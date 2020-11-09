Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?

09.11.2020 17:00

Скоро год, как мир охватила эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, больше известного, как COVID-19. Более 40 миллионов людей в разных уголках планеты подхватили инфекцию, и более миллиона из них умерли от осложнений. Чтобы преодолеть эпидемию, мировые лаборатории активно работают над поиском вакцины от коронавируса. В Украине также ведутся исследования. Когда ожидать появления вакцины, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

ВОЗ объединяет усилия

Весной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала глобальное сотрудничество для противодействия распространению COVID-19, в частности ускорение разработки вакцины против коронавируса. Сегодня, по данным ВОЗ, 198 лабораторий в разных странах мира работают над созданием прививки против коронавируса. Это ученые в США, Великобритании, Китае, Японии, Австралии, Канаде, Франции и других странах.

Как сообщает ВОЗ, в настоящее время 44 вакцины-кандидата прошли стадию доклинических исследований, и их начали тестировать на людях. Чтобы, наконец, получить действенную вакцину, ученые должны провести три фазы клинических исследований. Первая предусматривает испытания на людях. Вторая – корректировка препарата, в соответствии с побочными эффектами и иммунными реакциями испытуемых, определение оптимальной дозы. Третья – сбор информации о клинической эффективности и безопасности в течение более длительного времени. Сейчас на третьей фазе находятся разработчики из Британии, Китая и США. В общем – это 10 кандидатов в вакцины.

«Обычно проходит более десяти лет, пока вакцина становится доступной для широких масс, когда каждый имеет возможность сделать прививку. До сих пор рекорд принадлежит вакцине от Эболы, которая была допущена на рынок в течение примерно пяти лет. А сейчас все происходит гораздо быстрее», – прокомментировал в интервью DW немецкий иммунолог Томас Камрадт.

Украинский кандидат на вакцину

В Украине также продолжается работа над антиковидной вакциной. Министерство здравоохранения совместно с учеными уже представили главе государства результаты доклинических исследований украинского кандидата на вакцину от коронавируса. Разработкой в течение полугода занимались украинские ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН, украинская компания «Диапроф-Мед» и американская DiaPrepSystemInc. Как рассказали в Минздраве, лабораторные опыты проводились в Турции и США, ведь в Украине пока нет соответствующего оборудования.

Президент Владимир Зеленский заявил, что доволен результатами исследований и при необходимости готов испытать вакцину на себе.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она (вакцина, – ред.), скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие», – сказал глава государства во время презентации.

По словам Михаила Фаворова, который возглавляет DiaPrepSystemInc, украинский кандидат является рекомбинантной вакциной.

«Она не содержит вируса. Она содержит элементы, из которых построен вирус. С помощью рекомбинантного белка, который мы получили, можно получить антитела», – пояснил ученый и добавил, что по такому принципу созданы вакцины против вирусного гепатита B и ротавирусной инфекции.

В Минздраве рассказали, что препарат испытали на кроликах, мышах, крысах и других животных. Он уничтожает коронавирус в инфицированных клетках, способствуя выработке иммунитета. Далее нужно проводить клинические исследования.

Некоторые украинские ученые скептически относятся к разработке вакцины от COVID-19 в Украине, потому что в стране нет необходимого лабораторного обеспечения. В ответ представители Минздрава говорят, что в клинических исследованиях помогут три зарубежные лаборатории.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведомство планирует потратить на разработку вакцины около 100-150 млн грн.

«Я считаю, что мы в полном объеме профинансируем это со стороны государства, само изготовление этой вакцины. Наэтом, в частности, настаивает Президент страны, что нам это нужно», – отметил Степанов.

Когда украинцы смогут получить вакцину?

В Минздраве надеются, что смогут получить оригинальную украинскую вакцину против коронавируса уже через год. Конечно, при условии, что клинические исследования будут успешными и «избранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, международному лицензированию». Однако и Минздрав, и Президент Владимир Зеленский заверили, что украинцев начнут прививать от COVID-19 первой эффективной вакциной, которая появится в мире.

Согласно договоренностям с ВОЗ, после создания вакцины от коронавируса в мире Украина получит 8 миллионов доз. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, этого будет достаточно, чтобы привить около 20% населения Украины. Для государства эта вакцина будет или бесплатной, или по специальной цене. В то же время правительство договаривается о дополнительных дозах вакцины с ЕС и США.

Сейчас быстро получить действенную и безопасную вакцину от COVID-19 надеются в США. Американские инфекционисты заявили, что первые дозы вакцины будут доступны уже к концу 2020 года, если она будет «безопасной и эффективной».

Одной из потенциальных вакцин также является AZD1222, которую разрабатывает англо-шведская компания AstraZeneca. Ее уже опробовали тысячи волонтеров в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР. Британское правительство готовится запустить вакцину в первой половине 2021 года.

Стоит заметить, что Россия уже зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса. Однако международные лаборатории выразили сомнение в ее клинической эффективности, поскольку испытания еще не закончились и никаких доказательств ее действенности нет.

Как отмечают эксперты, процесс создания вакцины от COVID-19 стал делом не только вирусологов, но и политиков. Ведь, кроме здоровья людей, речь идет о мировой экономике и власти. Преимущество на глобальной арене получит тот, кто сможет быстрее вернуться к привычному ритму жизни.