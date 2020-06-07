Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?

07.06.2020 17:00

На время карантина Верховная Рада разрешила физическим лицам-предпринимателям не платить единый социальный взнос. Однако некоторые категории предпринимателей смогут освободиться от этого налога навсегда. В конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который устраняет дискриминацию в налогообложении некоторых предпринимателей. Какие категории ФЛП смогут не платить ЕСВ, узнали наши эксперты.

Что такое ЕСВ?

Единый социальный взнос (или единый взнос) – это консолидированный обязательный страховой взнос, который уплачивается ежемесячно в систему общеобязательного государственного страхования. Согласно действующему законодательству, плательщиками единого взноса являются различные категории работодателей, использующих наемный труд, а также физические лица-предприниматели и самозанятые работники.

Предприниматели уплачивают ЕСВ ежеквартально и в объеме не меньше, чем минимальный страховой взнос. Сегодня он составляет 1039,06 грн.

Поскольку единственным взносом облагаются и ФЛП, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, то часто они платят налоги дважды с одной и той же прибыли.

«Адвокат оказывает юридические услуги, он зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем с кодом деятельности оказание юридических услуг, однако органы налоговой службы считают иначе. (...) Если ты оказываешь юридические услуги, услуги адвоката, то ты так же должен платить ЕСВ как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность», – пояснил недостатки предыдущего законодательства народный депутат от фракции «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк.

По его словам, чтобы устранить налоговую дискриминацию, по инициативе монобольшинства Верховная Рада приняла закон №2166, который отменяет уплату единого взноса для ряда ФЛП.

Кто освобождаются от уплаты?

Новый закон добавил в перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, ФЛП и независимых профессионалов, получающих пенсию по возрасту, выслуге лет или инвалидности.

«Суть в том, что мы освобождаем ФЛП пенсионного возраста от уплаты ЕСВ. А также тех предпринимателей, которые работают в сфере науки, литературы, культуры, медицины. Это люди, которые действительно нуждаются в государственной поддержке», – отметила перед голосованием заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

В частности, закон отменяет единый взнос для независимых профессионалов, если они зарегистрированы как физические лица-предприниматели и занимаются одной деятельностью как ФЛП и как независимые профессионалы.

Также освобождаются от уплаты ЕСВ ФЛП, которые работают у другого работодателя, если последний уплатил единый взнос за них.

Кроме того, ФЛП на общей системе налогообложения могут не платить единый взнос, если они не имели прибыли в отчетном периоде.

Кому простят долги?

Новый закон позволяет списать долг по единому взносу, в частности пени и штрафы, ФЛП и независимым профессионалам, которые не получали прибыли в период с 1 января 2017 года. Однако это не произойдет автоматически.

Как объяснили эксперты, таким предпринимателям нужно будет подать в налоговую службу заявление на списание и отчетность за неуплаченные периоды. Вместе с тем необходимо подать заявление госрегистратору на разрегистрацию. Впрочем, если долг по ЕСВ уже был полностью или частично оплачен раньше, то средства возвращать не будут.

Списать долг можно будет уже в следующем году, когда закон вступит в силу в целом.