Как выбрать очиститель воздуха в офис?

14.09.2020 15:00

Климатические условия в офисе не менее важны, чем рабочая обстановка внутри коллектива. Оба этих фактора оказывают непосредственное влияние на продуктивность труда. Если купить очиститель воздуха в ALLO, каждый сотрудник будет настроен на рабочий лад.

Параметры выбора

Выбирать воздухоочиститель не сложнее, чем искать аналогичное устройство для дома. Первым делом обращают внимание на:

● мощность и производительность прибора;

● площадь офиса;

● уровень шума;

● производителя;

● дизайн;

● дополнительные возможности.

Ничего страшного, если первые три параметра будут превышены. Главное, чтобы они не были ниже. Обязательно учитываются особенности архитектуры. При большом количестве перегородок потребуется более мощное устройство, место установки нужно чаще менять для лучшего воздухообмена.

Как проводится очистка?

Очистка осуществляется в несколько этапов. На первом воздух в помещении проходит через фильтр грубой очистки, который захватывает различные крупные частицы (пыль, мусор, шерсть). Далее в дело вступает HEPA-фильтр, задерживающий более 99,95 % примесей. На финишном этапе используется угольный фильтр, устраняющий запахи, угарный газ, формальдегиды.

В течение часа весь воздух в помещении проходит через систему несколько раз, благодаря чему качественно очищается. Во многих моделях оборудования применены сразу несколько HEPA-фильтров, благодаря чему очистка становится эффективнее в разы.

Современные модели не просто проводят комплексную очистку, но и увлажняют воздух в офисе. Лучше выбрать именно модель с функцией увлажнения для идеального микроклимата.

Производитель играет очень важную роль при выборе. Оборудование известных брендов стоит дороже, но работает качественнее, фильтрующие элементы служат дольше, им реже нужна чистка.

Воздухоочистители для офиса — современное оборудование, которое не займет много места в помещении, даже если обладает высокой производительностью. Управление осуществляется с помощью кнопок на корпусе или посредством приложения на смартфоне через Wi-Fi.