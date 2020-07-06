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Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?
В Европе кредиты на жилье – обычное дело. В Германии и Франции ипотеку можно взять под 1-2% годовых, в соседней Польше – под 4-5%. В Украине же ипотечного кредитования в последние годы почти не было. Шанс на изменения появился сейчас. В июле ПриватБанк запустил государственную программу «Доступное жилье под 10%». Смогут ли украинцы покупать квартиры в кредит и почему дешевая ипотека выгодна государству? Рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
От 18% – до 9,99%
Согласно украинскому законодательству, ипотека – это кредит, который предоставляется под залог недвижимого имущества. В случае невозврата займа банк может взыскать средства за счет стоимости заложенной недвижимости. Иными словами, забрать квартиру, под которую бралась ипотека.
Ипотечная ставка в Украине до сих пор была самой высокой в Европе – 18-19%. Это в 10 раз больше, чем в Германии, и в 6 раз больше, чем в Великобритании. Финансисты объясняют, что в Украине слишком высокие риски невозврата средств, поэтому они закладываются в тариф. Кроме того, сами банки получают деньги от НБУ по высокой ставке.
«История ипотечного кредитования в Украине уже есть: с 2008 года, когда начался кризис, и до сих пор банки не могут вернуть себе ипотечные средства, которые они предоставляли в тот период. И процентная ставка должна покрывать эти риски банка, возникающие при таком кредитовании. Плюс требования Нацбанка к коммерческим банкам по кредитованию были достаточно жесткие», – пояснил ситуацию президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.
Снизить ипотечную ставку украинцам обещали уже довольно давно, но только в этом году появились реальные действия. 1 июля ПриватБанк начал выдавать льготные кредиты на приобретение жилья – под 9,99% годовых.
«Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, является для многих украинцев неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, чтобы уменьшить ставку, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье», – прокомментировал запуск программы Президент Владимир Зеленский.
Кредит для 300 тысяч украинцев
В ПриватБанке заявляют, что льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 000 украинцев. Как отмечается, ипотеку можно взять на приобретение квартир как на вторичном, так и первичном рынке. При этом новостройки обязательно должны быть уже введены в эксплуатацию. В банке обещают более низкие цены, чем на рынке.
Согласно условиям кредита, первоначальный взнос составит от 30% стоимости жилья. Выплачивать ипотеку можно в течение 20 лет. Стоит заметить, что, кроме основной ставки по кредиту, ипотека имеет еще «скрытые» проценты. В частности, это страхование ипотеки (0,5%) и здоровья заемщика (0,5%), а также разовая комиссия по кредиту (1%). Кроме того, при оформлении ипотеки придется оплатить услуги нотариуса (примерно 12 000 грн) и оценку недвижимости (примерно 3500 грн).
Узнать более подробную информацию о программе «Доступное жилье под 10%» можно оставив заявку на сайте ПриватБанка (privatbank.ua/kredity/zhilje-v-kredit).
Гражданам – жилье, государству – налоги
По словам экспертов, в Украине крайне необходимо вводить доступную для населения ипотеку. Очевидна выгода – это обеспечение граждан собственным жильем. Ведь сейчас на одного украинца в среднем приходится 22 кв. м жилья, тогда как в ЕС этот показатель составляет – 55 кв. м.
Доступная ипотека – это среди прочего и увеличение ВВП страны за счет налогов. Ведь для получения кредита нужно иметь «белую» зарплату. Кроме того, больше выданных кредитов – это большая загруженность банков, а следовательно, большие прибыли.
По мнению экспертов, запуск дешевых жилищных кредитов обеспечит новые рабочие места и развитие около 20 смежных отраслей экономики. Оживится отечественное строительство, производство строительных материалов, мебели и пр. По подсчетам экономистов, объемы строительства в Украине могут увеличиться на 30-40%.
Член Совета НБУ Василий Фурман считает, что доступная ипотека также поможет привлечь инвестиции в ремонт старого жилого фонда. «Источником этих средств могут и должны быть банки, для которых это направление должно стать одним из самых приоритетных», – убежден эксперт.
В Кабмине уже заявили, что ипотека под 10% – это только начало, и чиновники работают над дальнейшим снижением кредитных процентов.
«Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% – это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сдвинуть экономику с места», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Удастся ли властям реализовать такие амбициозные планы, украинцы смогут увидеть в ближайшее время.
Теги: кредит, ипотека, жилье, ПриватБанк
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