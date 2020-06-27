Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?

27.06.2020 17:00

Весной в Украине стартовала масштабная президентская программа «Большое строительство». В ее рамках за год должны построить и реконструировать более 6500 км дорог и сотни социальных объектов – школ, садиков, больниц и стадионов. Руководители программы говорят, что, несмотря на пандемию, строительство работает на полную и уже может похвастаться первыми результатами. О промежуточных итогах работы программы узнавали наши эксперты.

Первая дорога и трудоустройство онлайн

4 июня Укравтодор открыл одну из первых дорог в рамках программы «Большая стройка», а именно: Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи. Через несколько месяцев на участке с. Колодрубы - пгт. Меденичи восстановили 8,4 км пути и два мостовых перехода. Теперь дорога имеет новое покрытие из асфальтобетонной смеси, упорядоченные обочины и безопасные переходы. Отремонтированная дорога является кратчайшим путем к курортному городу Трускавец и альтернативой более загруженной международной трассы Киев – Чоп.

По словам руководителя Службы автомобильных дорог во Львовской области Олега Березы, в рамках «Большого строительства» продолжаются работы еще на нескольких важных объектах. Активно ремонтируется дорога Т-14-02 Сходница – Песочная, Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, также началась реализация проекта «большое транзитное кольцо» для удобного объезда города Львов. В общем 2020 году в области должны обновить почти 250 км.

Похвастаться дорожным строительством могут и на Тернопольщине. 9 июня стартовал ремонт на отрезке дороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. В частности, в районе населенного пункта Дружба. С ходом ремонтных работ уже ознакомился глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков вместе с членом Совета Тернопольского организации «Слуги Народа» Евгенией Кравчук.

«Надеюсь, все работы будут выполнены качественно и в срок. Например, в 2019 году на Тернопольщине было отремонтировано всего 18 км дорог. А в этом году наш амбициозный план – 162,1 км новых и современных дорог», – отметил Кубраков.

По словам Евгении Кравчук, отремонтированная дорога на всей ее протяженности в Тернопольской области положительно повлияет на туристический потенциал.

«Эта трасса идет через всю область – от Кременца к Залещикам, через Тернополь, Теребовлю, Чертков. Надеюсь, многие украинцы откроют для себя туристическую Тернопольщину и будут путешествовать по Украине качественными дорогами», – отмечает депутат.

Продолжаются работы и на Востоке Украины. Как рассказывает координатор программы «Большое строительство» Юрий Голик, рекордными темпами идет ремонт трассы Станица Луганская – Северодонецк. Работы на дороге общей протяженностью почти 130 км будут завершены уже в июле.

В общем дорожное строительство продолжается по всей стране, давая работу тысячам украинцев. По данным Укравтодора, с мая на объектах «Большого строительства» трудоустроились 8383 дорожника. Чтобы сделать поиск рабочих эффективным, Кабмин в партнерстве с robota.ua запустил онлайн-инструмент для поиска работы в дорожной отрасли – «Дороги и работа» (robota.ukravtodor.gov.ua). Сейчас на сайте проекта остаются актуальными 1308 вакансий в области дорожного строительства. Среди них – инженерные специальности, геодезисты, машинисты, прорабы и водители.

Социальная инфраструктура и расширение программы

Нынешнее строительство примечательно не только дорогами, но и сотнями объектов социальной инфраструктуры. Согласно планам, за год должны построить 142 школы, 117 детских садов, 122 объекта спортивной инфраструктуры, 212 приемных отделений. Учитывая масштабы проекта, темпы строительства по стране очень разные. Где-то только утверждают планы, а где-то уже выбрали подрядчиков и приступили к работе.

Так, в Сумах в рамках «Большого строительства» на территории 12-го микрорайона началось строительство детского сада. Здание будет иметь три этажа, подвал, мансарду и даже бассейн. Это будет первый в областном центре садик с лифтом, доступный для маломобильных групп. Новый сад сможет принять 160 детей и разгрузить единственное дошкольное учреждение в микрорайоне.

Продолжается модернизация опорной школы в Донецкой области. Согласно проекту, Никольская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 получит модульную котельную и теплосеть. В Днепропетровской области почти закончили реконструкцию Покровского лицея.

«Уже выполнили более 60% работ. Полностью завершили внешние работы – утеплили фасад, цоколь и чердак, установили энергосберегающие окна, заменили кровлю, смонтировали водосток и вымостили плиткой прилегающую территорию. Также сделали пожарную и охранную сигнализации. Сейчас в разгаре – внутренние отделочные работы», – объясняет директор лицея Людмила Калиберда.

На Киевщине только утвердили модернизацию и обустройство приемных отделений в 13 опорных больницах области.

«Сейчас наша основная цель – привести все приемные отделения в один стандартный внешний вид и оснастить медицинским оборудованием. Стоит отметить, что уже к 15 октября текущего года будет закончена реконструкция приемных отделений по 10 объектам, а именно: Броварской, Бориспольской, Вышгородский, Иванковской, Макаровской, Мироновской, Обуховской, Переяслав-Хмельницкой, Тетиевской, Фастовской ЦРБ», – отмечает заместитель главы Киевской ОГА Андрей Леший.

Если строительства будут успешны, то программу расширят. Так, во время визита в Хмельницкую область Президент Владимир Зеленский предложил включить в проект «Большое строительство» сооружения общежитий для студентов.

«Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов», – добавил Зеленский.

Сейчас «Большое строительство» показывает только первые маленькие успехи, ведь пик строительного сезона еще впереди. В полной мере оценить эффективность программы можно будет уже осенью.



