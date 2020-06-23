Украина как партнер расширенных возможностей НАТО

23.06.2020 15:00

После годов дипломатических переговоров и оборонных реформ Украина наконец стала партнером Программы расширенных возможностей НАТО. Участие Украины НАТО одобрило 12 июня без возражений со стороны стран-членов. Почему эксперты называют программу «клубом избранных» и какие новые возможности это открывает для Украины, объясняет Центр общественного мониторинга и контроля.

«Клуб избранных»

НАТО запустило программу расширенных возможностей в 2014 году. Ее целью является усилить оперативную совместимость вооруженных сил стран-участниц с армиями НАТО. В частности, для участия в миссиях и операциях Альянса.

Партнерами НАТО с расширенными возможностями (ЕnhancedOpportunitiesPartner (EOP))сейчас являются 6 стран. Кроме нашего государства, это Иордания, Швеция, Австралия, Грузия и Финляндия. Все эти страны находятся в разных уголках мира, однако для каждой этот статус является геополитически важным. Поскольку участников немного, то эта программа более эксклюзивный клуб, чем Программа НАТО «Партнерство ради мира». Ведь в последний участвуют около 40 стран-партнеров НАТО.

«Союзники по НАТО решили предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина доказала, что является очень ценным партнером для НАТО, мы сотрудничаем с ними по многим различным направлениям. Это путь к дальнейшему углублению нашего партнерства с Украиной», – прокомментировал решение Альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Собственно, к статусу партнера расширенных возможностей Украины шла довольно длительное время. Как объясняют эксперты, некоторые союзники были против тесного сотрудничества. Среди таких стран, например, Франция и Германия, которые не хотели ухудшать отношения с Россией. Также противником сближения Украины с НАТО была Венгрия, дипломатические отношения с которой ухудшились из-за закона «Об образовании». Однако, как показывает решение Североатлантического совета, страны-члены изменили свое мнение. И никаких возражений новый статус Украины не получил.

«Благодарен членам за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира. Статус Партнера расширенных возможностей НАТО – практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности», – поблагодарил Альянс президент Украины Владимир Зеленский.

Новые возможности для Украины

Программа расширенных возможностей имеет ряд преимуществ для партнеров. Во-первых, это консультативная поддержка по вопросам безопасности, во-вторых, участие в планировании операций НАТО и, в-третьих, допуск ко всем учениям.

«Участники EOP получают ряд преимуществ в сотрудничестве с НАТО: политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмена информацией, усиление оперативной совместимости войск стран-участниц с силами НАТО», – отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Также важным преимуществом, которое отмечают военные, является глубокий и быстрый обмен разведданными со странами-членами НАТО. Кроме того, программа предусматривает совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности. Украина сможет углубить сотрудничество с НАТО по поддержке безопасности в акватории Черного моря. Более того, украинцы смогут занимать должности в Международном военном штабе и других командных структурах НАТО.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считаетприсоединение Украины к программе очень мощным политическим сигналом относительно приоритетов Альянса. По ее словам, в дополнение к уже упомянутым преимуществам «это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе». При этом участие в этой программе никоим образом не меняет стратегический курс нашего государства: Украина и дальше стремится к членству в Альянсе.

«Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания Украины от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе», – рассказала Стефанишина в интервью «Европейской правде».

Как реагирует Запад?

Международные военные эксперты и представители НАТО соглашаются, что предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями является большим политическим шагом. Прежде всего это – признание усилий Киева по внедрению стандартов Альянса в ВСУ и подтверждение вовлеченности к партнерству с Украиной.

«Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил», – прокомментировала посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон и выразила надежду, что«Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент».

Так же поддерживают новое партнерство Украина-НАТО в Канаде и Великобритании.

«Канада всегда была солидарна с нашими украинскими друзьями и партнерами. Вооруженные силы Канады продолжают работать с ними над укреплением их безопасности перед лицом российской агрессии», – говорится в сообщении канадского оборонного ведомства.

Тем временем британский министр обороны Бен Уоллес сказал: «Великобритания уже имеет тесные отношения с Украиной, где наши солдаты подготовили более 18 000 военных, но сейчас мы надеемся на углубление сотрудничества в учениях и операциях НАТО. Все мы получим пользу от более тесного сотрудничества и повышения операционной совместимости – НАТО повезло иметь такого партнера».

Своим решением члены Альянса четко задекларировали, что видят Украину равноценным партнером. Перспективы членства для нашего государства вполне реальные, однако для этого Украина должна дальше идти по пути реформ – оборонных, экономических и демократических.