компенсации закупки техники и оборудования отечественного производства в 2020 году. Цель программы – увеличить объемы отечественной техники минимум на 15% в год.

Также 400 млн грн заложено на программу развития фермерства и кооперативов. В частности, предусмотрены дотации на содержание от 5 молочных коров, возмещение кооперативам 70% стоимости приобретенных техники и оборудования. Еще 400 млн грн должны направить на поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

В Кабмине говорят, что инвестиции в агросектор должны положительно повлиять на развитие смежных отраслей экономики. По правительственным расчетам, нынешняя поддержка позволит привлечь около 14,7 млрд грн инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тысяч новых рабочих мест.

Компенсация за технику и потерянный урожай

Начать поддержку решили с погашения долгов перед аграриями за прошлый год. В мае правительство начало выплачивать 25% компенсации за приобретение отечественной агротехники. 22 числа Минэкономики утвердило распределение 555 млн грн между банками для перечисления производителям. Эти средства предназначены 4102 аграриям, которые приобрели отечественную технику в октябре-ноябре 2019 года. В целом они купили 14 756 единиц оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн. И сейчас государство возвращает им часть расходов.

В правительстве говорят, что благодаря программе инвестиции в закупку техники за два года составили около 2 млрд грн, а процент отечественной техники вырос с 15% до 33%.

«Для правительства крайне важно продолжение финансирования программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5 тысяч», – отмечает министр Игорь Петрашко.

Сейчас правительство рассматривает возможность предоставить аграриям помощь за потерянный урожай. Речь идет о разовой компенсации в размере 4,5–5 тыс. грн за гектар. Эти деньги должны помочь предпринимателям рассчитаться с пайщиками, уплатить налоги и сделать планировку посева на следующий год.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, сейчас решается, как реализовать эту программу быстрее, и главное – как найти дополнительное финансирование. Ведь общая государственная поддержка аграриев не сможет покрыть неожиданные убытки.

«В рамках 4 млрд грн средств, выделенных государством для поддержки агросектора, этот вопрос решить невозможно. Потому что мы имеем в Одесской области 300 тыс. га и 410 тыс. га по Украине площадей с потерянными посевами. Если умножить это количество гектаров на 5 тыс. грн, в сумме мы получим 2 млрд грн», – отмечает Высоцкий.

Этапы и механизмы страховой поддержки фермерских урожаев Кабмин обещает обнародовать в ближайшее время. Вероятно, чтобы получить компенсацию, предпринимателю нужно будет подтвердить свой статус, предоставить статистику площадей, подтверждение от Гидрометцентра о погодных обстоятельствах.

Эксперты соглашаются, что во времена экономического кризиса поддержка агросектора должна быть приоритетом государства. Как минимум, важно не оставлять фермеров с проблемами один на один.