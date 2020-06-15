Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?

15.06.2020 15:00

Сегодня из-за глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны мира надеются на помощь Международного валютного фонда. Кредит от МВФ – это гарантия того, что страна избежит дефолта и сможет развивать экономику дальше. Украине повезло заручиться поддержкой фонда, и уже к концу года наше государство получит 3,5 млрд долларов для стабилизации бюджетной ситуации. Какие условия кредитования и можно ли обойтись без помощи МВФ, выяснили эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Антикризисная программа

В отличие от предыдущих программ сотрудничества с МВФ, которые были направлены на развитие реформ, новая программа StandBy прежде всего предназначена помочь Украине пережить коронавирусный кризис. Она предусматривает кредит в 5 млрд долларов, который наше государство получит в течение 18 месяцев.

«Новая программа станет опорой для усилий власти по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения на сегодня. Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании», – отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Согласно условиям программы, деньги будут поступать частями. До конца 2020 года МВФ перечислит 3,5 млрд долларов, остальные – в следующем году. Решение о выделении первого транша уже принято. Предварительно он должен был составить 1,9 млрд долларов, однако президенту Владимиру Зеленскому удалось договориться об увеличении суммы до 2,1 млрд долларов.

«Я объяснил, что ситуация сложная, и нам не хватает денег. И мы через крупные кредиты прошлых времен должны выплачивать страшные проценты. Поэтому я очень просил и настаивал, чтобы мы нашли понимание и увеличили первый транш», – рассказал Владимир Зеленский.

Стоит заметить, что Международный валютный фонд кредитует не просто так. Ранее МВФ давал деньги Украине за выполнение конкретных шагов: принятие пенсионной реформы (повышение пенсионного возраста), открытие рынка земли, создание Антикоррупционного суда, запуск приватизации госпредприятий и тому подобное.

Нынешняя программа стала возможной после принятия Верховной Радой «антиколомойского» закона, который делает невозможным возвращение ПриватБанка в руки предыдущего владельца. Впрочем, других особых условий этот раз МВФ не выдвигает. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, фонд не требует повышать пенсионный возраст или цену на газ для населения, которая сейчас зафиксирована на уровне 6,6 тыс. грн за тысячу кубометров.

Как отметил премьер-министр, нынешний Меморандум с МВФ предусматривает развитие тех направлений, которые прежде всего необходимы самому украинскому государству.

«Они довольно простые, но важные для Украины. Это борьба с коррупцией, это сбалансированная политика в бюджетной сфере. Украина, как государство, заинтересованное во внедрении этих изменений», – отметил Денис Шмыгаль.

Выплатить долги и обеспечить «социалку»

Прежде всего деньги от МВФ пойдут на компенсацию дефицита государственного бюджета. За первые 5 месяцев 2020 года он достиг 47,9 млрд грн. А годовые объемы запланированы на уровне 298,4 млрд гривен, что в три раза больше, чем было заложено в первой версии госбюджета. Дефицит вырос из-за спада экономики на фоне эпидемии коронавируса.

В общем президент и правительство не поддерживают политику международных заимствований и неоднократно подчеркивали, что планируют рассчитаться с долгами и в перспективе не брать иностранных кредитов. Впрочем, пандемия COVID-19 внесла коррективы в эти планы. Как утверждают эксперты, без помощи МВФ Украина угрожал бы дефолт или по меньшей мере – сокращение социальных выплат.

«В первую очередь соглашение позволит нам обеспечить финансирование дефицита госбюджета. Результат, убежден, почувствует также каждый гражданин. Мы сможем уверенно профинансировать зарплаты, пенсии, доплаты врачам, поддержать социально уязвимых украинцев», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, деньги будут направлены на фонд борьбы с коронавирусом, поддержку здравоохранения, а также на помощь малому и среднему бизнесу.

Также программа предусматривает затраты на создание прозрачной и конкурентной бизнес-среды, а именно: фискальные реформы и формирование органа финансовых расследований. Средства МВФ пойдут и на укрепление банковской системы. В частности, на усиление гривны и финансовой состоятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц и т.п.

«Программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной бюджетной устойчивости, сохранении независимости центрального банка и гибкого обменного курса, а также на повышении финансовой стабильности при возмещении расходов, связанных с резолюциями банков», – уточнила директор МВФ Кристалина Георгиева.

Отдельным пунктом соглашения является также финансирование антикоррупционной политики и противодействия отмыванию средств и финансового терроризма.

Эксперты отмечают, что кредит от МВФ является репутационным бонусом для Украины. Для других стран мира и международных организаций доверие фонда является сигналом надежности Украины как партнера.

«Наличие этой программы открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро», – пояснил Сергей Марченко.

Конечно, международные кредиты не являются панацеей для экономики. Преодолев нынешний кризис, в дальнейшем Украина должна полагаться на внутренние ресурсы, в частности, с помощью искоренения коррупции, детенизации экономики и прозрачной власти.