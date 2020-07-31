Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?

31.07.2020 15:00

Еще в апреле в Украине должны были появиться электронные больничные. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и начало работы системы пришлось отложить. Сейчас тестовый запуск е-больничных планируется с августа, а полноценная работа уже с начала следующего года. Что следует знать об оформлении электронных листков нетрудоспособности, анализировали наши эксперты.

Часть большой реформы

Введение электронных больничных – это часть общего перехода украинской медицины на электронный документооборот. Этот процесс начался еще в 2018 году, когда в Украине появилась система eHealth. Тогда же началась разработка электронного реестра листков нетрудоспособности и соответствующей законодательной базы.

Уже сейчас все технически готово, и единый реестр запустили на базе Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua). Он формируется автоматически, собирая данные фонда, EHealth и реестров Фонда социального страхования. В базу попадает информация, которую обычно записывают в бумажный больничный: имя пациента, пол, дата рождения, идентификационный код, место работы. Уже с августа систему будут тестировать более 700 украинских больниц.

«Сейчас мы находимся в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц. Мы обратились в больницы, чтобы они протестировали эту систему. Более 700 больниц уже откликнулись. Уже в августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме – будут и электронные, и обычные больничные. В будущем мы довольно быстро перейдем на электронный реестр больничных», –рассказывает министр здравоохранения Максим Степанов.

Пока систему будут тестировать, врачи будут выписывать как электронные, так и бумажные больничные. В Минздраве говорят, что в будущем отказ от бумаги позволит сэкономить примерно 4 млн грн, которые ежегодно тратились на закупку бланков. Кроме того, система сэкономит государству миллиарды гривен, которые выплачиваются по фальшивым больничным листам. Подделать больничный станет сложнее, ведь все действия врачей будут автоматически фиксироваться в электронной системе.

Полноценный запуск е-больничных планируется со следующего года. Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер говорит, что за эти полгода предстоит сделать еще много: «С начала 2021 планируется полноценный запуск целевой модели по работе с электронными больничными. Тестирование еще не завершено, но мы уже видим, проблемные вопросы требуют доработки. Мнения большинства экспертов и врачей сводятся к тому, что необходимо, чтобы сейчас работала так называемая целевая модель с полной интеграцией в E-Health через те медицинские информационные системы, которые используют врачи. Мы планируем это сделать до конца года».

Как оформить?

Как и раньше, для оформления больничного пациент должен обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит к профильным специалистам. Врач с помощью специального веб-интерфейса откроет электронный лист нетрудоспособности, заполнит данные о состоянии и диагнозе, установит предварительный срок больничного. После этого врач должен поставить свою электронную подпись, указав свою должность, дату и время регистрации данных пациента.

«Общая схема такова. Человек обратился к врачу, врач говорит, что человек действительно временно неработоспособен, формируется медицинское заключение, подписанное цифровой подписью врача, попадает к нам. На основе этого мы проверяем статус застрахованного лица и, соответственно, в реестре на основании этого вывода формируется электронный листок нетрудоспособности. После этого информация о нем размещается в электронном кабинете застрахованного лица и в электронном кабинете работодателя для того, чтобы они могли рассчитать больничный», – объясняет техническую сторону вопроса руководитель IT-департамента Пенсионного Фонда Александр Малецкий.

Больничный автоматически будет попадать в Фонд социального страхования, что должно ускорить назначения страховых выплат. Работодатели смогут посмотреть информацию о больничных своих сотрудников через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Важно знать, что, если пациент выздоровеет в предварительно установленный врачом срок, больничный закроется автоматически без посещения медучреждения. Если больничный нужно будет продлить, необходимо будет осуществить еще один визит к врачу.

Эксперты говорят, что оформление электронных больничных будет удобным как для врачей, так и для пациентов. Прежде оно минимизирует бюрократию, ведь врач больше не будет тратить время на лишнюю бумажную работу, а пациент – на сбор печатей по кабинетам. Кроме того, пациент будет экономить время, которое раньше тратил на лишний визит в медучреждение после выздоровления.

Пока система электронных больничных запускается в тестовом режиме, врачи получают электронные подписи и учатся правильно заполнять формы. Если все будет по плану, то уже со следующего года украинская медицина станет еще немного современней.