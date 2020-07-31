Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии

31.07.2020 18:00

В 2020 году спрос на кибеспортивные развлечения только вырос, и «спасибо» сказать за это стоит пандемии и вынужденным карантинам, отменившим официальные чемпионаты и Олимпиаду. Целые месяцы люди, увлеченные спортом, не могли не только пойти на стадион, сделать ставку на футбол или поболеть в баре за любимую команду, но и посмотреть матчи по телевизору.

Сколько зрителей у киберспорта?

До событий текущего года, повлиявшего на традиционные спортивные дисциплины, аудитория соревнований по компьютерным играм стабильно росла. 2020 год, сыграв на руку киберспорту, повысил аудиторию зрителей и геймеров до сотен миллионов.

Сейчас, когда индустрия спорта только частично восстанавливается, и даже ставки на футбол сегодня сделать можно не всегда, киберспорт получает новых фанатов.

Кто смотрит киберспорт?

Наиболее внушительный прирост аудитории показывает возрастная группа – от 15 до 25 лет. Костяк постоянных зрителей составляют пользователи в возрасте до 35 лет. Однако добрая половина фанатов компьютерных чемпионатов даже не может легально делать ставки на спорт футбол, в виду своего несовершеннолетия. И это приходится учитывать и спонсорам, и организаторам соревнований.

Несмотря на то, что рамки возрастов расширяются с каждым годом, старшее поколение следит за киберспортом не так внимательно. Хотя «традиционные» киберспортивные дисциплины вроде LoL, Fortnite, WoT, Dota пользуются большим спросом, чем виртуальные матчи по футболу, в которых не принимают непосредственное участие геймеры.