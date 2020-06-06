Всеукраинская школа онлайн: итоги

06.06.2020 17:00

Всеукраинская школа онлайн – под таким названием в течение двух месяцев выходили видеоуроки по национальному телевидению. Ежедневно в каждом уголке страны можно было учиться, не выходя из дома. Проект был запущен по инициативе Президента Владимира Зеленского специально на время карантина, чтобы каждый ребенок имел доступ к знаниям. Удалось организаторам достичь цели? Узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Что учили?

Проект начался сначала для учеников 5-11 классов, а затем – и для начальной школы. Для старшеклассников транслировались уроки по 11 предметам: украинскому языку и литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии. Каждая лекция длилась около 30 минут. Всего за 8 недель было проведено 1298 онлайн-уроков. Но это еще не конец, уроки для страшокласникив завершатся аж 12 июня.

Программа начальной школы была рассчитана на 5 недель. Первые занятия начались 28 апреля. Младшие школьники изучали онлайн 4 предмета: украинский язык, математику, науку и искусство. Всего в эфир вышло 239 уроков.

Занятия для младших и старших учеников транслировались по четкому расписанию на украинских телеканалах и YouTube Министерства образования и науки.

Как отмечают в МОН, целью было создать для каждого школьника, «независимо от места проживания, ресурсов и возможности поддержать связь со своими учителями, доступ к знаниям».

«Цель Всеукраинской школы онлайн – дать возможность всем нашим ученикам получить доступ к образованию в условиях карантина. Организаторы проекта поставили перед собой задачу создать уроки по программе по крайней мере от начала и до конца карантина, чтобы дети в школах, где не было полноценного обучения, могли компенсировать пробелы просмотром этих уроков», – отметила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Кто готовил?

Президентским проектом занималось Министерство образования и науки, которое и утверждало темы уроков. Готовили и проводили видеозанятия 40 педагогов из школ разных регионов, а экспертную поддержку им оказывал Украинский институт развития образования.

Над технической частью Всеукраинской школы онлайн работали украинские телеканалы и продакшн-студии, в частности: «СТБ», «1+1», «Новый канал», «Интер», ICTV, «Украина», «Квартал 95», «Мамахохотала» и Patriot. Снимали уроки в течение 2 месяцев в Новопечерской школе в Киеве.

Участие в съемках также принимали «звездные» ученики – известные спортсмены, певцы, ведущие и даже первая леди Елена Зеленская.

Какие результаты?

В день запуска Всеукраинской школы онлайн уроки по телевидению посмотрели более 3 млн зрителей. За два месяца видео на YouTube собрали более 15,6 млн просмотров. По данным МОН, более половины учеников учились с мобильных телефонов, еще 38,3% – с компьютеров.

Самыми популярными стали видеоуроки по английскому языку, а также ролики с физическими упражнениями.

В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций считают проект успешным и планируют превратить его в отдельную электронную образовательную платформу.

«Уже сегодня Министерство образования и науки готовит Единую электронную образовательную платформу, где будут собраны видеоуроки для всех классов, вся программа. Это будут те уроки, которые мы транслировали во время карантина, а также планируем доснять остаток учебной программы. Кто-либо и в любой момент сможет без проблем повторить или выучить любую тему – например, в случае пропуска урока по болезни. Воспользоваться онлайн-платформой сможет и учитель, пришедший на замену в класс», – рассказал председатель комитета, депутат фракции «Слуга народа» Сергей Бабак.

За два месяца учителя и авторы проекта получили много положительных и критических отзывов и пожеланий от родителей, учеников и экспертов. Эксперты надеются, что в МОН примут во внимание ценные замечания и усовершенствуют подходы как к онлайн, так и офлайн обучению.



