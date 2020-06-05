Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области

05.06.2020 09:00

Бывают ситуации, когда кажется, в жизни все не так – погода, зарплата, надоевшая работа. На самом деле все в наших руках. И причина всех трудностей поиска работы в Донецкой области может скрываться глубоко в подсознании. Проанализируйте собственные действия в соответствии с пунктами, о которых расскажем ниже.

Резюме

Первое, что видит работодатель – резюме. От того, как вы себя презентуете, зависят шансы на трудоустройство. Что не стоит добавлять в резюме:

Опыт работы, который не касается профессиональной деятельности. На место бухгалтера не нужен кандидат с двумя стажировками в роли курьера и нет практики по специальности.

Слишком откровенные фото. Если вы не устраиваетесь на работу моделью, лучше не использовать фото с пляжа.

Лишнюю информацию о хобби. Когда хотите получить должность менеджера по работе с клиентами в спортивном магазине, увлечение спортом будет плюсом, а вот компьютерные игры можно не упоминать.

В итоге, резюме должно выглядеть исчерпывающим, полноценно демонстрировать вас как профессионала. Можно подготовить все согласно традиционного шаблона, не увлекаясь многословными описаниями собственных достижений.

Халатное отношение

Процесс трудоустройства – дело не слишком легкое. Найти работу и не только за пару часов могут только специалисты экстра-класса или профессионалы узкой отрасли. Как правило, они даже не публикуют резюме – рекрутеры сами звонят им.

Когда не можете похвастаться подобной репутацией, не рассчитывайте на мгновенное решение вопроса с новой должностью. Подойдите к процессу серьезно, ведь если солидного опыта у вас нет, то можно добиться хороших результатов благодаря настойчивости.

Отсутствие развития

Считаете, что все уже выучили и новые курсы ни к чему? Давно махнули рукой на английский?

В современной ситуации все больше вариантов работы в Донецкой области, как на сайте https://besplatka.ua/donetsk/rabota, мотивируют держать «руку на пульсе» новинок и веяний. И если вы принципиально не хотите менять специализацию, считая, что и без иностранных языков можете отыскать достойное место – вынуждены вас расстроить. Для хороших карьерных перспектив важен обмен опытом, налаживание международных связей, анализ зарубежных новинок.

Решите, что вам важно

Мы кратко описали главные проблемы, которые возникают у соискателей. Да, вакансии в Донецкой области найдутся в любом случае,но хотите ли всю жизнь работать техником на заводе или курьером – вопрос совершенно другой.

Относитесь к поиску работы серьезно, следуйте плану и не бойтесь ставить смелые цели!