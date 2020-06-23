Какой утюг подойдет для семьи с ребенком

23.06.2020 18:00

Утюжить или не утюжить детскую одежду? Этим вопросом задаются многие современные мамы. Однако мы считаем, что семье с ребенком понадобится хороший утюг с паром. В этой статье редакция Donbass.ua разбиралась, когда стоит гладить вещи малыша, и как на высокие температуры реагируют разные типы тканей.



Какие детские вещи нужно гладить

Известно, что пар убивает бактерии. Поэтому желательно пройтись утюгом по детской одежде, которая сушилась на открытом воздухе: на улице, балконе. Обязательно нужно утюжить изделия, которые пошиты традиционным способом – со швами внутрь. Под действием утюга швы размягчаются и не натирают кожу. Кроме того, любая мятая ткань доставляет дискомфорт.

Если вы стираете вещи обычным порошком, не «детским», глажка также необходима. Горячий утюг разрушает частицы моющих средств, которые не смылись водой. Бодикам из хлопка и фланели не навредит обработка при температуре 200°, желательно с отпариванием. Поэтому специалисты магазина stylus.ua рекомендуют обратить внимание на паровые модели, такие как Philips GC4527/00, Braun TexStyle 7 TS 785 ESTP, Tefal FV9834 и другие.



Как гладить разные типы тканей

Для каждого типа волокна предусмотрен свой температурный режим, обычно допустимые температуры для глажки написаны на бирке. Соблюдая режим, вы избежите подпалин от подошвы утюга. Если температура не указана или бирка срезана, пользуйтесь общими правилами глажки тканей, а именно:

Хлопок – 230°

Лен (постельное) – 200°

Полиэстер и другая синтетика – до 110°

Шерсть – 140-165° через хлопковую материю

Махровые одеяла и полотенца лучше не гладить, чтобы полотно сохраняло мягкость

Этапы глажки:

Отсортировать стирку по типу ткани Отпарить швы Начать гладить со стороны, которая контактирует с телом Если вы пересушили волокно, брызните на него водой и пройдитесь утюгом еще раз

Для маленьких вещей пригодится функция пара с носика, она есть в моделях Tefal FV9844, Braun TexStyle 3 SI 3053 BL, Philips GC2675/85 и других. И не забывайте о важности функции «Автоотключение». Вы можете отойти на некоторое время, и утюг сам прекратит нагрев. Это обезопасит малыша от случайного прикосновения к горячей поверхности, пока мама отвлеклась.