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Год парламента в цифрах и фактах
В конце июля депутаты Верховной Рады 9-го созыва наконец пошли на каникулы. Парламент активно работал с сентября 2019 года, приняв рекордное количество решений – 884. К сожалению, из-за карантина депутаты не успели рассмотреть все запланированные вопросы, однако большинство обещаний монобольшинство таки выполнило. О важнейших моментах парламентского года узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Рекордное количество решений
В течение года в парламенте 9-го созыва было зарегистрировано 3231 решение: 2145 законопроектив и 1086 постановлений. Депутаты успели рассмотреть 950 законопроектов и приняли 345. Из рассмотренных проектов большинство инициировала Верховная Рада, но ключевые документы (61 законопроект) в парламент внес глава государства.
Скорость принятия решений, с которой начал работать новый парламент, получила название «турборежим». Все это благодаря уникальному монобольшинству, которого никогда еще не было в украинской политике. Впервые парламент, правительство и Президент являются представителями одной партии («Слуга народа»).
По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, депутаты работали плодотворно, однако времени на решение всех запланированных вопросов не хватило. В частности, из-за обилия поправок в некоторые законы и ограничения работы парламента из-за карантина. Поэтому работу депутатов председатель Верховной Рады оценил на «четверку» по пятибалльной системе.
«Я думаю, что четверка – та как раз оценка, которая дает возможность двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценки«отлично». Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада 9 созыва рано или поздно получила оценку «отлично» – причем не от председателя Верховной Рады, а от украинских граждан», – отметил на итоговой пресс- конференции Дмитрий Разумков.
Импичмент, прикосновенные депутаты и децентрализация
Среди важных законов, которые принялаРада за год, эксперты называют изменения в Конституцию об отмене неприкосновенности депутатов, закон об импичменте Президента, наказание за «кнопкодавство» и прогулы народных избранников. А также упрощение процедуры увольнения чиновников и наказание за незаконное обогащение.
Долгожданными, по словам политологов, были также изменения в избирательный кодекс и завершения реформы децентрализации. В частности, Верховная Рада распространила систему открытых списков на районы, города, села и поселки с количеством избирателей от 10 000.
«Больше всего я счастлив, что почти в конце сессии были приняты важные законы по развитию реформы местного самоуправления и территориального устройства власти, то есть реформа децентрализации, а именно: изменения в бюджет, в избирательное законодательство и закон о ликвидации и создания новых районов», – прокомментировал политолог Дмитрий Васильев.
Легализация рынков
Не менее важными, по мнению экспертов, были экономические законы, поддержанные в стенах парламента. Эпохальным стал закон о свободном рынке земли, который отменил многолетний мораторий на продажу и покупку земли сельскохозяйственного назначения. Депутаты разрешили крестьянам – владельцам паев – распоряжаться собственной землей. Но с определенными предохранителями: концентрация земли в другом руках была ограничена до 500 га, продажа земли иностранцам была запрещена до соответствующего решения украинского народа на референдуме, запуск рынка земли был отсрочен до 2021 года.
Кроме того, Верховная Рада демонополизировала рынок спирта, а также легализовала две проблемные сферы: добыча янтаря и черный игорный бизнес. Легализации этих отраслей, в частности, пообещал в прошлом году Президент Владимир Зеленский.
Как утверждают эксперты, «слуги» принимали законы без грубых нарушений регламента. Некоторые решения были непопулярными, некоторые – приняли при поддержке других фракций. Политологи убеждены, что в сентябре Верховную Раду ждет не менее насыщенный законотворческий процесс, ведь в планах «Слуги народа» еще очень много проектов.
Теги: итоги, год, Верховная Рада
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