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Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович
Клієнти «Донецькоблгазу» в жовтні отримуватимуть газ від ГК "Нафтогаз України" за ціною 5,5 грн грн/куб.м і мають обрати нового постачальника блакитного палива до 1 грудня. Про це заявив директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович під час брифінгу у Донецькій облдержадміністрації.
Він нагадав, що з 1 жовтня газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу», оскільки компанія не змогла замовити газ для них. Ціна газу на жовтень для населення складатиме 5,5 грн грн/куб.м з ПДВ. Ціна на листопад буде оприлюднена до 25 жовтня.
Як постачальник «останньої надії», згідно з законодавством ГК «Нафтогаз України» зможе постачати ресурс населенню впродовж 60 днів, тож до 1 грудня побутові споживачі мають обрати нового постачальника.
«За наступні 60 днів населення має обрати постачальника. Це можна зробити через онлайн-ресурси «Газотека» та ГазПравда, де є повний перелік всіх постачальників та їх тарифів. Ми, як газопостачальна компанія, також можемо прийняти клієнта не на два місяці, а на подальше обслуговування», - повідомив Рабінович.
Він зазначив, що для переходу до нового постачальника клієнту потрібно подати мінімальний пакет документів - паспорт, ІНН, ЄС-код, який є в платіжці облгазу, документ на володіння нерухомістю (квартирою чи будинком) та заяву-приєднання.
За словами Рабіновича, якщо клієнт обере компанію ГК «Нафтогаз України», він зможе подати документи через сайт компанії gas.ua, електронною поштою, а з 22 жовтня також і через сервіс «Приватбанку». Окрім того, можна буде передати документи особисто, оскільки зараз компанія працює над організацією оффлайн-офісів, куди клієнти зможуть прийти і передати документи.
Нагадаємо, постачальник «останньої надії» (ПОН), як механізм страхування споживачів, з’явився з 1 серпня 2020 року, коли в Україні запрацював ринок газу для населення, і домогосподарства змогли вільно змінювати газового постачальника. Урядовий конкурс серед компаній-постачальників на роль ПОН виграло ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».
Постачальник «останньої надії» - це страховка, яка надає можливість споживачу не залишитися без газу у разі, якщо він не зможе отримувати цей ресурс від свого постачальника. Побутовий клієнт може потрапити на ПОН у випадку, коли: постачальник збанкрутував або ліквідований; ліцензія постачальника призупинена або анульована; клієнта немає у реєстрі споживачів у жодного постачальника; постачальник не замовив для клієнта газ.
Теги: Нафтогаз, газ, клиент, Донецкая областная администрация, поставки
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