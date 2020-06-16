Как управлять телевизором со смартфона?

16.06.2020 13:30

Для управления современным телевизором не обязательно использовать пульт. Специалисты интернет-магазина «Стилус» расскажут, какую программу установить на телефон для управления именно вашим телевизором.

Проверяем поддержку беспроводных сетей в телевизоре и смартфоне

Первое и обязательное условие — поддержка телевизором и смартфоном Wi-Fi или Bluetooth. Как правило, эти технологии есть во всех смартфонах и ТВ с функцией SmartTV. Если Wi-Fi или Bluetooth отсутствует, то должен быть IK-порт. Он есть в устаревших ТВ без Wi-Fi и в некоторых смартфонах.

Еще одно обязательное условие — наличие смартфона на ОС Android или iOS. Практически каждый производитель предлагает фирменную утилиту, которая превращает смартфон в пульт, а если нет, то можно установить универсальную программу.

Выбираем приложение для своего телевизора, устанавливаем на телефон и подключаем

По названию самого приложения понятно, для какого телевизора оно предназначено:

Samsung Smart View

Программу можно скачать на iPhone и Android-гаджеты. После скачивания нужно принять все соглашения и перейти к установке софта, который превратит смартфон в дистанционный пульт. Программа предложит:

доступ к YouTube, Netflix и другим онлайн-сервисам;

браузер для поиска информации;

возможность выводить фото и видео со смартфона на ТВ;

просматривать ТВ-передачи на смартфоне;

переключать каналы, регулировать громкость и т.д.

LG TV Plus

Скачайте и установите программу, согласитесь с запрашиваемыми доступами и примите лицензионное соглашение. Затем LG TV Plus самостоятельно отыщет ваш телевизор LG и подключится к нему. Через приложение вы сможете управлять смарт-возможностями устройства, использовать голосового помощника для управления.

TV Side View (для Sony)

После скачивания приложения потребуется выбрать страну, ознакомиться с правилами и перейти к настройке. На телевизоре Sony появятся 4 цифры, которые нужно ввести в программу. После этого нужно активировать дистанционный запуск ТВ и найти ТВ-каналы. С мобильным приложением можно будет управлять библиотекой, переключать каналы, получать уведомления о выходе новых серий сериала и т.д.

Philips TV Remote

Приложение поддерживается лишь смарт-телевизорами начиная с 2014 года. Последовательность действия простая: найти приложение в Play Market или AppStore, установить, принять соглашение, предоставить доступы. Затем пользователь сможет:

переключать каналы;

регулировать громкость;

использовать браузер для веб-серфинга;

использовать голосовое управление (если модель телевизора поддерживает);

смотреть контент с телевизора на смартфоне и наоборот.

Что делать, если нет приложения для моего телевизора?

Используйте универсальное! Кстати, они также подойдут тем, у кого дома несколько ТВ-панелей разных брендов. Что это за программы:

Smart IR remote. Сразу скажем о недостатках: это платное приложение, меню на английском. Если это не останавливает, то с помощью приложения вы сможете управлять не только ТВ, но и всей техникой в доме. Для работы со Smart IR remote кликните на иконку с ТВ, выберите марку вашего телевизора и управляйте устройством. TV Remote. А это уже бесплатная программа, но подходит только для телевизоров на Android. Здесь поддерживается голосовой поиск, работа с виртуальным помощником, набор на клавиатуре для поиска в телевизионном браузере.

Управлять телевизором со смартфона не так сложно, как вы думали. Теперь заходите в PlayMarket или AppStore и скачивайте нужную программу.