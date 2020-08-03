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Нишевая парфюмерия: абсолют аромата
У композиторов в распоряжении всего 7 нот. У парфюмеров возможности для творчества безграничны. Создать уникальный аромат можно случайно, после долгих экспериментов или в результате совместной работы парфюмера и заказчика. Чем отличается нишевый парфюм и в чем его ценность?
Три типа парфюмерных продуктов
Условно весь рынок парфюмерии можно поделить на три категории:
Масс-маркет — бюджетные ароматы, созданные из синтетических материалов, не стойкие, с минимальным набором компонентов.
Люксовые ароматы — результат творческих поисков известных брендов, дополненный качественным промоушеном. В люксовых парфюмах отчетливо слышны верхние, базовые и сердечные ноты, их композиция сложна. Стойкость зависит от категории парфюма: экстракт, духи, парфюмированная и туалетная вода. Ароматы проходят длительный период маркетинговых исследований. На рынок попадают лидеры, а это значит, что они нравятся многим и всегда в тренде.
Нишевая парфюмерия — высокое искусство для гурманов. Концептуальная парфюмерия, идеи, из которых рождаются духи-легенды. Такой аромат невозможно не заметить, он уникален.
Ароматы с именем
Лимитированные серии нишевых ароматов не рекламируются на широкую публику, это продукция для узкого круга знатоков. Каждый аромат имеет конкретного автора, свою историю. Серии посвящают любимым городам, поэзии, историческим личностям, событиям, легендам.
Стоимость нишевого парфюма выше из-за высокого качества натуральных компонентов духов:
- в одном флаконе мастер способен собрать симфонию из нескольких десятков ароматов цитрусовых, альдегидов, цветов, экзотов;
- в состав ароматов входит натуральная серая амбра, придающая им особую стойкость и шлейфовость;
- ингредиенты закупают в экзотических странах, учитывают сезон сбора урожая и особо благоприятные годы;
- сбор, хранение и переработка сырья для нишевой парфюмерии – это ручной труд, частные цветники, поля и сады;
- в ходе экспериментов парфюмеры комбинируют натуральные и синтетические компоненты, достигая полной гармонии.
Эксклюзивность аромата подчеркивается изысканностью флакона и упаковки. Часто это ручная работа: флаконы подписаны мастером вручную, выполнены из ценных пород дерева, хрусталя, муранского или опалового стекла. Планируете сделать особый подарок дорогому для вас человеку? Обратите внимание на каталог нишевой парфюмерии BROCARD.
Теги: маркетинг, парфюм, классификация
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