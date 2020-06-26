129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?

26.06.2020 17:00

В этом году Украина подходит к следующему этапу децентрализации –образованию новых границ районов вместо существующих сейчас. 12 июня правительство поддержало соответствующий проект постановления Верховной Рады. Теперь окончательное решение за парламентом. Согласно плану, количество районов сократится почти в 4 раза – с 490 до 129. Как это повлияет на жителей и что будет со старыми районами? Выяснил Центр общественного мониторинга и контроля.

Как поделят?

Чиновники предлагают ликвидировать действующие 490 районов и создать вместо них 129, в том числе 10 в АР Крым и 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно правительственному плану, самое большое количество районов будут иметь Харьковская и Львовская области – по 7. В Днепропетровской, Киевской и Одесской областях будет по 6 районов. В Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Сумской и Запорожской – по 5 районов. Восемь областей будут иметь по 4 района – Житомирская, Николаевская, Черкасская, Волынская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская и Ровенская. Меньше районов – всего 3 – планируют создать в Тернопольской, Херсонской и Черновицкой областях.

«Одобрение этих постановлений парламентом обеспечит соответствие системы админтерустройства районного уровня Украины современным требованиям и европейским стандартам. Это в свою очередь будет способствовать определению обоснованной территориальной основы для деятельности органов исполнительной власти и соответствующих органов местного самоуправления», – заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Проект образования новых районов имеет ряд дискуссионных вопросов, которые необходимо обсудить в стенах Рады. Не все согласны с предложенным разделением, поэтому в проекте еще возможны правки. В частности, об этом заявила в ответ на вопрос украинцев заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук: «Было множество обсуждений с экспертами, с общинами, приезжали в Киев, депутаты приезжали в регионы. И сейчас они как раз финализируются, дополнительно проходят обсуждения. И я знаю, что уже определенные изменения в карте новых районов будут и уже сейчас они согласовываются».

Поэтому финальный вариант разграничения районов еще впереди.

Почему меньше?

Как пояснили в Министерстве развития общин и территорий, действующее районное деление не позволяет местным властям эффективно управлять этими территориями. Ведь районы создавались еще в Советском Союзе в 60-х годах прошлого века. С тех пор население и его занятость очень изменились.

«Другой проблемой является то, что существующее районное деление очень неравномерное – есть районы, где проживает менее шести тысяч населения, а есть те, где проживает почти 200 000 населения. Заметьте, что и в маленьком, и в большом районе действуют одинаковые органы государственной исполнительной власти с одинаковыми полномочиями, но с разной загруженностью», – пояснил заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

По его словам, при формировании границ будущих районов учитывали количество жителей – 150 000 и больше жителей. Этот критерий базируется на «Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3» Европейского Союза. Поскольку многие нынешние районы имеют меньше населения, они будут укрупнены. Хотя есть и определенные исключения, обусловленные особенностями конкретных территорий.

Меняется ли что-то для населения?

Как утверждают эксперты по децентрализации, перераспределение районов не коснется непосредственно жителей общин. Ведь образование новых районов – это уже следующий шаг после образования способных общин, которое продолжается уже несколько лет. Именно общины, по сути, берут на себя полномочия, которые традиционно имели районные центры. Поэтому административные услуги население будет получать, как и раньше, в своей общине.

Если же способная община еще не создана или не имеет собственного Центра предоставления административных услуг (ЦНАП), то местные власти могут заключить договор об обслуживании в соседней общине. Но в любом случае жителям общин не придется оформлять документы в районном центре.

Что касается распределении властных полномочий после реформы, то чиновники уверяют, что функции советов объединенных общин и районов не будут дублироваться, однако консультации по этому вопросу продолжаются. Как отметил Вячеслав Негода: «Не будет никакого подчинения органов местного самоуправления территориальных общин районным советам ни административно, ни финансово».

Что же касается районных государственных администраций, то в этом году никакие изменения их также не затронут. Их реорганизация или ликвидация может начаться только после утверждения границ новых районов и принятия обновленной редакции проектазакона «О местных государственных администрациях», то есть не ранее 2021 года. При этом в Министерстве развития общин и территорий утверждают, что нынешние госслужащие не останутся без работы. После реформы они смогут работать в исполнительном комитете совета общины или в ЦНАП.

Эксперты призывают депутатов принять решение о новых районах к осени, ведь на октябрь запланированы местные выборы. Более того, реформа децентрализации является основой для всех других изменений в регионах. Без эффективной власти на местах невозможно внедрять экономические и структурные реформы.