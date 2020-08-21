Украина на 29-м году независимости

21.08.2020 17:00

В этом году Украина отмечает 29 лет своей независимости. За это время на судьбу страны выпало немало испытаний, и борьба до сих пор продолжается. Сегодня мы вынуждены отстаивать свою независимость, защищая границы от врага, противостоять мировой пандемии коронавируса и продолжать развивать страну. Какой является Украина в свой 29-й день рождения, о главных изменениях и реформах последнего года рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Медицинская реформа

Уже более полугода в мире бушует пандемия коронавируса. Как и в большинстве стран, медицинская система Украины не была готова к такому вызову и должна была быстро адаптироваться. Для борьбы с болезнью в апреле был создан специальный Фонд борьбы с распространением коронавируса, который потратили на закупку медицинского оборудования и повышение зарплат врачам. В частности, 5,9 миллиарда гривен ушло на доплаты и надбавки медикам, 5,3 миллиарда гривен – на оборудование для опорных больниц, 2,9 миллиарда гривен – на обновление лабораторий Минздрава и закупку медицинских средств.

Кроме того, несмотря на пандемию, 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Изменился подход к финансированию специализированных больниц. Медучреждения перешли на принцип «деньги следуют за пациентом». Больницы стали автономными единицами, которые напрямую заключили финансовые договора с Национальной службой здоровья. Была запущена программа медицинских гарантий, которая состоит из 27 пакетов услуг. В частности, это роды, помощь при инсульте и инфаркте и тому подобное. Каждую услугу, которую предоставляет медучреждение, оплачивает Национальная служба здоровья.

Уже с 1 сентября должны вырасти зарплаты украинских медиков. Министр здравоохранения Максим Степанов уточняет детали повышение «Врачам в размере 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду единой тарифной сетки, специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – в размере 50% минимальной заработной платы. Младшим медицинским сестрам в размере 25% минимальной заработной платы».

Рынок земли

Много лет украинские политики спорили о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Поставить точку в этом вопросе удалось только этой весной. 31 марта Верховная Рада приняла закон, позволяющий украинцам продавать и покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Согласно ему, рынок земли заработает 1 июля 2021 года. В течение первых лет в обращении будут только частные паи, продажа государственной земли сельскохозяйственного назначения будет запрещена. Кроме того, закон предусматривает ограниченную концентрацию земли в одних руках в 100 гектаров.

Вопрос продажи земли иностранцам должны вынести на референдум. Однако независимо от результатов, закон запрещает иностранцам покупать землю в 50 км приграничной зоне. Не смогут приобрести украинскую землю россияне и компании, владельцами которых являются россияне или владельцев которых невозможно определить.

Большое строительство

Ужасное состояние украинских дорог является проблемой на протяжении всех лет независимости. Причина тому –коррупция и отсутствие системного подхода к строительству. Надежда разорвать этот замкнутый круг появилась в этом году. В марте стартовала программа «Большое строительство», которая предусматривает строительство и реконструкцию 4 тысяч км дорог в год. По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, на конец июля в Украине уже обновлено в полтора раза больше дорог, чем за весь 2018 год, а именно 1450 км. Сейчас в лидерах Закарпатская, Запорожская, Луганская и Харьковская области. В каждой из них устроено более 100 км дорог.

В то же время «Большое строительство» –это не только о дорогах. Программа также предусматривает строительство сотен социальных объектов –школ, садиков, больниц и стадионов. Если строительства будут успешны, то в следующем году программу расширят еще на культурные объекты.

«В этом году мы начали программу «Большое строительство»и, кроме дорог, у нас 100 садов, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить эти объекты, это – начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы – это 100 культурных объектов», - анонсировал продолжение программы Президент Владимир Зеленский.

Децентрализация

До 2020 года в Украине действовала советская система районирования. Она уже давно не отвечала потребностям современности, ведь с прошлого века немало изменилось: количество жителей, экономическая занятость, соотношение между сельским и городским населением. Следствие этого – дисбаланс между районами и отсутствие эффективного управления территориями. Чтобы изменить ситуацию, Верховная Рада втрое сократила количество районов, образовав вместо 490 существуя 136 новых.

По словам экспертов, такое разделение является шагом к продолжению децентрализации и созданию состоятельных общин. Ведь именно общины берут на себя полномочия ликвидированных районных центров. Административные услуги население будет получать в своей общине, а основные финансовые ресурсы: местные налоги, сборы, образовательная субвенция– будут зачисляться в бюджеты местного самоуправления.

«У нас есть определенное советское наследие –люди привыкли ездить в районные центры, там есть «Белый дом», администрация, памятник Ленину и вообще районный центр – это центр жизни. Нет, уже не так! У нас практически каждый центр общины стал районным центром в прежнем понимании, где должно быть культура, ЦНАП, памятника Ленину, желательно, чтобы не было», – объясняет советник министра развития общин и территорий Иван Лукеря.

Благодаря реформе местное самоуправление должно перейти от декларативного формата к фактическому. Местные выборы 25 октября уже будут проходить в новых районах.