Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?

30.09.2020 17:00

Из-за пандемии коронавируса последние полгода выдались для Украины достаточно сложными. Почти все силы и ресурсы брошены на борьбу с болезнью. При этом нужно продолжать реформы и уже начатые программы, например, «Большое строительство». Социология показывает: 85,2% украинцев считают, что даже в условиях пандемии коронавируса строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры должно продолжаться. Поэтому строительство продолжается. Насколько результативным оно является сейчас, исследовали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Строительство продолжается

Весной Президент Владимир Зеленский объявил амбициозный инфраструктурный проект. Согласно ему, за год должны построить или реконструировать 6,5 тыс. км дорог, 142 школ, 117 детских садов, 212 отделений экстренной медицинской помощи, 570 медицинских амбулаторий, 122 спорткомплексов по всей стране.

За 6 месяцев спустя построено уже более половины запланированного. По данным Укравтодора, работы ведутся на 4 тыс. км дорог, уже устроено верхний слой на 1,8 тыс. км. Это финальный этап, после которого преимущественно остается только нанесение разметки и установка дорожных знаков. По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, ежедневно показатель устройства верхних слоев увеличивается на 20-30 км.

«Наибольший рост будет осенью. Учитывая темпы, я уверен, что в 2020 году мы реализуем все поставленные планы в полном объеме и даже сможем выйти на первые объекты 2021 года», – уточняет глава госагентства.

По темпам строительства дорог пока в лидерах Закарпатская, Запорожская, Луганская и Харьковская области. В каждой из них устроено более 100 км дорог. Кроме скорости работ, проект примечателен новыми подходами к строительству, в частности, использованием цементобетона. В Мининфраструктуры говорят, что такую технологию важно использовать на дорогах с наибольшей интенсивностью и большой нагрузкой на дорожное покрытие.

«Сейчас цементобетонные дороги составляют лишь 1% от общей протяженности сети автодорог в Украине, но мы будем менять эту ситуацию. Первые проекты с цементобетонным покрытием уже реализуются на дороге Н-31 Киев-Днепр в Полтавской области. Также продолжается реконструкция обхода Житомира на дороге М-06 и капитальный ремонт автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области», – объясняет министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме дорог, «Большое строительство» уже может похвастаться сотнями новых инфраструктурных объектов, которые уже сдали в эксплуатацию. Есть области, где построено 90-95% от запланированного. На сайте проекта можно следить за стройками в каждом регионе (bigbud.kmu.gov.ua): от открытия новых школ в Донецкой области до стадионов в Виннице.

Весовой контроль

Неотъемлемым элементом хороших дорог является весовой контроль. В начале сентября в Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков. По словам представителя правительства в Верховной Раде Василия Мокана, чтобы контроль был эффективным, правительство увеличило количество инспекторов, а также разрешил привлекать к патрулированию органы местного самоуправления или балансодержателей дорог. Таким образом должно увеличиться географическое присутствие инспекторов на дорогах.

Кроме этого, уже в скором времени усилиться ответственность за нарушение весовых параметров на дорогах. Верховная Рада 16 сентября приняла в первом чтении законопроект, который повышает штрафы за перегрузки фур. В зависимости от процента перегрузки они могут достигать 51 тысячи гривен.

По словам главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, правительство рассматривает также расширение габаритно-весового контроля на пассажирский транспорт. Этот вопрос дорабатывается совместно с депутатским корпусом.

Министр объясняет: «В пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку, когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническим параметрам норма, это те же риски. Это – об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе».

В будущем весовой контроль должен происходить автоматически. Это подчеркивает Президент Владимир Зеленский: «Поставлена задача Министерству инфраструктуры перезагрузить Укртрансбезопасность. Мне кажется, здесь реформа очень проста: только человеческий фактор уйдет с дороги – все с дорогами будет хорошо. Поэтому поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет – шесть «пилотов» мы уже сделали около Киева».

До конца 2020 года на дорогах государственного значения планируют установить 50 систем взвешивания в движении Weigh-in-Motion (Взвешивание в движении), а к концу 2021 – еще 100. Такие системы не только взвешивают и фиксируют габариты, но и могут определить нагрузку на конкретные оси грузовика. Камеры фиксируют номера авто и автоматически посылают данные на сервер, далее их обрабатывает инспектор и накладывает штраф.

Уже через несколько месяцев можно будет подводить итоги сезона строительства дорог и усиления контроля за перегрузками. Имея конкретные цифры по регионам, можно будет сравнить, насколько та или иная область была эффективной в реализации программы.