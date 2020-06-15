Зачем Украине закон о «ворах в законе»?

15.06.2020 14:00

Верховная Рада 4 июня приняла президентский закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом. Он вводит ряд новых терминов в Уголовный кодекс и предусматривает строгую ответственность для «воров в законе». Кто они такие и зачем Украине отдельный закон против криминальных группировок, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Проблема заключения «воров в законе»

Обычно «ворами в законе» называют криминальных авторитетов, которые большую часть жизни провели в тюрьме. Они избираются по понятиям криминального мира и имеют влияние как на свободе, так и за решеткой. Каждый имеет свою организацию и собирает доходы от преступлений: квартирных и автомобильных краж, контрабанды, наркоторговли. Кроме того, они влияют на правоохранительные и судебные органы.

«Воры в законе имеют монопольное право на преступную деятельность в своих зонах влияния на определенной территории и в определенных отраслях. На территории Украины на сегодняшний день находится не менее 15 воров в законе, 12 из которых являются долларовыми миллионерами», – объясняет бывший начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин

В полиции говорят, что привлечь к ответственности «воров в законе» крайне сложно. Ведь они не участвуют в преступлениях лично, а только управляют. Поэтому часто дела против криминальных авторитетов разваливаются в судах из-за отсутствия доказательств их причастности. Даже если исполнителей удается посадить за решетку, организаторы остаются на свободе. По данным правоохранительных органов, за последние 5 лет полиция направила в суд около 400 уголовных дел против преступных группировок, и только некоторые из них были рассмотрены.

Но как показывает опыт других стран – побороть криминал можно. Ярким примером является Грузия, где после принятия закона о «воров в законе» преступность упала в два раза. С 2006 по 2010 годы было осуждено 180 участников преступных группировок, а также конфисковано имущество на сумму в 1 миллиард долларов.

Новации украинского закона

Новый закон впервые предусматривает понятие «вор в законе» и позволяет привлечь владельца этого статуса к уголовной ответственности. Согласно термину, «вором в законе» считается тот, кто «благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц».

Также в Уголовный кодекс вносится новый термин «преступное влияние». Под ним следует понимать «действия лица, которое побуждает, координирует или организует и распределяет средства для обеспечения преступной деятельности». За такой влияние предусмотрено наказание от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. За преступное влияние в статусе «вора в законе» предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Чтобы лишить криминальных авторитетов влияния на других осужденных за решеткой для них будут предусмотрены отдельные камеры.

«Мы повышаем ответственность за преступное влияние в СИЗО или колониях. Отныне будет разделен и усилен уровень содержания осужденных, задержанных за организованную преступность. Что это значит? То есть для криминальных авторитетов предусматриваются помещения в одиночные камеры, чтобы они не смогли влиять на других осужденных и не могли угрожать расправой с их родственниками в обмен на выполнение преступных задач. Если преступное влияние таки осуществлено – лишение свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без него», – объясняет депутат «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Еще появляется официальное понятие «сходки» – это преступное собрание для планирования преступлений и распределения доходов и «сфер преступного влияния». За организацию или участие в «сходке» будут наказывать заключением от 7 до 12 лет с конфискацией. В то же время тех, кто добровольно сообщит о собрании правоохранителям, будут освобождать от ответственности.

Закон ужесточает наказание за организованную преступность. За создание преступного сообщества и руководство им будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет. За участие – от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Аналогичные действия, совершенные должностным лицом, – от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Не избежать ответственности и тем, кто обращается к «вору в законе» с просьбой совершить преступление. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без нее.

Закон вступит в силу после подписи Президента Владимира Зеленского. Авторы уверяют, что документ устранит пробелы Уголовного Кодекса в вопросе противодействия организованной преступности. Теперь тем, кто координирует преступления, не удастся избежать ответственности. Кроме того, уголовное наказание грозит всем, кто сотрудничает с «ворами в законе» или обращается к ним за услугами.

Юристы говорят, что принятый закон – это важный шаг на пути борьбы с организованной преступностью. Однако искоренить «воров в законе» как явление поможет только основательная реформа уголовно-исполнительной системы.