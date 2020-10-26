Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде

26.10.2020 16:00

Нынешнее обращение Президента к парламенту отличалось от традиционного. Из-за карантина его перенесли с апреля на октябрь, текст не печатали, а разместили онлайн, и его можно было скачать по QR-коду. В своей речи Владимир Зеленский говорил не только о борьбе с коронавирусом и войне на Донбассе, но и по пунктам отчитывался о выполнении предвыборной программы. Центр общественного мониторинга и контроля собрал главные тезисы.

Борьба с коронавирусом

Президент начал свое обращение с проблемы COVID-19. Зеленский признал, что медицинская система не была готова к пандемии весной, но за полгода наверстала упущенное. Жесткий карантин позволил выиграть медикам время на подготовку и сохранил немало жизней. По словам Президента, за это время удалось преодолеть дефицит средств защиты. Маски, тесты, дезинфекторы, костюмы – все это сейчас производится в Украине. Глава государства отметил, что медики, которые спасают украинцев от коронавируса получают доплаты 300%. Проблемы с выплатами в регионах, которые были весной, уже должны быть в прошлом.

Президент напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности: «Рекорды по количеству больных фиксируются во всем мире каждый день, к сожалению, Украина не исключение. Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики Украины. Но это не отменяет элементарных правил. Маска на вашем лице – это безопасность других людей».

Окончание войны и возвращении Крыма

Зеленский отметил, что главным пунктом его предвыборной программы было завершение войны в Донбассе. По словам главы государства, в прошлом году был восстановлен Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года. Из плена удалось освободить 136 украинцев.

Президент также напомнил, что 27 июля на Донбассе было объявлено о прекращении огня. Сейчас режим тишины продолжается более 90 дней – дольше всего за годы войны.

«Надо признать – количество выстрелов существенно уменьшилось. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю. Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяцы, когда мы не хороним своих героев, когда не плачут матери и дети, – дает нам надежду», – подчеркнул Зеленский.

Так же в приоритете остается возвращения Крыма. По словам Президента, европейские лидеры уже согласились присоединиться к «Крымской платформе», которая будет координировать международные усилия для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

Укрепление армии

Владимир Зеленский напомнил, что нынешний военный бюджет был крупнейшим в истории Украины – 117 млрд гривен. Госбюджет на следующий год еще не принят, но Президент заверил, что в следующем году финансирование останется на том же уровне.

Кроме того, Украина продолжает получать военную помощь от международных партнеров, в частности, США и Великобритании. В этом году государство получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Продолжается изготовление современного отечественного вооружения.

Важные законы

Глава государства отметил, что важным пунктом его программы было народовластие. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду, и Президент ожидает его принятия.

Зеленский напомнил также об уже принятых законах. Это – законы об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности, об ответственности за «кнопкодавство», новый Избирательный кодекс с открытыми списками и без «мажоритарки»; законы, касающиеся детенизации экономики, – о легализации игорного бизнеса и концессии.

Государство в смартфоне

В своем послании Президент отметил успехи обещанного «государства в смартфоне». По словам главы государства, Украина стала первым государством в мире, которое имеет цифровой паспорт. Благодаря приложении «Дія» онлайн можно получить разрешение на строительство, зарегистрировать или закрыть бизнес. Для молодых родителей доступен онлайн сервис «еМалятко», где можно получить десять услуг по одному заявлению.

«Это – только начало пути к цифровому государству. 2021 год станет началом вхождения страны в режим «пейперлес». Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг», – подчеркнул Зеленский.

Противодействие коррупции

Что касается обещанных украинцам «посадок», то Президент ждет активных действий от правоохранительных органов. По его словам, для этого созданы все условия: «Пожалуйста: мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАЗК».

Зеленский также ожидает предложения правовой комиссии, которая была создана в Офисе Президента, о продолжении судебной реформы.

Медицинская реформа

По мнению главы государства, медицинская реформа нуждается в коррекции. Она должна сохранить положительные моменты и исправить ошибки так, чтобы она удовлетворяла и пациентов, и медиков.

Зеленский заявил, что также ждет от Минздрава презентации модели страховой медицины для Украины. Так же в приоритете остается повышение заработных плат медикам. Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна быть 20-25 тыс. грн, медицинской сестры – 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала – до 10-12 тыс. грн.

Большое строительство

Владимир Зеленский отметил, что в начале года мало кто верил в такой масштабный проект, как строительство 4000 км дорог, 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов, 210 приемных отделений. Уже сейчас проект может похвастаться завершенными объектами. Например, реконструкцией больницы «Охматдет», которую открыли летом.

Президент обещает, что «Большое строительство» не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабным. В следующем году, кроме новых дорог, школ, садов и больниц, начнется реставрация объектов культурного наследия: замков, театров, музеев.